Vysokotlaková pištoľ High End
Špičkové vysokotlakové pištole s optimalizovaným prietokom. Malé tlakové straty aj pri objemoch vody až 2500 l/h. Robustnosť a odolnosť pre profesionálne použitie. Vhodné pre potraviny
Robustná a odolná špičková pištoľ vyrobená z potravinárskych materiálov a materiálov odolných voči morskej vode. Ideálne na profesionálne použitie, napr. potravinársky priemysel. S optimalizovaným prietokom pre nízke tlakové straty pri prietokoch vody až 2500 l/h. Konektor pre vysokotlakové hadice M 22 x 1,5.
Špecifikácie
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|300
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1