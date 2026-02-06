Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Standard
Náročné úlohy si vyžadujú vysoký výkon: Stacionárne vysokotlakové zariadenie je vhodné pre max. 8 užívateľov. Dá sa nastaviť na prietok 4000, 6000 alebo 8000 l/h a prevádzkový tlak 80 alebo 160 barov.
Nastaviteľný stacionárny vysokotlakový čistič HDC Standard je k dispozícii v nasledujúcich výkonnostných triedach: 4000 l/h (2 x čerpacie jednotky 2000 l/h), 6000 l/h (3 x čerpacie jednotky 2000 l/h) a 8000 l/h (4 x čerpacie jednotky 2000 l/h). Možné sú aj pracovné tlaky medzi 80 a 160 barmi. Medzi ďalšie vlastnosti patrí vstupná teplota vody do 85 °C (štandardne do 60 °C), oceľový rám alebo voliteľný rám z nehrdzavejúcej ocele, vzduchom chladené, 4-pólové nízkootáčkové motory, robustné kľukové čerpadlá s mosadznou hlavou valcov a tlakovou nádržou s integrovanou plavákovou nádržou a filtrom vo vstupe vody, počítadlo prevádzkových hodín, zobrazenie chybových hlásení a prevádzkových parametrov. Systém, čerpadlá a motory sa tiež automaticky zapínajú a vypínajú. Ďalšími bezpečnostnými prvkami sú ochrana proti chodu nasucho, monitorovanie teploty vstupnej vody, motory s ochranou vinutia a ochranným ističom motora, prepúšťací ventil a snímač tlaku, poistný ventil a tlaková nádrž na každom čerpadle a detekcia úniku. Zariadenia sú na požiadanie dostupné aj pre 60 hertzov.
Vlastnosti a výhody
Čerpadlá s kľukovým hriadeľom s mosadznými hlavami valcov a prémiovými materiálmi
- Je jedno, aké množstvo vody je potrebné: Riadenie zapína a vypína v prípade potreby ďalšie čerpadlá.
- Automatické spustenie čerpadlo po odbere vody, bez ďalšieho odblokovania.
- Rovnomerná prevádzková doba všetkých agregátov čerpadiel vďaka striedaniu.
Zariadenie môže súčasne používať až osem ľudí
- Stlačením tlačidla pripravené na prevádzku, bez potrebného prestavovania a bez prepravy mobilných strojov.
- Ako náhle sa pištoľ stlačí, začne čerpadlo s čerpaním. To umožňuje pohodlnú prácu na každom odbernom bode.
- Pre rýchle nasadenie na rôznych miestach.
Vysoká flexibilita
- Dostupný objem vody je možné použiť podľa potreby.
- Vhodné aj na čistenie vnútri stredných až veľkých nádob.
S ochranou proti nedostatku vody a monitorovaním teploty motorov a vody
Vysoká bezpečnosť stroja
- Počítadlo prevádzkových hodín a displej ukazujú, kedy je potrebná údržba čerpadla.
- Poistka proti netesnosti a jemný nábeh.
Je pripravený na rýchle použitie kedykoľvek
- 4-pólové nízkootáčkové elektromotory so softštartérom zaručujú dlhú životnosť.
Rám a/alebo puzdro z nehrdzavejúcej ocele sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo
- Trvalá inštalácia bez nebezpečenstva: Žiadne znečistenie alebo uvoľnené hadice
Predbežné tlakové čerpadlo pre teplotu podávania. do 85 °C (štandardne 60 °C) a tlaku 80/160 barov
Inteligentné riadenie čerpadla
- Možnosť rámu/plášťa z nehrdzavejúcej ocele (štandardne práškovo lakovaná oceľ).
- 60-Hz zariadenia (napr. 380–480 V, 690 V/60 Hz) dostupné na požiadanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Tlak (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Prietok (l/h)
|700 / 8000
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 85
|Nábeh motorov
|Soft start
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Výbava
- Olejomierka
- Priezor pre stav oleja
- 4-pólový motor (pomalootáčkový)
- Vzduchom chladený motor
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
- Ochrana proti chodu nasucho
- Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Servo Control
- Vypínač tlaku
Oblasti využitia
- Ideálne na čistenie v potravinárskom priemysle
- Poľnohospodárstvo
- Čistenie maštalí
- Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
- Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
- Verejné služby
- Na čistenie nádob/depozitov v potravinárskom, kozmetickom a chemickom priemysle