Vysokotlaková pištoľ High End

Špičkové vysokotlakové pištole s optimalizovaným prietokom. Malé tlakové straty aj pri objemoch vody až 2500 l/h. Robustnosť a odolnosť pre profesionálne použitie. Vhodné pre potraviny

Robustná a odolná špičková pištoľ vyrobená z potravinárskych materiálov a materiálov odolných voči morskej vode. Ideálne na profesionálne použitie, napr. potravinársky priemysel. S optimalizovaným prietokom pre nízke tlakové straty pri prietokoch vody až 2500 l/h. Konektor pre vysokotlakové hadice M 22 x 1,5.

Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Pripájací závit M22 x 1,5
Farba Antracitová
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1
Kompatibilné stroje