Pre maximálnu manévrovateľnosť pri hĺbknom čistení čalúnenia: Náš robustný batériový tepovač Puzzi 9/1 Bp s extra krátkou hubicou na čalúnenie.

Jediný svojho druhu na svete, s robustnou odolnosťou a bezkáblovou flexibilitou: náš akumulátorový tepovač Puzzi 9/1 Bp. Ako jediný profesionálny extraktor poháňaný batériami na trhu, tento Puzzi nikdy nesklame svojím výnimočným výkonom a maximálnou slobodou pohybu pri čistení čalúnenia a textilných priestorov v akomkoľvek odvetví, či už ide o hotely alebo pohostinstvá, čistenie vozidiel alebo čistenie interiérov. Napriek svojej sile je tento Puzzi mimoriadne tichý, čo je ideálne na použitie vo verejných priestoroch; navyše ergonomicky navrhnutá rukoväť znamená, že sa dá ľahko nosiť v jednej ruke. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov čistenia na povrchoch s hlbokými vláknami sa čistiaci roztok natlakuje a nastrieka hlboko do textilných vlákien a potom sa nasáva späť spolu s uvoľnenými nečistotami. Dodáva sa ako štandard: Extra krátka hubica na čalúnenie, hadica s nástrekom, nádoba 2 v 1 na čistú a špinavú vodu, integrované skladovanie príslušenstva a ešte oveľa viac. Pri objednávaní tejto verzie stroja majte na pamäti, že výkonná 36 V batéria Kärcher Battery Power+ a zodpovedajúca rýchla nabíjačka sa musia objednať samostatne.

Vlastnosti a výhody
Silný akumulátor Battery Power +- 36 V od spoločnosti Kärcher
Silný akumulátor Battery Power +- 36 V od spoločnosti Kärcher
Bezkáblová sloboda pohybu. Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilný so všetkými strojmi z 36 V Kärcher Battery Power+ batériovej platformy.
Odolný dizajn s dlhou životnosťou
Odolný dizajn s dlhou životnosťou
Dlhá životnosť zabezpečuje vysokú hospodárnosť. Robustné a odolné membránové čerpadlo. Dve veľké tlačidlá ovládané pohodlne ručne alebo nohoou.
Ergonomicky navrhnutá a extra krátka tryska na čalúnenie
Ergonomicky navrhnutá a extra krátka tryska na čalúnenie
Ideálne pre použitie v tesných priestoroch (napr. interiéry vozidla). Ergonomický dizajn. Pohodlná rukoväť príjemná na dotyk.
Odnímateľný inteligentný kontajner 2 v 1
  • Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čerstvú vodu.
  • Pohodlné a ľahké odstránenie špinavej vody.
  • Quick-start ilustrácia Puzzi 9/1 Bp pre vyššiu bezpečnosť používateľov.
Ergonomické držadlo
  • Pohodlná preprava v jednej ruke.
  • Pohodlne vyvážený stroj.
  • Držiak sacej trubice integrovaný do rukoväte pre bezpečnú a pohodlnú prepravu.
Integrované odkladanie príslušenstva
  • Všetko príslušenstvo sa dá pohodlne uložiť priamo na stroji, takže je vždy poruke.
  • Praktický vstavaný úložný priestor.
  • Bezpečné odkladanie aj počas prepravy
Nízka hmotnosť
  • Jednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky.
  • Umožňuje dlhé pracovné intervaly bez únavy.
  • Ľahký stroj.
Nízky prevádzkový hluk
  • Dokonca vhodné na čistenie v oblastiach citlivých na hluk a v nočných hodinách
  • Zvyšuje pohodlie používateľa.
  • Veľmi tichý stroj.
Komfortný systém 2 v 1 s integrovanou hadicou na nástrek a extrakciu
  • Čistiaci roztok sa pod tlakom nastrieka hlboko do vlákien.
  • Dôkladná extrakcia čistiaceho roztoku spolu s nečistotami.
  • Rýchle schnutie.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Plošný výkon (m²/h) 12 - 18
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 9 / 7
Prietok vzduchu (l/s) 57
Vysávanie (kPa) 15
Objem nástreku (l/min) 0,5
Tlak nástreku (MPa) 0,16 - 0,22
Výkon turbíny (W) 550
Výkon čerpadla (W) 4
Príkon (W) 575
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 70
Vnút. priemer príslušenstva ( ) ID 32
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 58 / 81
Nabíjací prúd (A) 6
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 7,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 540 x 332 x 460

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Hadica na nástrek a extrakciu: 2.5 m
  • Ochranný filter motora
  • Filter čistej vody
  • Krátka hubica na čalúnenie s rukoväťou
  • Zásobník na tablety čistiaceho prostriedku
  • Odnímateľná nádoba na čistú/špinavú vodu 2 v 1
  • Čistiace prostriedky: Tablety RM 760, 2 Tablety

Výbava

  • Prepravný zámok na hadicu
  • Integrované odkladanie príslušenstva
Batériový tepovač Puzzi 9/1 Bp
Video

Oblasti využitia
  • Na intenzívne čistenie čalúneného nábytku a nábytku vysokým vláknom
  • Na medzičistenie a cielené odstraňovanie škvŕn na kobercoch
  • Na čistenie všetkých textilných povrchov – vrátane interiérov automobilov
  • Na intenzívne hĺbkové čistenie čalúnených autosedačiek
  • Na cielené hĺbkové čistenie menších kobercových plôch
