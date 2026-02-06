Batériový tepovač Puzzi 9/1 Bp
Pre maximálnu manévrovateľnosť pri hĺbknom čistení čalúnenia: Náš robustný batériový tepovač Puzzi 9/1 Bp s extra krátkou hubicou na čalúnenie.
Jediný svojho druhu na svete, s robustnou odolnosťou a bezkáblovou flexibilitou: náš akumulátorový tepovač Puzzi 9/1 Bp. Ako jediný profesionálny extraktor poháňaný batériami na trhu, tento Puzzi nikdy nesklame svojím výnimočným výkonom a maximálnou slobodou pohybu pri čistení čalúnenia a textilných priestorov v akomkoľvek odvetví, či už ide o hotely alebo pohostinstvá, čistenie vozidiel alebo čistenie interiérov. Napriek svojej sile je tento Puzzi mimoriadne tichý, čo je ideálne na použitie vo verejných priestoroch; navyše ergonomicky navrhnutá rukoväť znamená, že sa dá ľahko nosiť v jednej ruke. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov čistenia na povrchoch s hlbokými vláknami sa čistiaci roztok natlakuje a nastrieka hlboko do textilných vlákien a potom sa nasáva späť spolu s uvoľnenými nečistotami. Dodáva sa ako štandard: Extra krátka hubica na čalúnenie, hadica s nástrekom, nádoba 2 v 1 na čistú a špinavú vodu, integrované skladovanie príslušenstva a ešte oveľa viac. Pri objednávaní tejto verzie stroja majte na pamäti, že výkonná 36 V batéria Kärcher Battery Power+ a zodpovedajúca rýchla nabíjačka sa musia objednať samostatne.
Vlastnosti a výhody
Silný akumulátor Battery Power +- 36 V od spoločnosti KärcherBezkáblová sloboda pohybu. Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilný so všetkými strojmi z 36 V Kärcher Battery Power+ batériovej platformy.
Odolný dizajn s dlhou životnosťouDlhá životnosť zabezpečuje vysokú hospodárnosť. Robustné a odolné membránové čerpadlo. Dve veľké tlačidlá ovládané pohodlne ručne alebo nohoou.
Ergonomicky navrhnutá a extra krátka tryska na čalúnenieIdeálne pre použitie v tesných priestoroch (napr. interiéry vozidla). Ergonomický dizajn. Pohodlná rukoväť príjemná na dotyk.
Odnímateľný inteligentný kontajner 2 v 1
- Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čerstvú vodu.
- Pohodlné a ľahké odstránenie špinavej vody.
- Quick-start ilustrácia Puzzi 9/1 Bp pre vyššiu bezpečnosť používateľov.
Ergonomické držadlo
- Pohodlná preprava v jednej ruke.
- Pohodlne vyvážený stroj.
- Držiak sacej trubice integrovaný do rukoväte pre bezpečnú a pohodlnú prepravu.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Všetko príslušenstvo sa dá pohodlne uložiť priamo na stroji, takže je vždy poruke.
- Praktický vstavaný úložný priestor.
- Bezpečné odkladanie aj počas prepravy
Nízka hmotnosť
- Jednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky.
- Umožňuje dlhé pracovné intervaly bez únavy.
- Ľahký stroj.
Nízky prevádzkový hluk
- Dokonca vhodné na čistenie v oblastiach citlivých na hluk a v nočných hodinách
- Zvyšuje pohodlie používateľa.
- Veľmi tichý stroj.
Komfortný systém 2 v 1 s integrovanou hadicou na nástrek a extrakciu
- Čistiaci roztok sa pod tlakom nastrieka hlboko do vlákien.
- Dôkladná extrakcia čistiaceho roztoku spolu s nečistotami.
- Rýchle schnutie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Plošný výkon (m²/h)
|12 - 18
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|9 / 7
|Prietok vzduchu (l/s)
|57
|Vysávanie (kPa)
|15
|Objem nástreku (l/min)
|0,5
|Tlak nástreku (MPa)
|0,16 - 0,22
|Výkon turbíny (W)
|550
|Výkon čerpadla (W)
|4
|Príkon (W)
|575
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|70
|Vnút. priemer príslušenstva ( )
|ID 32
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Nabíjací prúd (A)
|6
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|7,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|540 x 332 x 460
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Hadica na nástrek a extrakciu: 2.5 m
- Ochranný filter motora
- Filter čistej vody
- Krátka hubica na čalúnenie s rukoväťou
- Zásobník na tablety čistiaceho prostriedku
- Odnímateľná nádoba na čistú/špinavú vodu 2 v 1
- Čistiace prostriedky: Tablety RM 760, 2 Tablety
Výbava
- Prepravný zámok na hadicu
- Integrované odkladanie príslušenstva
Oblasti využitia
- Na intenzívne čistenie čalúneného nábytku a nábytku vysokým vláknom
- Na medzičistenie a cielené odstraňovanie škvŕn na kobercoch
- Na čistenie všetkých textilných povrchov – vrátane interiérov automobilov
- Na intenzívne hĺbkové čistenie čalúnených autosedačiek
- Na cielené hĺbkové čistenie menších kobercových plôch
