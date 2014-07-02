Tepovacia hubica na čistenie čalúnenia
Ručná tepovacia hubica pre tepovače-extraktory. Ideálna na čistenie čalúneného nábytku, ako sú kreslá, pohovky, gauč a autosedadlá, až do hĺbky vlákien. Pracovná šírka je 110 mm. Hodí sa pre stroje SE 4001 a SE 4002, SE 5100, SE 6100.
Vlastnosti a výhody
Funkcia nástreku a extrakcie
- Pre čistotu do hĺbky vlákien
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|153 x 113 x 75
Oblasti využitia
- Čalúnenie