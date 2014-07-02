Tepovač Puzzi 10/1
S 240 mm hubicou na koberce a hubicou na čalúnenie v štandardnej výbave – tepovač - extraktor Puzzi 10/1 na čistenie čalúnenia, textilných a kobercových povrchov.
Profesionálny extraktor tepovač Puzzi 10/1 od spoločnosti Kärcher poskytuje vynikajúci sací výkon a zároveň poskytuje hygienické výsledky čistenia a zabezpečuje rýchle opätovné používanie textilných povrchov. Tepovač na tento účel vstrekuje čistiaci roztok hlboko do textilných vlákien a potom ho spolu s uvoľnenými nečistotami opäť odstráni, vďaka čomu je ideálny na čistenie čalúnenia, kobercov a iných textilných povrchov. Robustná a kompaktná konštrukcia Puzzi 10/1 zaručuje dlhú životnosť a tým aj vysokú hospodárnosť – ideálne pre stavebné firmy, hotelový a pohostinský sektor alebo na čistenie interiérov vozidiel. Veko spotrebiča, hubica na čalúnenie a podlahová hubica sú priehľadné pre lepší prehľad o znečistenej vode. Veľké tlačidlá, ktoré je možné ovládať rukou alebo nohou, tiež zvyšujú pohodlie pre používateľa. Okrem toho je stroj vybavený integrovaným hákom na kábel a úchytom pre hubicu na čalúnenie a saciu trubicu.
Vlastnosti a výhody
Výborný čistiaci výkon.Dokonalé hĺbkové čistenie textilných povrchov. Rýchle schnutie znamená, že po podlahe je možné rýchlo znovu chodiť vďaka vynikajúcemu výkonu spätného sania. Vynikajúci výsledok čistenia s viditeľným účinkom pred a po.
Profesionálna kvalita: extrémne robustný a odolnýVýkonné čerpadlo s dlhou životnosťou. Výkonná turbína s vynikajúcim výkonom spätného sania. Robustná konštrukcia a nárazník chránia stroj pred nárazmi a údermi.
Komplexná sada príslušenstva na čistenie kobercovFlexibilné sacie pery pre optimálny uhol sania a konečné výsledky sušenia. 240 mm široká podlahová tryska s integrovanou odsávacou trubicou. Ergonomický obojručný úchop pre extra užívateľský komfort.
Praktická čalúnená tryska
- Jednoduché, ale dôkladné čistenie čalúnenia a čalúneného nábytku.
- Ideálne na čistenie interiéru vozidla.
- 110 milimetrová hubica na vloženie do striekacej/nasávacej pištole.
Odnímateľný inteligentný kontajner 2 v 1
- Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čerstvú vodu.
- Pohodlné a ľahké odstránenie špinavej vody.
Jednoduché ovládanie vďaka dvom veľkým tlačidlám
- Nie je potrebné sa ohýbať: spínač zapnutia/vypnutia pre rýchlosť a jednoduché použitie.
- Rýchla 1-kroková metóda: kombinované striekanie a vysávanie v jednej operácii.
- 2-kroková metóda: Nastriekajte na vlákna a nechajte vsiaknuť – potom vysajte.
Veľké zadné kolesá a flexibilné 360° volanty
- Jednoduché manévrovanie aj na nerovných povrchoch.
- Obzvlášť manévrovateľné a flexibilné na manipuláciu pri čistení.
Hák na kábel
- Pre bezpečné uloženie napájacieho kábla.
- Praktické a chráni káble.
- Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.
Integrovaný úložný priestor pre čalúnnickú dýzu a dýzu na koberce
- Vďaka dizajnu klipu je čalúnená tryska vždy na dosah ruky.
- Integrovaný držiak sacej trubice s podlahovou hubicou v rukoväti na prenášanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|20 - 25
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nástreku (l/min)
|1
|Tlak nástreku (bar)
|1
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|10 / 9
|Výkon turbíny (W)
|1250
|Výkon čerpadla (W)
|40
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|10,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|16,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|690 x 325 x 440
Balenie obsahuje
- Hubica na čalúnenie
- Čistiace prostriedky: Tablety RM 760, 2 Kus(y)
- Hadica na nástrek a extrakciu: 2.5 m
- Hák na kábel
- Podlahová hubica: 240 mm
- Striekacia/sacia pištoľ
- D-rukoväť pre rozprašovačku/saciu trubicu
- Odnímateľná nádoba na čistú/špinavú vodu 2 v 1
- Trubica na tepovanie a extrakciu: 1 Kus(y)
Výbava
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre čalúnnické/štrbinové hubice
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre podlahové hubice
- Nástavec trysky: Hubica na čalúnenie, Modrá
Video
Oblasti využitia
- Na intenzívne čistenie čalúneného nábytku a nábytku vysokým vláknom
- Na medzičistenie a cielené odstraňovanie škvŕn na kobercoch
- Na čistenie všetkých textilných povrchov – vrátane interiérov automobilov
- Na intenzívne hĺbkové čistenie čalúnených autosedačiek
- Na cielené hĺbkové čistenie menších kobercových plôch
- Na čistenie čalúnenia a textilných povrchov v hygienicky citlivých oblastiach
- Na hĺbkové čistenie kobercov a textilných podlahových krytín
Príslušenstvo
