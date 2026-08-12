Súprava na opravu drôtu
Pomocou súpravy na opravu drôtu pre robotickú kosačku Kärcher je možné spoľahlivo opraviť zlomený drôt a ľubovoľne spájať a predlžovať obvodový drôt.
Súprava na opravu drôtu obsahuje 6 kvalitných spojok ako aj krátky predlžovací kábel. Tým je možné obvodový drôt podľa potreby predlžovať. Okrem toho je možné rýchlo a jednoducho opraviť prerušený drôt.
Vlastnosti a výhody
Súprava na opravu poškodeného obvodového drôtu, vrátane 6 spojok a náhradného drôtu
Obvodový drôt je možné podľa potreby predlžovať
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|6
|Dĺžka kábla (cm)
|30
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|25 x 23 x 17
Oblasti využitia
- Trávnik