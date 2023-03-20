Kärcher radí

Rôzne cieľové skupiny v komerčnom prostredí majú rôzne požiadavky na čistenie: Ktorý typ podlahy si vyžaduje aký prístup k čisteniu, renovácii, údržbe? Čo znamená hygienické čistenie? V akom bode prispieva čistenie k spoľahlivosti procesu? Aký vplyv môže mať čistenie na ziskovosť podniku? A ktorý typ nečistoty sa dá odstrániť ktorým čistiacim prostriedkom?

Kärcher radí ponúka užitočné odpovede, tipy a návody na rôzne otázky týkajúce sa čistenia, ako aj vhodných čistiacich strojov, prostriedkov a príslušenstva na čistenie a starostlivosť.

Priemyselné riešenia Kärcher pre automobilový priemysel

Automobilový priemysel

Priemyselné riešenia Kärcher pre upratovacie firmy

Čistenie priestorov recepcie

Priemyselné riešenia Kärcher pre upratovacie firmy

Čistenie kancelárií

 

Priemyselné riešenia Kärcher pre priemyselný sektor

Čistenie skladov

 