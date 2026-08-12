Súprava na opravu drôtu

Pomocou súpravy na opravu drôtu pre robotickú kosačku Kärcher je možné spoľahlivo opraviť zlomený drôt a ľubovoľne spájať a predlžovať obvodový drôt.

Súprava na opravu drôtu obsahuje 6 kvalitných spojok ako aj krátky predlžovací kábel. Tým je možné obvodový drôt podľa potreby predlžovať. Okrem toho je možné rýchlo a jednoducho opraviť prerušený drôt.

Vlastnosti a výhody
Súprava na opravu poškodeného obvodového drôtu, vrátane 6 spojok a náhradného drôtu
Obvodový drôt je možné podľa potreby predlžovať
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 6
Dĺžka kábla (cm) 30
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 25 x 23 x 17
Oblasti využitia
  • Trávnik