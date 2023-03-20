Kärcher radí
Rôzne cieľové skupiny v komerčnom prostredí majú rôzne požiadavky na čistenie: Ktorý typ podlahy si vyžaduje aký prístup k čisteniu, renovácii, údržbe? Čo znamená hygienické čistenie? V akom bode prispieva čistenie k spoľahlivosti procesu? Aký vplyv môže mať čistenie na ziskovosť podniku? A ktorý typ nečistoty sa dá odstrániť ktorým čistiacim prostriedkom?
Kärcher radí ponúka užitočné odpovede, tipy a návody na rôzne otázky týkajúce sa čistenia, ako aj vhodných čistiacich strojov, prostriedkov a príslušenstva na čistenie a starostlivosť.