Súprava náhradných nožov

Náhradné nože pre robotickú kosačku umožňujú rez ako žiletkou. Pre dlhšiu životnosť sú čepele po celej dĺžke obojstranne brúsené a kalené.

Súprava náhradných nožov obsahuje 6 strihacích nožov pre rez trávnika ako žiletkou. Otočením nožov o 180 stupňov pomocou upevňovacej skrutky je možné predĺžiť ich dobu používania. Náhradné čepele sú navyše 2-stranne brúsené a kalené, čo zabezpečuje dlhšiu životnosť. Výmena nožov je úplne jednoduchá a pomocou priloženého vidlicového kľúča a náhradných skrutiek ju zvládnete iba niekoľkými pohybmi rukou.

Vlastnosti a výhody
Dvojstranne brúsené nože
  • Zabezpečujú rez ostrý ako žiletkou.
  • Nože sú dvojnásobne dlho ostré.
Brúsené a kalené po celom obvode
  • Kalené nože majú dlhšiu životnosť, a preto sa nemenia tak často meniť.
  • Otočením nožov o 180 stupňov pomocou upevňovacej skrutky je možné zdvojnásobiť ich dobu používania.
Súprava vrátane 6 rezných nožov, jedného vidlicového kľúča na uvoľnenie upevňovacích skrutiek ako aj náhradných skrutiek
  • Jednoduchá výmena nožov iba niekoľkými pohybmi rukou.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 70 x 20 x 1
Oblasti využitia
  • Trávnik