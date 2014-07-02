Čistič suchým ľadom IB 7/40 Classic
Vďaka technickému prispôsobeniu prúdenia presviedča naše zariadenie na otryskávanie suchým ľadom IB 7/40 vynikajúcimi výsledkami aj pri nízkom tlaku vzduchu. Kompaktný stroj.
IB 7/40 Classic je výkonné zariadenie na otryskávanie suchým ľadom, ktoré dokáže presvedčiť počas každodennej náročnej prevádzky svojou bezpečnou a pohodlnou manipuláciou, jednoduchým manévrovaním a spoľahlivosťou. Všetky komponenty a technológie samozrejme spĺňajú najvyššie nároky na kvalitu. Premyslená technológia dávkovania tak napríklad pri abrazívnom čistení zabraňuje zľadovateniu stroja, zatiaľ čo technicky optimalizované vedenie vzduchu sa aj pri relatívne nízkych tlakoch a nízkej spotrebe vzduchu postará o vynikajúce výsledky čistenia a súčasne aj o nízku pracovnú hlučnosť. Tlak abrazívneho prúdu a prietok ľadu sa plynulo regulujú pomocou tlačidla, pričom túto funkciu je možné pomocou kľúčového spínača zablokovať. Integrovaný odlučovač oleja a vody, ako aj vyprázdňovanie zvyšného suchého ľadu po skončení práce stlačením tlačidla patria taktiež do sériovej výbavy. Všetky relevantné pracovné parametre a štatistické hodnoty, ako je prevádzkový čas, priemerná spotreba ľadu za hodinu alebo celková spotreba ľadu je možné jednoducho odčítať na displeji.
Vlastnosti a výhody
Prehľadný displejJednoduché odčítanie nastavených hodnôt; jednoduchá obsluha s veľkými tlačidlami a elektronickým ovládaním.
Automatické vyprázdňovanie zvyšného ľaduVyprázdňovanie zvyškov ľadu z nádrže stlačením tlačidla po ukončení práce zabraňuje zamrznutiu stroja.
Integrovaný odlučovač vody a olejaStroj nezamŕza.
Rafinovaný držiak pištole
- Pištoľ je vždy perfektne odložená.
- Ideálna pozícia (napr. pre výmenu trysky).
Maximálna mobilita
- Optimálne vyváženie stroja pre pohodlné manévrovanie na nerovnom teréne.
Efektívne vedenie vzduchu v stroji
- Suchý ľad sa nepoškodený prepravuje od stroja ku tryske.
- Maximálny čistiaci výkon na tryske.
Integrovaný priečinok na trysky a náradie
- Všetko je vždy poruke – priamo na stroji.
Špecifikácie
Technické údaje
|Príkon (kW)
|0,6
|Kryt / rám
|antikoro (1.4301)
|Dĺžka kábla (m)
|7
|Tlak vzduchu (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Kvalita vzduchu
|Suchý a bez oleja
|Objemový prietok vzduchu (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|99
|Kapacita suchého ľadu (kg)
|15
|Pelety suchého ľadu (priemer) (mm)
|3
|Spotreba suchého ľadu (kg/h)
|15 - 50
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Napätie (V)
|220 - 240
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|93
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|75
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|768 x 510 x 1096
Balenie obsahuje
- Mazivo pre závit trysky
- Tryska s plochým prúdom
- Vidlicový kľúč (na výmenu trysiek): 2 Kus(y)
- Otryskávacia hadica, s elektrickým riadiacim vedením a rýchlospojkou
- Otryskávacia pištoľ (ergonomická a bezpečná)
- Brašna na náradie
Výbava
- Elektronické ovládanie
- Odlučovač oleja a vody
Video
Oblasti využitia
- Čistenie odlievacích foriem a nástrojov.
- Odhrotovanie plastových dielov
- Čistenie kováčskeho náradia
- Čistenie plniacich a miešacích zariadení
- Čistenie dopravných, prepravných a manipulačných zariadení
- Čistenie pecí
- Čistenie tlačiarenských strojov a ich periférie
- Čistenie drevospracujúcich strojov
- Čistenie generátorov, turbín, rozvodných skríň a výmenníkov tepla