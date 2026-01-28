Tepovač Puzzi 10/1 Edition
S hubicou na koberce, hubicou na čalúnenie, štrbinovou hubicou a RM 760 (48 ks) v štandarde – to je náš tepovač Puzzi 10/1 Edition na čistenie čalúnenia, textilných a kobercových povrchov.
Profesionálny tepovač - extraktor Puzzi 10/1 Edition od Kärcher poskytuje vynikajúci sací výkon, hygienicky čisté výsledky čistenia a zaisťuje rýchle opätovné použitie textilných povrchov. Stroj pracuje na princípe nástreku vody a čistiaceho prostriedku do textílií pod tlakom, a na ich následnom odsatí, spolu s uvoľnenými nečistotami. Vďaka tomu je ideálny na čistenie čalúnenia, kobercov a iných textilných povrchov. Robustný, kompaktný dizajn Puzzi 10/1 Edition zaisťuje dlhú životnosť a tým aj vysokú hospodárnosť – ideálne pre dodávateľov stavebných služieb, hotelový a pohostinský sektor alebo na čistenie interiérov vozidiel. Veko stroja, hubica na čalúnenie a podlahová hubica sú priehľadné pre lepšie sledovanie stupňa znečistenia pri čistení. Pohodlie pre užívateľa zvyšujú aj veľké tlačidlá, ktoré možno ovládať rukou alebo nohou. Príslušenstvo zahrnuté v rozsahu dodávky je obzvlášť štedré: 240 mm hubica na koberce, hubica na čalúnenie, štrbinová hubica a 48 ks tabliet RM 760.
Vlastnosti a výhody
Výborný čistiaci výkon.Dokonalé hĺbkové čistenie textilných povrchov. Rýchle schnutie znamená, že po podlahe je možné rýchlo znovu chodiť vďaka vynikajúcemu výkonu spätného sania. Vynikajúci výsledok čistenia s viditeľným účinkom pred a po.
Profesionálna kvalita: extrémne robustný a odolnýVýkonné čerpadlo s dlhou životnosťou. Výkonná turbína s vynikajúcim výkonom spätného sania. Robustná konštrukcia a nárazník chránia stroj pred nárazmi a údermi.
Komplexná sada príslušenstva na čistenie kobercovFlexibilné sacie pery pre optimálny uhol sania a konečné výsledky sušenia. 240 mm široká podlahová tryska s integrovanou odsávacou trubicou. Ergonomický obojručný úchop pre extra užívateľský komfort.
Praktická čalúnená tryska
- Jednoduché, ale dôkladné čistenie čalúnenia a čalúneného nábytku.
- Ideálne na čistenie interiéru vozidla.
- 110 milimetrová hubica na vloženie do striekacej/nasávacej pištole.
Robustná, dlhá štrbinová hubica
- Ideálne na čistenie čalúnenia a interiérov vozidiel
- Jednoduché čistenie ťažko dostupných miest: medzier, štrbín a rohov.
- Praktická dĺžka 253 mm.
Odnímateľný inteligentný kontajner 2 v 1
- Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čerstvú vodu.
- Pohodlné a ľahké odstránenie špinavej vody.
Jednoduché ovládanie vďaka dvom veľkým tlačidlám
- Nie je potrebné sa ohýbať: spínač zapnutia/vypnutia pre rýchlosť a jednoduché použitie.
- Rýchla 1-kroková metóda: kombinované striekanie a vysávanie v jednej operácii.
- 2-kroková metóda: Nastriekajte na vlákna a nechajte vsiaknuť – potom vysajte.
Veľké zadné kolesá a flexibilné 360° volanty
- Jednoduché manévrovanie aj na nerovných povrchoch.
- Obzvlášť manévrovateľné a flexibilné na manipuláciu pri čistení.
Hák na kábel
- Pre bezpečné uloženie napájacieho kábla.
- Praktické a chráni káble.
- Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.
Integrovaný úložný priestor pre čalúnnickú dýzu a dýzu na koberce
- Vďaka dizajnu klipu je čalúnená tryska vždy na dosah ruky.
- Integrovaný držiak sacej trubice s podlahovou hubicou v rukoväti na prenášanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|20 - 25
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nástreku (l/min)
|1
|Tlak nástreku (bar)
|1
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|10 / 9
|Výkon turbíny (W)
|1250
|Výkon čerpadla (W)
|40
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|10,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|16
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|709 x 322 x 438
Balenie obsahuje
- Hubica na čalúnenie
- Čistiace prostriedky: Tablety RM 760, 48 Kus(y)
- Hadica na nástrek a extrakciu: 2.5 m
- Hák na kábel
- Podlahová hubica: 240 mm
- Štrbinová hubica
- Striekacia/sacia pištoľ
- D-rukoväť pre rozprašovačku/saciu trubicu
- Odnímateľná nádoba na čistú/špinavú vodu 2 v 1
- Trubica na tepovanie a extrakciu: 1 Kus(y)
Výbava
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre čalúnnické/štrbinové hubice
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre podlahové hubice
- Nástavec trysky: Hubica na čalúnenie, Modrá
Video
Oblasti využitia
- Na intenzívne čistenie čalúneného nábytku a nábytku vysokým vláknom
- Na medzičistenie a cielené odstraňovanie škvŕn na kobercoch
- Na čistenie všetkých textilných povrchov – vrátane interiérov automobilov
- Na intenzívne hĺbkové čistenie čalúnených autosedačiek
- Na cielené hĺbkové čistenie menších kobercových plôch
- Na čistenie čalúnenia a textilných povrchov v hygienicky citlivých oblastiach
- Na hĺbkové čistenie kobercov a textilných podlahových krytín