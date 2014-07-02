Trysky a sacie hubice na AKU čističe okien
Trysky na akumulátorové čističe okien
Na akumulátorové čističe okien máme v ponuke aj náhradné trysky vhodné aj na menšie a delené okná. Trysky pomáhajú zvýšiť flexibilitu AKU čističov okien s odsávaním a umožňujú stieranie jedným ťahom až po zem bez zanechávania nepekných šmúh. Trysky sa jednoducho vymieňajú, vďaka čomu môžete podľa potreby použiť buď širší model na väčšie okenné plochy, alebo, naopak, užší model na ťažšie dostupné a menšie okná.
Sacie hubice na vysávač okien
V ponuke príslušenstva na akumulátorové čističe okien nájdete náhradné sacie hubice na konkrétne modelové rady čističov Kärcher. S náhradnými odsávacími hubicami môžete pohodlne čistiť aj zrkadlá, keramickú dlažbu a iné hladké povrchy, ale aj povysávať vodu zo stola či zo zeme v prípade nejakej nehody s rozliatym nápojom. Majte vždy poruke šikovného pomocníka na čistenie hladkých povrchov dosucha a bez šmúh.