Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Standard

Náročné úlohy si vyžadujú vysoký výkon: Stacionárne vysokotlakové zariadenie je vhodné pre max. 8 užívateľov. Dá sa nastaviť na prietok 4000, 6000 alebo 8000 l/h a prevádzkový tlak 80 alebo 160 barov.

Nastaviteľný stacionárny vysokotlakový čistič HDC Standard je k dispozícii v nasledujúcich výkonnostných triedach: 4000 l/h (2 x čerpacie jednotky 2000 l/h), 6000 l/h (3 x čerpacie jednotky 2000 l/h) a 8000 l/h (4 x čerpacie jednotky 2000 l/h). Možné sú aj pracovné tlaky medzi 80 a 160 barmi. Medzi ďalšie vlastnosti patrí vstupná teplota vody do 85 °C (štandardne do 60 °C), oceľový rám alebo voliteľný rám z nehrdzavejúcej ocele, vzduchom chladené, 4-pólové nízkootáčkové motory, robustné kľukové čerpadlá s mosadznou hlavou valcov a tlakovou nádržou s integrovanou plavákovou nádržou a filtrom vo vstupe vody, počítadlo prevádzkových hodín, zobrazenie chybových hlásení a prevádzkových parametrov. Systém, čerpadlá a motory sa tiež automaticky zapínajú a vypínajú. Ďalšími bezpečnostnými prvkami sú ochrana proti chodu nasucho, monitorovanie teploty vstupnej vody, motory s ochranou vinutia a ochranným ističom motora, prepúšťací ventil a snímač tlaku, poistný ventil a tlaková nádrž na každom čerpadle a detekcia úniku. Zariadenia sú na požiadanie dostupné aj pre 60 hertzov.

Vlastnosti a výhody
Čerpadlá s kľukovým hriadeľom s mosadznými hlavami valcov a prémiovými materiálmi
  • Je jedno, aké množstvo vody je potrebné: Riadenie zapína a vypína v prípade potreby ďalšie čerpadlá.
  • Automatické spustenie čerpadlo po odbere vody, bez ďalšieho odblokovania.
  • Rovnomerná prevádzková doba všetkých agregátov čerpadiel vďaka striedaniu.
Zariadenie môže súčasne používať až osem ľudí
  • Stlačením tlačidla pripravené na prevádzku, bez potrebného prestavovania a bez prepravy mobilných strojov.
  • Ako náhle sa pištoľ stlačí, začne čerpadlo s čerpaním. To umožňuje pohodlnú prácu na každom odbernom bode.
  • Pre rýchle nasadenie na rôznych miestach.
Vysoká flexibilita
  • Dostupný objem vody je možné použiť podľa potreby.
  • Vhodné aj na čistenie vnútri stredných až veľkých nádob.
  Vhodné aj na čistenie vnútri stredných až veľkých nádob.
S ochranou proti nedostatku vody a monitorovaním teploty motorov a vody
Vysoká bezpečnosť stroja
  • Počítadlo prevádzkových hodín a displej ukazujú, kedy je potrebná údržba čerpadla.
  • Poistka proti netesnosti a jemný nábeh.
Je pripravený na rýchle použitie kedykoľvek
  • 4-pólové nízkootáčkové elektromotory so softštartérom zaručujú dlhú životnosť.
Rám a/alebo puzdro z nehrdzavejúcej ocele sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo
  • Trvalá inštalácia bez nebezpečenstva: Žiadne znečistenie alebo uvoľnené hadice
Predbežné tlakové čerpadlo pre teplotu podávania. do 85 °C (štandardne 60 °C) a tlaku 80/160 barov
Inteligentné riadenie čerpadla
  • Možnosť rámu/plášťa z nehrdzavejúcej ocele (štandardne práškovo lakovaná oceľ).
  • 60-Hz zariadenia (napr. 380–480 V, 690 V/60 Hz) dostupné na požiadanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Tlak (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Prietok (l/h) 700 / 8000
Teplota vody na prívode (°C) max. 85
Nábeh motorov Soft start
Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Rozmery (d x š x v) (mm) 1150 x 750 x 1840

Výbava

  • Olejomierka
  • Priezor pre stav oleja
  • 4-pólový motor (pomalootáčkový)
  • Vzduchom chladený motor
  • Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
  • Ochrana proti chodu nasucho
  • Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
  • Počítadlo prevádzkových hodín
  • Servo Control
  • Vypínač tlaku
Oblasti využitia
  • Ideálne na čistenie v potravinárskom priemysle
  • Poľnohospodárstvo
  • Čistenie maštalí
  • Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
  • Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
  • Verejné služby
  • Na čistenie nádob/depozitov v potravinárskom, kozmetickom a chemickom priemysle
