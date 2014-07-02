Vysokotlaková pištoľ G 160
Výmena pištole jednoduchým spôsobom - náhradná pištoľ je vhodná pre vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosti, triedy K2 - K7. Hodí sa pre všetky vysokotlakové čističe, pri ktorých sa vysokotlaková hadica upevňuje na pištoľ pomocou klipu príp. pripojovacej svorky (bez Quick Connect).
Vlastnosti a výhody
Náhradná pištoľ pre vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť triedy K2 - K7
- Jednoduchá výmena pištole
Pripojenie - bajonet
- Umožňuje pripojenie akéhokoľvek príslušenstva značky Kärcher.
Nanášanie čistiaceho prostriedku pri nízkom tlaku
- Jednoduché nanášanie čistiaceho prostriedku
- Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Detská poistka
- Spustenie pištole blokované poistkou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|422 x 40 x 181