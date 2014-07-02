Vysokotlaková pištoľ G 160

Náhradná pištoľ pre vysokotlakové čističe Kärcher triedy K2 - K7. Pre všetky vysokotlakové čističe, pri ktorých sa vysokotlaková hadica upevňuje na pištoľ pomocou klipu (bez Quick Connect).

Výmena pištole jednoduchým spôsobom - náhradná pištoľ je vhodná pre vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosti, triedy K2 - K7. Hodí sa pre všetky vysokotlakové čističe, pri ktorých sa vysokotlaková hadica upevňuje na pištoľ pomocou klipu príp. pripojovacej svorky (bez Quick Connect).

Vlastnosti a výhody
Náhradná pištoľ pre vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť triedy K2 - K7
  • Jednoduchá výmena pištole
Pripojenie - bajonet
  • Umožňuje pripojenie akéhokoľvek príslušenstva značky Kärcher.
Nanášanie čistiaceho prostriedku pri nízkom tlaku
  • Jednoduché nanášanie čistiaceho prostriedku
  • Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Detská poistka
  • Spustenie pištole blokované poistkou.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 422 x 40 x 181