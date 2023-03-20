Autoumyvárne a umývacie linky

Či už ide o osobné alebo úžitkové vozidlá - čisté automobily prispievajú nielen k pozitívnemu dojmu, ale dôležitú úlohu pri umývaní vozidiel zohrávajú aj bezpečnostné dôvody a zachovanie hodnoty. Portálové a samoobslužné umývacie systémy sú výhodné zmluvné riešenia čistenia vozidiel pre autosalóny, parkoviská, autoservisy a čerpacie stanice. Portálové umývačky úžitkových vozidiel alebo mobilné umývačky s jednou kefou zabezpečujú nablýskaný vozový park pre špedičné alebo autobusové spoločnosti.

Umývanie auta

Výnosné vedľajšie podnikanie pre autoservisy, čerpacie stanice a predajne automobilov

Mnohí majitelia automobilov pripisujú stavu svojho vozidla veľký význam. Čistému a udržiavanému vozidlu venujú pozornosť nielen kvôli jeho vzhľadu, ale aj z bezpečnostných dôvodov a kvôli zachovaniu hodnoty vozidla. Preto pravidelne navštevujú miesta, kde môžu umyť a vykonať údržbu svojho vozidla. Preto môžu portálové autoumyvárne a samoobslužné umývacie systémy predstavovať výnosný vedľajší biznis pre autoservisy, servisy a predajne automobilov. Autoumyvárne tiež profitujú z inštalácie úsporných a zároveň ekologických systémov. Aby bola autoumyváreň zisková, je dôležité, aby jej vybavenie a veľkosť boli optimálne prispôsobené cieľovej skupine a dennému objemu umývania. Ak je aj výsledok umývania presvedčivý, prevádzkovateľ sa môže tešiť na zákazníkov, ktorí sa budú vracať.

Ekonomické čistenie pre špedičné a autobusové spoločnosti

Význam autobusov a nákladných vozidiel pri preprave osôb a tovaru už roky rastie. Čistota zohráva kľúčovú úlohu aj pri udržiavaní dodávateľských reťazcov a bezproblémovom fungovaní procesov.

Efektívne umývacie procesy šetria čas a peniaze

V záujme úspory nákladov na pracovnú silu a času sú požiadavky na kvalitu a rýchlosť umývania obzvlášť vysoké pri umývaní úžitkových vozidiel, pretože: Čím účinnejšie je čistenie, tým rýchlejšie sa úžitkové vozidlá môžu opäť použiť na prepravu. Rovnako dôležitý je flexibilný umývací program, ktorý spĺňa požiadavky rôznych typov a materiálov vozidiel, ako aj druhov znečistenia. Veľkosť a dizajn úžitkových vozidiel si však nevyžadujú len špeciálnu technológiu umývania - správne zvolená musí byť aj umývacia chémia, aby bolo umývanie vozidiel hospodárne.

Čistota zachováva hodnotu vozového parku

V prípade požičovní vozidiel, nákladných vozidiel, autobusových vozových parkov alebo obecných vozových parkov: tí, ktorí svoje vozidlá udržiavajú v neustálej čistote, zabezpečujú si ich dlhšiu životnosť a v závislosti od stupňa znečistenia aj jednoduchšiu údržbu. Pretože len čisté vozidlá sa dajú správne udržiavať, poškodenia sú ľahšie viditeľné.

Vhodné produkty pre vašu oblasť použitia

Účinné čistenie vozidla zahŕňa uvoľnenie malých zvyškov nečistôt, ako aj odolných nečistôt. To si vyžaduje správny čistiaci prostriedok a vhodné čistiace stroje. Každé vozidlo má individuálne požiadavky na čistenie. Pri čistení, starostlivosti a údržbe vozidiel sa musia zohľadniť rozdiely v tvare a materiáli, ako aj v znečistení.

K celkovému čistému vzhľadu prispieva najmä čistý vonkajší priestor. Na týchto plochách sa môžu rýchlo hromadiť rôzne druhy nečistôt v dôsledku ich intenzívneho používania a neustáleho pôsobenia poveternostných vplyvov. S výkonnými čistiacimi strojmi sa to dá udržať pod kontrolou počas celého roka.

Pri čistení vozidiel v autoumyvárňach sú dôležité dokonalé výsledky. Zákazníci požadujú kvalitné čistenie, ktoré spĺňa ich požiadavky. Na splnenie týchto požiadaviek je potrebné silné a profesionálne čistiace vybavenie.

Späť na prehľad