Súprava na čistenie podlahy EasyFix pre SC 1
Čistota bez kontaktu so špinou: Pomocou súpravy na čistenie podlahy EasyFix pre SC 1 je možné ručný parný čistič bleskovo prestrojiť na parný mop 2 v 1.
Z ručného parného čističa sa v priebehu niekoľkých sekúnd stane parný mop 2 v 1, a to vďaka praktickej súprave na čistenie podlahy EasyFix pre SC 1. Jednoducho upevnite utierku na podlahu z mikrovlákna pomocou suchého zipsu na podlahovú hubicu EasyFix a hubicu s obidvomi predlžovacími trubicami (každá 0,5 m) pripojte na SC 1 – a môžete začať s dôkladným čistením tvrdej podlahy. Súprava na čistenie podlahy EasyFix je štandardným príslušenstvom SC 1 EasyFix.
Vlastnosti a výhody
Jednoduché pripevnenie súpravy k SC 1
- Podlahová hubica EasyFix sa dá rýchlo a bez námahy pripevniť k trubici.
Pohodlný systém so suchým zipsom
- Jednoduché upevnenie utierky na podlahu pritlačením na podlahovú hubicu.
- Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
- Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
Inovatívna technológia lamiel
- Rovnomerné rozvádzanie pary po čistenej ploche a na utierke z mikrovlákna vďaka lamelám.
Flexibilný kĺb hubice
- Ergonomické a efektívne čistenie pri rôznej výške používateľa.
- Ideálne sa dostane pod nábytok.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
- Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Kvalitné mikrovlákno
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|517 x 43 x 40
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Obkladačky