Súprava náhradných nožov
Náhradné nože pre robotickú kosačku umožňujú rez ako žiletkou. Pre dlhšiu životnosť sú čepele po celej dĺžke obojstranne brúsené a kalené.
Súprava náhradných nožov obsahuje 6 strihacích nožov pre rez trávnika ako žiletkou. Otočením nožov o 180 stupňov pomocou upevňovacej skrutky je možné predĺžiť ich dobu používania. Náhradné čepele sú navyše 2-stranne brúsené a kalené, čo zabezpečuje dlhšiu životnosť. Výmena nožov je úplne jednoduchá a pomocou priloženého vidlicového kľúča a náhradných skrutiek ju zvládnete iba niekoľkými pohybmi rukou.
Vlastnosti a výhody
Dvojstranne brúsené nože
- Zabezpečujú rez ostrý ako žiletkou.
- Nože sú dvojnásobne dlho ostré.
Brúsené a kalené po celom obvode
- Kalené nože majú dlhšiu životnosť, a preto sa nemenia tak často meniť.
- Otočením nožov o 180 stupňov pomocou upevňovacej skrutky je možné zdvojnásobiť ich dobu používania.
Súprava vrátane 6 rezných nožov, jedného vidlicového kľúča na uvoľnenie upevňovacích skrutiek ako aj náhradných skrutiek
- Jednoduchá výmena nožov iba niekoľkými pohybmi rukou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|70 x 20 x 1
Oblasti využitia
- Trávnik