Čistenie skladu

Vizuálna čistota je v sklade materiálov určite výhodou. To platí pre veľmi malé skladové priestory, napríklad v dielni, ako aj pre veľmi veľké sklady. Kľúčovými otázkami sú však vždy bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana materiálu v sklade. Predovšetkým podlahy musia byť čisté a mať protišmykovú úpravu, aby nehrozilo riziko úrazu v dôsledku nedostatočného čistenia. Toto čistenie sa dá efektívne vykonať pomocou zametacích (s odsávaním) strojov a umývacích strojov s odsávaním, ktoré sa dajú individuálne konfigurovať.

Sklad

Rôzne techniky čistenia pre rôzne druhy nečistôt

Transport skladového materiálu z bodu A do bodu B pomocou skladníkov, vysokozdvižných vozíkov alebo podlahových vozidiel - každý pohyb víri prach. Systematické vysávanie tohto prachu pomáha nielen zabezpečiť čistotu a bezpečnosť, ale aj chráni skladový materiál a bráni jeho zaprášeniu. V skladoch sa často vyskytujú aj zvyšky papiera z roztrhaných etikiet alebo prepravných dokladov, kúsky fólie alebo drevené triesky. Prach, chuchvalce, ako aj drobné zvyšky papiera ľahko odstránite metlou, zametacím (s odsávaním) strojom alebo vysávačom - v závislosti od veľkosti skladu. Tento faktor je kľúčový pri výbere vhodného čistiaceho stroja a koncepcie.

Zametanie v sklade: bezpečné odstraňovanie prachu

Najmä v skladoch je kvôli zvýšenému prašnosti vhodnejší zametací stroj s odsávaním ako len zametací stroj: Počas zametania víri zametací stroj s odsávaním prach pomocou valcovej kefy, nasáva nečistoty pomocou sacej turbíny (dúchadla) a oddeľuje ich cez filtračný systém - prašnosť sa tak počas čistenia znižuje. Pravidelné čistenie filtrov na jemný prach môže výrazne predĺžiť ich životnosť. V závislosti od typu stroja sa toto čistenie vykonáva buď stlačením tlačidla alebo automaticky.

Okrem prachu a zvyškov papiera sa na podlahách v skladoch často nachádzajú aj zvyšky fólií a baliacich pások alebo drevené triesky z paliet. Tieto hrubé nečistoty by sa mali odstrániť ručne, inak hrozí riziko upchatia používaných strojov alebo zachytenia materiálu do valcovej kefe. Tieto hrubé nečistoty možno odstrániť pomocou metly alebo klieští na odpadky.

Zametací stroj v sklade
Zametanie v sklade s nízkou prašnosťou

Tip: práca bez prachu

Aby ste mohli pracovať s čo najnižšou prašnosťou, je k dispozícii presné prekrytie z ľanovej tkaniny potiahnutej PVC, ktoré sa pomocou suchého zipsu natiahne na celú prednú plochu zametača až po zadné kolesá. Príslušenstvo tak zabezpečuje ešte menšie vírenie prachu.

Bodové čistenie v sklade

Na malé príležitostné čistenie - na podlahe, v regáloch alebo skladovacích priestoroch - je ideálny vysávač na mokré a suché vysávanie vhodnej veľkosti, pretože je všestranný a rýchlo pripravený na použitie, najmä vo veľmi malých skladových priestoroch. Možno ho použiť na rýchle a pohodlné vysávanie prachu, škvŕn od vody alebo rozliatych tekutín. Pri veľmi malých skladovacích regáloch možno použiť aj vybavenie na ručné čistenie pozostávajúce z utierok a vedier.

Bodové čistenie v sklade

Čistenie podláh v sklade s podlahovými umývacími strojmi s odsávaním

Prvou vecou, ktorú treba zvážiť, je typ podlahy. V malých dielenských skladoch sa často používa keramická dlažba, napríklad dlažba z jemnej kameniny, pretože je robustná a má veľmi nízku absorpciu vlhkosti. V podnikových skladoch alebo logistických centrách sa často používajú priemyselné podlahy - od poterov až po elastické syntetické krytiny, ako je syntetická živica.

Keďže podlahy v skladoch môžu byť veľmi rôznorodé, existuje aj určitá rozmanitosť pri výbere správnej technológie čistenia. Stav podlahy a druhy znečistenia v sklade sú dve hlavné kritériá. Vzhľadom na množstvo hrubých nečistôt sú zvlášť vhodné valcové umývacie stroje s odsávaním, pretože zvyšné hrubé nečistoty sa dajú pozbierať v jednom ťahu vďaka tomu, že valce vopred pozametajú.

Funkcia zametania pred umývaním
Čistenie jemnej kameninovej dlažby s Kärcher vybavením

Čistenie dlažby z jemnej kameniny

Dlažba z jemnej kameniny je atraktívna, veľmi obľúbená podlahová krytina, ktorá je charakteristická robustnosťou, vysokou protišmykovou bezpečnosťou a veľmi nízkou schopnosťou absorbovať vlhkosť. V súčasnosti si už nemožno predstaviť podlahu bez jemnej kameniny ako moderného a zároveň bezpečného dizajnového prostriedku.

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Čistenie cementového poteru s Kärcher vybavením

Čistenie cementového poteru

Cementový poter je najčastejšie používaným typom poteru. Táto podlahová krytina si vyžaduje osobitnú pozornosť, pokiaľ ide o čistenie a údržbu. Pretože je vystavená mimoriadnej záťaži a zároveň musí spĺňať normy bezpečnosti pri práci v prevádzke. Na základné, údržbové a stredné čistenie je preto dôležité vybrať správne vybavenie.

Výber správneho mechanizmu (valec alebo kotúč), ako aj vhodného čistiaceho nástroja (podložka alebo kefa) závisí od podlahovej krytiny a typu znečistenia.

Vo všeobecnosti platí, že ak to nepoškodí podlahu, mal by sa použiť alkalický čistiaci prostriedok. Ak sa používajú kyslé čistiace prostriedky, treba dbať na to, aby sa cementové spoje vopred namočili vodou, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Najmä pri použití v skladoch treba dbať na to, aby umývacie stroje zanechali podlahu suchú. Tento bod je mimoriadne dôležitý, pretože po vyčistených povrchoch sa často opäť hneď chodí alebo sa po nich jazdí vysokozdvižnými vozíkmi. Je nevyhnutné, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Umývací stroj na čistenie skladov

Kombinované stroje pre veľmi veľké sklady: Zametanie, umývanie a vysávanie v jednom

Kombinovaný stroj sa odporúča pre veľmi veľké sklady s plochou väčšou ako 10 000 m2. Tu sa používajú stroje s odsávaním prachu a filtračnou plochou do 10 metrov štvorcových. Tieto stroje zametajú, umývajú a vysávajú v jednom kroku, čím šetria čas a zvyšujú produktivitu, najmä na veľkých plochách. Modely s bočnými kefami sú navyše mimoriadne účinné pri odstraňovaní uvoľnených nečistôt zo stien.

Dva typy kombinovaných strojov:

Umývací stroj s predmontovanou zametacou jednotkou

1. Stroj s predmontovanou zametacou jednotkou

Tieto stroje sú charakteristické tým, že sa dodávajú s vopred namontovanou zametacou jednotkou, ktorá vyčistí podlahu nasucho predtým, ako nadväzujúca valcová kefa začne umývať na mokro.

Tieto modely pracujú so samostatnou valcovou kefou a poskytujú vynikajúce výsledky čistenia. Majú však veľkú celkovú dĺžku kvôli zametaciemu modulu (pomerne veľký polomer otáčania medzi regálmi) a pri suchom čistení sa môže rozvíriť viac prachu. Na druhej strane je ľahké vyprázdniť suché, nazbierané nečistoty.

Umývací stroj s integrovanou funkciou zametania

2. Stroje s veľkou valcovou kefovou na zametanie a umývanie

Stroje s integrovanou funkciou zametania sa označujú ako stroje s veľkou valcovou kefovou hlavou. Tieto zariadenia však na zametanie nečistôt používajú veľké priemery kief, z ktorých niektoré majú 2,5-násobok priemeru bežných kief. Zozbierané nečistoty sa potom zvyčajne vyhadzujú do veľkého kontajnera na vyprázdňovanie vysokých nádob. Tieto stroje môžu zametať automaticky v režime umývanie, ako aj zametať nasucho bez vody, ale s filtračným systémom.

Výhodou je, že všetok prach v sklade je zachytený vodou. Nádoba na nečistoty sa čistí ťažšie kvôli mokrým nečistotám. Okrem toho je stroj oveľa kompaktnejší, obratnejší a nepotrebuje ďalšiu valcovú kefu.

Pretrvávajúci problém v skladoch: Odstránenie stôp po pneumatikách

Predovšetkým vo väčších skladoch (s vysokými regálmi) najazdia vysokozdvižné vozíky a podlahové vozíky každý deň niekoľko kilometrov z jedného konca haly na druhý - a vytvárajú nielen prach, ale aj stopy z pneumatík na podlahe. V tomto prípade sa oplatí použiť špeciálne vyvinutý čistiaci prostriedok na účinné odstránenie stôp z pneumatík. Neriedený prípravok by sa mal naniesť na znečistené miesta, a nechať niekoľko minút pôsobiť. Potom sa na odstránenie nečistôt použije umývací stroj s odsávaním, ktorý odsaje znečistenú vodu. Nakoniec by ste mali všetko opäť opláchnuť čistou vodou.

Upozornenie: Túto metódu nepoužívajte na polymérové a voskové nátery, pretože tieto sa vplyvom čistiaceho prostriedku rozpustia!

Odstránenie stôp po pneumatikách v sklade

Individuálna konfigurácia: Ktorý čistiaci stroj je ten správny?

Každý, kto si kupuje čistiaci stroj - či už zametací stroj (s odsávaním), umvací stroj s odsávaním alebo kombinovaný stroj - chce, aby bol proces čistenia pohodlný, efektívny a nákladovo úsporný. V procese obstarávania treba zohľadniť faktory vlastného skladu, ako aj kritériá na budúci čistiaci stroj.

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad faktorov a kritérií, ktoré by sa mali zohľadniť pri každom nákupe.

Veľkosť

Kritéria skladu

  • Výpočet veľkosti plochy skladu
  • Od teoretického plošného výkonu stroja sa spravidla musí odpočítať 30 až 50 % = praktický plošný výkon
  • Rozdiel vzniká napríklad pri jazde do zákrut, doby prerušenia

Kritéria stroja

  • Teoretický plošný výkon = prejdené metre × pracovná šírka pri jazde rovno za hodinu

Zametací stroj (s odsávaním):

  • Pre malé skladovacie plochy: ručne tlačené alebo ručne vedené modely (do cca 5 000 m2)
  • Pre veľké skladovacie plochy: modely so sedacou obsluhou
    (od 5 000 m2 )
  • Veľmi úzke plochy: suchý vysávač

Umývací stroj s odsávaním:

  • Pre malé skladovacie plochy: Kompaktné modely alebo modely so stojacou obsluhou
  • Pre veľké skladovacie priestory: Umývacie stroje s odsávaním so sedacou obsluhou

Typ povrchu

Kritéria skladu

  • Typ znečistenia a podlahovej krytiny v sklade určuje výber zametacej valcovej kefy/hlavy kefy
  • Odolný proti pošmyknutiu, robustný

Kritéria stroja

Zametací stroj (s odsávaním):

Výber rôznych zametacích valcových kief

  • Štandardné (rôzne povrchy)
  • Tvrdé (drsné povrchy)
  • Mäkké (hladké podlahy)


Umývací stroj s odsávaním:

Výber medzi valcovou a kotúčovou technológiou

  • Valcový systém: pre hrubé, štruktúrované podlahy, s požadovanou funkciou zametania vopred
  • Kotúčový: pre hladké podlahy

Pohon

Kritéria skladu

  • Skladovací materiál a stav budovy
  • V skladoch sa z dôvodu požiarnej bezpečnosti zvyčajne uprednostňujú akumulátorové modely

Kritéria stroja

  • Batéria
  • Kvapalný plyn
  • Spalovací motor


Spaľovacie motory len v dobre vetraných priestoroch

Obratnosť

Kritéria skladu

  • Kontrola úzkych priestorov, slepých uličiek atď., či sú priestory bez predmetov a nábytku

Kritéria stroja

  • Dbajte na polomer otáčania stroja

Náklady

Kritéria skladu

  • Personálne náklady v porovnaní s časom ušetreným čistením strojom

Kritéria stroja

  • Obstarávacie náklady
  • Náklady na údržbu

Konfigurácia

Kritéria skladu

  • Individuálna konfigurácia podľa potrieb pracovného prostredia

Kritéria stroja

  • Ponuka širokého spektra príslušenstva a doplnkov
  • Príklady umývacích strojov s odsávaním: bočné kefy, špeciálne pneumatiky, ochranná strecha, rýchlonabíjačka
  • Príklady zametacích strojov (s odsávaním): ochranná strecha, pracovné svetlo, pneumatiky odolné proti prepichnutiu

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