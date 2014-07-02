Tepovacia hubica na čistenie čalúnenia

Ručná tepovacia hubica pre tepovače-extraktory. Ideálna na čistenie čalúneného nábytku a autosedadiel až do hĺbky vlákien.

Ručná tepovacia hubica pre tepovače-extraktory. Ideálna na čistenie čalúneného nábytku, ako sú kreslá, pohovky, gauč a autosedadlá, až do hĺbky vlákien. Pracovná šírka je 110 mm. Hodí sa pre stroje SE 4001 a SE 4002, SE 5100, SE 6100.

Vlastnosti a výhody
Funkcia nástreku a extrakcie
  • Pre čistotu do hĺbky vlákien
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 153 x 113 x 75
Oblasti využitia
  • Čalúnenie