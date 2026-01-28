Tepovač Puzzi 10/1 Edition

S hubicou na koberce, hubicou na čalúnenie, štrbinovou hubicou a RM 760 (48 ks) v štandarde – to je náš tepovač Puzzi 10/1 Edition na čistenie čalúnenia, textilných a kobercových povrchov.

Profesionálny tepovač - extraktor Puzzi 10/1 Edition od Kärcher poskytuje vynikajúci sací výkon, hygienicky čisté výsledky čistenia a zaisťuje rýchle opätovné použitie textilných povrchov. Stroj pracuje na princípe nástreku vody a čistiaceho prostriedku do textílií pod tlakom, a na ich následnom odsatí, spolu s uvoľnenými nečistotami. Vďaka tomu je ideálny na čistenie čalúnenia, kobercov a iných textilných povrchov. Robustný, kompaktný dizajn Puzzi 10/1 Edition zaisťuje dlhú životnosť a tým aj vysokú hospodárnosť – ideálne pre dodávateľov stavebných služieb, hotelový a pohostinský sektor alebo na čistenie interiérov vozidiel. Veko stroja, hubica na čalúnenie a podlahová hubica sú priehľadné pre lepšie sledovanie stupňa znečistenia pri čistení. Pohodlie pre užívateľa zvyšujú aj veľké tlačidlá, ktoré možno ovládať rukou alebo nohou. Príslušenstvo zahrnuté v rozsahu dodávky je obzvlášť štedré: 240 mm hubica na koberce, hubica na čalúnenie, štrbinová hubica a 48 ks tabliet RM 760.

Vlastnosti a výhody
Tepovač Tepovač Puzzi 10/1 Edition: Výborný čistiaci výkon.
Výborný čistiaci výkon.
Dokonalé hĺbkové čistenie textilných povrchov. Rýchle schnutie znamená, že po podlahe je možné rýchlo znovu chodiť vďaka vynikajúcemu výkonu spätného sania. Vynikajúci výsledok čistenia s viditeľným účinkom pred a po.
Tepovač Tepovač Puzzi 10/1 Edition: Profesionálna kvalita: extrémne robustný a odolný
Profesionálna kvalita: extrémne robustný a odolný
Výkonné čerpadlo s dlhou životnosťou. Výkonná turbína s vynikajúcim výkonom spätného sania. Robustná konštrukcia a nárazník chránia stroj pred nárazmi a údermi.
Tepovač Tepovač Puzzi 10/1 Edition: Komplexná sada príslušenstva na čistenie kobercov
Komplexná sada príslušenstva na čistenie kobercov
Flexibilné sacie pery pre optimálny uhol sania a konečné výsledky sušenia. 240 mm široká podlahová tryska s integrovanou odsávacou trubicou. Ergonomický obojručný úchop pre extra užívateľský komfort.
Praktická čalúnená tryska
  • Jednoduché, ale dôkladné čistenie čalúnenia a čalúneného nábytku.
  • Ideálne na čistenie interiéru vozidla.
  • 110 milimetrová hubica na vloženie do striekacej/nasávacej pištole.
Robustná, dlhá štrbinová hubica
  • Ideálne na čistenie čalúnenia a interiérov vozidiel
  • Jednoduché čistenie ťažko dostupných miest: medzier, štrbín a rohov.
  • Praktická dĺžka 253 mm.
Odnímateľný inteligentný kontajner 2 v 1
  • Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čerstvú vodu.
  • Pohodlné a ľahké odstránenie špinavej vody.
Jednoduché ovládanie vďaka dvom veľkým tlačidlám
  • Nie je potrebné sa ohýbať: spínač zapnutia/vypnutia pre rýchlosť a jednoduché použitie.
  • Rýchla 1-kroková metóda: kombinované striekanie a vysávanie v jednej operácii.
  • 2-kroková metóda: Nastriekajte na vlákna a nechajte vsiaknuť – potom vysajte.
Veľké zadné kolesá a flexibilné 360° volanty
  • Jednoduché manévrovanie aj na nerovných povrchoch.
  • Obzvlášť manévrovateľné a flexibilné na manipuláciu pri čistení.
Hák na kábel
  • Pre bezpečné uloženie napájacieho kábla.
  • Praktické a chráni káble.
  • Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.﻿
Integrovaný úložný priestor pre čalúnnickú dýzu a dýzu na koberce
  • Vďaka dizajnu klipu je čalúnená tryska vždy na dosah ruky.
  • Integrovaný držiak sacej trubice s podlahovou hubicou v rukoväti na prenášanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h) 20 - 25
Prietok vzduchu (l/s) 74
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nástreku (l/min) 1
Tlak nástreku (bar) 1
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 10 / 9
Výkon turbíny (W) 1250
Výkon čerpadla (W) 40
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Dĺžka kábla (m) 7,5
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 10,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 16
Rozmery (d x š x v) (mm) 709 x 322 x 438

Balenie obsahuje

  • Hubica na čalúnenie
  • Čistiace prostriedky: Tablety RM 760, 48 Kus(y)
  • Hadica na nástrek a extrakciu: 2.5 m
  • Hák na kábel
  • Podlahová hubica: 240 mm
  • Štrbinová hubica
  • Striekacia/sacia pištoľ
  • D-rukoväť pre rozprašovačku/saciu trubicu
  • Odnímateľná nádoba na čistú/špinavú vodu 2 v 1
  • Trubica na tepovanie a extrakciu: 1 Kus(y)

Výbava

  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre čalúnnické/štrbinové hubice
  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo pre podlahové hubice
  • Nástavec trysky: Hubica na čalúnenie, Modrá

Video

Oblasti využitia
  • Na intenzívne čistenie čalúneného nábytku a nábytku vysokým vláknom
  • Na medzičistenie a cielené odstraňovanie škvŕn na kobercoch
  • Na čistenie všetkých textilných povrchov – vrátane interiérov automobilov
  • Na intenzívne hĺbkové čistenie čalúnených autosedačiek
  • Na cielené hĺbkové čistenie menších kobercových plôch
  • Na čistenie čalúnenia a textilných povrchov v hygienicky citlivých oblastiach
  • Na hĺbkové čistenie kobercov a textilných podlahových krytín
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky