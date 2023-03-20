Autoumyvárne a umývacie linky
Či už ide o osobné alebo úžitkové vozidlá - čisté automobily prispievajú nielen k pozitívnemu dojmu, ale dôležitú úlohu pri umývaní vozidiel zohrávajú aj bezpečnostné dôvody a zachovanie hodnoty. Portálové a samoobslužné umývacie systémy sú výhodné zmluvné riešenia čistenia vozidiel pre autosalóny, parkoviská, autoservisy a čerpacie stanice. Portálové umývačky úžitkových vozidiel alebo mobilné umývačky s jednou kefou zabezpečujú nablýskaný vozový park pre špedičné alebo autobusové spoločnosti.
Výnosné vedľajšie podnikanie pre autoservisy, čerpacie stanice a predajne automobilov
Mnohí majitelia automobilov pripisujú stavu svojho vozidla veľký význam. Čistému a udržiavanému vozidlu venujú pozornosť nielen kvôli jeho vzhľadu, ale aj z bezpečnostných dôvodov a kvôli zachovaniu hodnoty vozidla. Preto pravidelne navštevujú miesta, kde môžu umyť a vykonať údržbu svojho vozidla. Preto môžu portálové autoumyvárne a samoobslužné umývacie systémy predstavovať výnosný vedľajší biznis pre autoservisy, servisy a predajne automobilov. Autoumyvárne tiež profitujú z inštalácie úsporných a zároveň ekologických systémov. Aby bola autoumyváreň zisková, je dôležité, aby jej vybavenie a veľkosť boli optimálne prispôsobené cieľovej skupine a dennému objemu umývania. Ak je aj výsledok umývania presvedčivý, prevádzkovateľ sa môže tešiť na zákazníkov, ktorí sa budú vracať.
Ekonomické čistenie pre špedičné a autobusové spoločnosti
Význam autobusov a nákladných vozidiel pri preprave osôb a tovaru už roky rastie. Čistota zohráva kľúčovú úlohu aj pri udržiavaní dodávateľských reťazcov a bezproblémovom fungovaní procesov.
Efektívne umývacie procesy šetria čas a peniaze
V záujme úspory nákladov na pracovnú silu a času sú požiadavky na kvalitu a rýchlosť umývania obzvlášť vysoké pri umývaní úžitkových vozidiel, pretože: Čím účinnejšie je čistenie, tým rýchlejšie sa úžitkové vozidlá môžu opäť použiť na prepravu. Rovnako dôležitý je flexibilný umývací program, ktorý spĺňa požiadavky rôznych typov a materiálov vozidiel, ako aj druhov znečistenia. Veľkosť a dizajn úžitkových vozidiel si však nevyžadujú len špeciálnu technológiu umývania - správne zvolená musí byť aj umývacia chémia, aby bolo umývanie vozidiel hospodárne.
Čistota zachováva hodnotu vozového parku
V prípade požičovní vozidiel, nákladných vozidiel, autobusových vozových parkov alebo obecných vozových parkov: tí, ktorí svoje vozidlá udržiavajú v neustálej čistote, zabezpečujú si ich dlhšiu životnosť a v závislosti od stupňa znečistenia aj jednoduchšiu údržbu. Pretože len čisté vozidlá sa dajú správne udržiavať, poškodenia sú ľahšie viditeľné.