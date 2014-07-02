Čistič suchým ľadom IB 7/40 Classic

Vďaka technickému prispôsobeniu prúdenia presviedča naše zariadenie na otryskávanie suchým ľadom IB 7/40 vynikajúcimi výsledkami aj pri nízkom tlaku vzduchu. Kompaktný stroj.

IB 7/40 Classic je výkonné zariadenie na otryskávanie suchým ľadom, ktoré dokáže presvedčiť počas každodennej náročnej prevádzky svojou bezpečnou a pohodlnou manipuláciou, jednoduchým manévrovaním a spoľahlivosťou. Všetky komponenty a technológie samozrejme spĺňajú najvyššie nároky na kvalitu. Premyslená technológia dávkovania tak napríklad pri abrazívnom čistení zabraňuje zľadovateniu stroja, zatiaľ čo technicky optimalizované vedenie vzduchu sa aj pri relatívne nízkych tlakoch a nízkej spotrebe vzduchu postará o vynikajúce výsledky čistenia a súčasne aj o nízku pracovnú hlučnosť. Tlak abrazívneho prúdu a prietok ľadu sa plynulo regulujú pomocou tlačidla, pričom túto funkciu je možné pomocou kľúčového spínača zablokovať. Integrovaný odlučovač oleja a vody, ako aj vyprázdňovanie zvyšného suchého ľadu po skončení práce stlačením tlačidla patria taktiež do sériovej výbavy. Všetky relevantné pracovné parametre a štatistické hodnoty, ako je prevádzkový čas, priemerná spotreba ľadu za hodinu alebo celková spotreba ľadu je možné jednoducho odčítať na displeji.

Vlastnosti a výhody
IB Čistič suchým ľadom IB 7/40 Classic: Prehľadný displej
Prehľadný displej
Jednoduché odčítanie nastavených hodnôt; jednoduchá obsluha s veľkými tlačidlami a elektronickým ovládaním.
IB Čistič suchým ľadom IB 7/40 Classic: Automatické vyprázdňovanie zvyšného ľadu
Automatické vyprázdňovanie zvyšného ľadu
Vyprázdňovanie zvyškov ľadu z nádrže stlačením tlačidla po ukončení práce zabraňuje zamrznutiu stroja.
IB Čistič suchým ľadom IB 7/40 Classic: Integrovaný odlučovač vody a oleja
Integrovaný odlučovač vody a oleja
Stroj nezamŕza.
Rafinovaný držiak pištole
  • Pištoľ je vždy perfektne odložená.
  • Ideálna pozícia (napr. pre výmenu trysky).
Maximálna mobilita
  • Optimálne vyváženie stroja pre pohodlné manévrovanie na nerovnom teréne.
Efektívne vedenie vzduchu v stroji
  • Suchý ľad sa nepoškodený prepravuje od stroja ku tryske.
  • Maximálny čistiaci výkon na tryske.
Integrovaný priečinok na trysky a náradie
  • Všetko je vždy poruke – priamo na stroji.
Špecifikácie

Technické údaje

Príkon (kW) 0,6
Kryt / rám antikoro (1.4301)
Dĺžka kábla (m) 7
Tlak vzduchu (bar/MPa) 2 - 10 / 0,2 - 1
Kvalita vzduchu Suchý a bez oleja
Objemový prietok vzduchu (m³/min) 0,5 - 3,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 99
Kapacita suchého ľadu (kg) 15
Pelety suchého ľadu (priemer) (mm) 3
Spotreba suchého ľadu (kg/h) 15 - 50
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Napätie (V) 220 - 240
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 93
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 75
Rozmery (d x š x v) (mm) 768 x 510 x 1096

Balenie obsahuje

  • Mazivo pre závit trysky
  • Tryska s plochým prúdom
  • Vidlicový kľúč (na výmenu trysiek): 2 Kus(y)
  • Otryskávacia hadica, s elektrickým riadiacim vedením a rýchlospojkou
  • Otryskávacia pištoľ (ergonomická a bezpečná)
  • Brašna na náradie

Výbava

  • Elektronické ovládanie
  • Odlučovač oleja a vody

Video

Oblasti využitia
  • Čistenie odlievacích foriem a nástrojov.
  • Odhrotovanie plastových dielov
  • Čistenie kováčskeho náradia
  • Čistenie plniacich a miešacích zariadení
  • Čistenie dopravných, prepravných a manipulačných zariadení
  • Čistenie pecí
  • Čistenie tlačiarenských strojov a ich periférie
  • Čistenie drevospracujúcich strojov
  • Čistenie generátorov, turbín, rozvodných skríň a výmenníkov tepla
Príslušenstvo