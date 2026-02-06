Autonómny vysávač KIRA CV 50
Autonómny robotický vysávač KIRA CV 50 uľahčuje prácu upratovacím tímom tak, že prevezme časovo náročné vysávanie a kvalifikovaným pracovníkom poskytne čas na zložitejšie čistiace úlohy.
Autonómny robotický vysávač KIRA CV 50 je dokonalým riešením pre vysávanie veľkých podlahových plôch. Za hodinu dokáže vyčistiť až 525 metrov štvorcových a na jedno nabitie vydrží pracovať až 210 minút. Preberá na seba časovo náročné a monotónne vysávanie a kvalifikovaným pracovníkom tak poskytne čas, aby sa postarali o zložitejšie úlohy čistenia. Za týmto účelom stroj úplne autonómne mapuje oblasť, ktorá sa má čistiť a vypočítava optimálnu trasu čistenia. Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii, výkonným batériám z 36-voltovej batériovej platformy Kärcher Battery Power+ (je potrebné objednať samostatne!) a ergonomickej ovládateľnosti je robotický vysávač s pracovnou šírkou 350 mm ideálnym pomocníkom na vysávanie kobercov a tvrdých podláh – samozrejme aj pod stolmi, v rohoch a vždy až po stenu. Vďaka premyslenému multisenzorovému konceptu a presnej LiDAR detekcii okolia je jeho navigácia a prevádzka natoľko spoľahlivá, že má bezpečnostnú certifikáciu v súlade s IEC 63327 schválenú pre použitie vo verejných priestoroch. S pridruženou aplikáciou KIRA Robots a integrovaným displejom je obsluha mimoriadne jednoduchá a nevyžaduje žiadne odborné znalosti.
Vlastnosti a výhody
Kompaktný dizajn s veľmi nízkou svetlou výškouNízka svetlá výška (32 cm) umožňuje vysávanie pod nábytkom a stolmi. Vďaka kompaktnému dizajnu je vhodný aj na použitie v malých priestoroch. Robot tiež ľahko prekonáva tesné priestory a dokáže sa otáčať na mieste.
Aplikácia KIRA RobotsÚplná transparentnosť s aplikáciou KIRA Robots so správou vozového parku, aktuálnym stavom, podrobnými správami o čistení a mnohými ďalšími informáciami. Čistiace mapy a plány sa dajú ľahko vytvárať a upravovať. Dokonalá konektivita vďaka integrovanému mobilnému alebo bezdrôtovému sieťovému pripojeniu 4G/LTE.
36 V akumulátorová platforma Kärcher Battery Power+Vymeniteľné batérie umožňujú neprerušované čistenie bez čakania na dobitie. Použitie nie je obmedzené umiestnením stroja, môže byť použitý postupne na niekoľkých poschodiach. Kärcher odporúča použitie dvoch vymeniteľných batérií pre dlhšiu dobu prevádzky. Prevádzka je možná aj s jednou batériou.
Intuitívna a jednoduchá obsluha
- Všetky funkcie ovládate jednoducho pomocou interaktívneho displeja s ovládacím panelom.
- Ihneď pripravený na použitie – dokonca aj bez počiatočného nastavenia.
Maximálna autonómna účinnosť
- Veľká pracovná šírka (350 mm) pre vysokú účinnosť a plošný výkon približne 525 m²/h.
- Dve bočné kefy na čistenie až po okraj.
- Autonómne, systematické plánovanie cesty čistenia pre maximálnu účinnosť vysávania.
Ergonomický a ľahko sa prenáša
- Rozšíriteľná transportná rukoväť pre vysokú prenosnosť a optimálnu ergonómiu.
- Jednoduchá preprava na ďalšie miesto použitia alebo pre uskladnenie.
- Pre väčšie pohodlie je možné kolesá počas prepravy odpojiť.
Robustná a spoľahlivá navigácia
- Detekcia LiDAR s dlhým dosahom – ideálna pre prevádzku vo veľkých priestoroch a v tme.
- Spoľahlivá detekcia pádu a detekcia prekážok.
- Vybavený ultrazvukovými, stenový sledovacími a kolíznymi senzormi.
Bezpečnostný certifikát
- Vyvinutý pre komerčné použitie, spĺňa všetky medzinárodné štandardy.
- Bezpečnosť certifikovaná v súlade s IEC 63327.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Napätie (V)
|36
|Vysávanie (kPa)
|19,3
|Prietok vzduchu (l/s)
|16
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|57
|Teoretický plošný výkon, autonómny (m²/h)
|525
|Plošný výkon (m²/h)
|525
|Prevádzková doba v normálnej prevádzke (dve batérie) (min)
|140
|Prevádzková doba v ECO! režime (dve batérie) (min)
|210
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|350
|menovitý príkon (W)
|230
|Schopnosť stúpania (%)
|6
|Objem nádoby (l)
|4,5
|Rýchlosť, autonómna (km/h)
|1,5
|Šírka priechodu (mm)
|650
|Svetlá výška (mm)
|320
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|2
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min/h)
|58 / 81
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|15,4
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|15,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|25,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|578 x 578 x 300
Balenie obsahuje
- Variant: Batérie a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Bočná metla: 4 Kus(y)
- Množstvo valcových kief: 1 Kus(y)
- Začiatok značenia
- EPA filter
Výbava
- Autonómne čistenie
- Jednoduché a intuitívne nastavenie bez potreby odborných znalostí
- Rozpoznávanie prekážok a rizika pádu
- Vysokovýkonné snímače
- Autonómne obchádzanie prekážok
- Bezpečnostný certifikát pre verejné priestory
- Zostavovanie správ o čistení
- Upozornenia na mobilných zariadeniach
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Obsluha pomocou aplikácie
Video
Oblasti využitia
- Odporúča sa hlavne na použitie v upratovacích službách a hoteliérstve.
- Ideálny pre veľké otvorené priestory, ako sú chodby, vstupné haly alebo konferenčné miestnosti.
- Vhodný na použitie vo verejných priestoroch
- Môže byť použitý v zastavanom priestore, ale aj v otvorených priestoroch
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Autonómny vysávač KIRA CV 50 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher