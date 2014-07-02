Tepovač Puzzi 10/1

S 240 mm hubicou na koberce a hubicou na čalúnenie v štandardnej výbave – tepovač - extraktor Puzzi 10/1 na čistenie čalúnenia, textilných a kobercových povrchov.

Profesionálny extraktor tepovač Puzzi 10/1 od spoločnosti Kärcher poskytuje vynikajúci sací výkon a zároveň poskytuje hygienické výsledky čistenia a zabezpečuje rýchle opätovné používanie textilných povrchov. Tepovač na tento účel vstrekuje čistiaci roztok hlboko do textilných vlákien a potom ho spolu s uvoľnenými nečistotami opäť odstráni, vďaka čomu je ideálny na čistenie čalúnenia, kobercov a iných textilných povrchov. Robustná a kompaktná konštrukcia Puzzi 10/1 zaručuje dlhú životnosť a tým aj vysokú hospodárnosť – ideálne pre stavebné firmy, hotelový a pohostinský sektor alebo na čistenie interiérov vozidiel. Veko spotrebiča, hubica na čalúnenie a podlahová hubica sú priehľadné pre lepší prehľad o znečistenej vode. Veľké tlačidlá, ktoré je možné ovládať rukou alebo nohou, tiež zvyšujú pohodlie pre používateľa. Okrem toho je stroj vybavený integrovaným hákom na kábel a úchytom pre hubicu na čalúnenie a saciu trubicu.

Vlastnosti a výhody
Výborný čistiaci výkon.
Dokonalé hĺbkové čistenie textilných povrchov. Rýchle schnutie znamená, že po podlahe je možné rýchlo znovu chodiť vďaka vynikajúcemu výkonu spätného sania. Vynikajúci výsledok čistenia s viditeľným účinkom pred a po.
Profesionálna kvalita: extrémne robustný a odolný
Výkonné čerpadlo s dlhou životnosťou. Výkonná turbína s vynikajúcim výkonom spätného sania. Robustná konštrukcia a nárazník chránia stroj pred nárazmi a údermi.
Komplexná sada príslušenstva na čistenie kobercov
Flexibilné sacie pery pre optimálny uhol sania a konečné výsledky sušenia. 240 mm široká podlahová tryska s integrovanou odsávacou trubicou. Ergonomický obojručný úchop pre extra užívateľský komfort.
Praktická čalúnená tryska
  • Jednoduché, ale dôkladné čistenie čalúnenia a čalúneného nábytku.
  • Ideálne na čistenie interiéru vozidla.
  • 110 milimetrová hubica na vloženie do striekacej/nasávacej pištole.
Odnímateľný inteligentný kontajner 2 v 1
  • Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čerstvú vodu.
  • Pohodlné a ľahké odstránenie špinavej vody.
Jednoduché ovládanie vďaka dvom veľkým tlačidlám
  • Nie je potrebné sa ohýbať: spínač zapnutia/vypnutia pre rýchlosť a jednoduché použitie.
  • Rýchla 1-kroková metóda: kombinované striekanie a vysávanie v jednej operácii.
  • 2-kroková metóda: Nastriekajte na vlákna a nechajte vsiaknuť – potom vysajte.
Veľké zadné kolesá a flexibilné 360° volanty
  • Jednoduché manévrovanie aj na nerovných povrchoch.
  • Obzvlášť manévrovateľné a flexibilné na manipuláciu pri čistení.
Hák na kábel
  • Pre bezpečné uloženie napájacieho kábla.
  • Praktické a chráni káble.
  • Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.﻿
Integrovaný úložný priestor pre čalúnnickú dýzu a dýzu na koberce
  • Vďaka dizajnu klipu je čalúnená tryska vždy na dosah ruky.
  • Integrovaný držiak sacej trubice s podlahovou hubicou v rukoväti na prenášanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h) 20 - 25
Prietok vzduchu (l/s) 74
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nástreku (l/min) 1
Tlak nástreku (bar) 1
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 10 / 9
Výkon turbíny (W) 1250
Výkon čerpadla (W) 40
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Dĺžka kábla (m) 7,5
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 10,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 16,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 690 x 325 x 440

Balenie obsahuje

  • Hubica na čalúnenie
  • Čistiace prostriedky: Tablety RM 760, 2 Kus(y)
  • Hadica na nástrek a extrakciu: 2.5 m
  • Hák na kábel
  • Podlahová hubica: 240 mm
  • Striekacia/sacia pištoľ
  • D-rukoväť pre rozprašovačku/saciu trubicu
  • Odnímateľná nádoba na čistú/špinavú vodu 2 v 1
  • Trubica na tepovanie a extrakciu: 1 Kus(y)

Výbava

  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre čalúnnické/štrbinové hubice
  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre podlahové hubice
  • Nástavec trysky: Hubica na čalúnenie, Modrá

Oblasti využitia
  • Na intenzívne čistenie čalúneného nábytku a nábytku vysokým vláknom
  • Na medzičistenie a cielené odstraňovanie škvŕn na kobercoch
  • Na čistenie všetkých textilných povrchov – vrátane interiérov automobilov
  • Na intenzívne hĺbkové čistenie čalúnených autosedačiek
  • Na cielené hĺbkové čistenie menších kobercových plôch
  • Na čistenie čalúnenia a textilných povrchov v hygienicky citlivých oblastiach
  • Na hĺbkové čistenie kobercov a textilných podlahových krytín
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
