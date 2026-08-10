Súprava na čistenie podlahy EasyFix pre SC 1

Čistota bez kontaktu so špinou: Pomocou súpravy na čistenie podlahy EasyFix pre SC 1 je možné ručný parný čistič bleskovo prestrojiť na parný mop 2 v 1.

Z ručného parného čističa sa v priebehu niekoľkých sekúnd stane parný mop 2 v 1, a to vďaka praktickej súprave na čistenie podlahy EasyFix pre SC 1. Jednoducho upevnite utierku na podlahu z mikrovlákna pomocou suchého zipsu na podlahovú hubicu EasyFix a hubicu s obidvomi predlžovacími trubicami (každá 0,5 m) pripojte na SC 1 – a môžete začať s dôkladným čistením tvrdej podlahy. Súprava na čistenie podlahy EasyFix je štandardným príslušenstvom SC 1 EasyFix.

Vlastnosti a výhody
Jednoduché pripevnenie súpravy k SC 1
  • Podlahová hubica EasyFix sa dá rýchlo a bez námahy pripevniť k trubici.
Pohodlný systém so suchým zipsom
  • Jednoduché upevnenie utierky na podlahu pritlačením na podlahovú hubicu.
  • Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
  • Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
Inovatívna technológia lamiel
  • Rovnomerné rozvádzanie pary po čistenej ploche a na utierke z mikrovlákna vďaka lamelám.
Flexibilný kĺb hubice
  • Ergonomické a efektívne čistenie pri rôznej výške používateľa.
  • Ideálne sa dostane pod nábytok.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
  • Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Kvalitné mikrovlákno
  • Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 517 x 43 x 40
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladačky