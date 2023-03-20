Čistenie jemnej kameninovej dlažby
Jemná kameninová dlažba je atraktívna a veľmi obľúbená podlahová krytina, ktorá vyniká svojimi robustnými a protišmykovými vlastnosťami, ako aj veľmi nízkou schopnosťou absorbovať vlhkosť. Ide o moderný a bezpečný dizajnový prostriedok, bez ktorého si dnes už nemožno predstaviť podlahovú krytinu z jemnej kameniny.
Robustná a protišmyková podlahová krytina
Jemná kameninová dlažba je atraktívna a veľmi obľúbená podlahová krytina, ktorá vyniká svojimi robustnými a protišmykovými vlastnosťami, ako aj veľmi nízkou schopnosťou absorbovať vlhkosť. Táto podlahová krytina je dostupná v mnohých variantoch a farbách, vďaka čomu sa úspešne používa v rôznych typoch budov - napríklad v dielňach, jedálňach, na čerpacích staniciach, chodbách, v hotelových halách alebo na železničných nástupištiach. Moderný a bezpečný dizajnový prostriedok, ktorý si dnes už nemožno predstaviť bez podlahových krytín z jemného kameňa.
Jemná kameninová dlažba pozostáva z upraveného homogénneho hlineného materiálu, ktorého striekaním vysušená hmota sa lisuje pod vysokým tlakom, vypaľuje sa pri teplote viac ako 1 200 °C a pri tomto procese sa silne speká. Výsledkom je mimoriadne tvrdá podlahová krytina s veľmi vysokou protišmykovou vlastnosťou a veľmi nízkou schopnosťou absorbovať vlhkosť (menej ako 0,5 hmotnostného percenta), preto sa s obľubou používa aj v exteriéri - voda sa v dlaždici nemôže zhromažďovať, preto dochádza k štiepeniu veľmi zriedkavo, a to aj v mrazoch. Existujú rôzne typy jemných kameninových obkladov: povrchovo upravené (kartáčované, hrubo leštené, leštené) a neupravené dlaždice so štruktúrovaným alebo prírodným povrchom.
Keďže všetky tieto jemné kameninové dlaždice majú mikroporézny povrch, môžu do nich preniknúť aj veľmi malé čiastočky nečistôt. Toto prenikanie sa môže zhoršiť používaním čistiacich prostriedkov obsahujúcich povrchovo aktívne látky. Povrchovo aktívne látky znižujú povrchové napätie vody. To uľahčuje prenikanie nečistôt a čiastočiek špiny rozpustených vo vode do jemných pórov. Zvyšky povrchovo aktívnych látok na povrchu tiež podporujú opätovné znečistenie.
Výsledkom je tzv. šednutie, ktoré predstavuje veľkú výzvu pre čistenie podlahy. Požiadavky na čistotu, zachovanie hodnoty a protišmykovú ochranu možno splniť len použitím vhodných čistiacich prostriedkov a čistiacich textílií z mikrovlákna, ktoré odstraňujú nečistoty zo štruktúry povrchu.
Čistenie pomocou podlahových umývacích strojov
Na čistenie podláh sa odporúča používať podlahové umývacie stroje. V tomto prípade sa čistiaci prostriedok pridáva do vody z vodovodného kohútika alebo sa voda a čistiaci prostriedok vopred zmiešajú. Zmes, takzvaný čistiaci roztok, sa dopraví do umývacej hlavy, odkiaľ sa prostredníctvom systému kief nasmeruje na podlahu. V kombinácii s tlakom kief sa potom nečistoty uvoľňujú. Nasledujúca sacia lišta nečistoty opäť zachytí a odsaje ich do nádrže na špinavú vodu.
Správny model: Výhody valcového umývacieho automatu
Pri mechanickom čistení sa mimoriadne osvedčila valcová hlava s valcom z mikrovlákna, pretože valce vopred zametú a sú samočistiace. V zásade je však možné aj čistenie pomocou diskovej technológie.
Všetko závisí od rýchlosti
Rýchlosť valca z mikrovlákna (400 - 1100 otáčok za minútu, v závislosti od typu umývacieho stroja) je rozhodujúca pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov čistenia jemnej kameninovej dlažby, pretože vysoká rýchlosť znamená, že nečistoty nezostávajú na valcoch z mikrovlákna, ale sú vymrštené von. Vďaka tomu sú samočistiace, a teda konštantne účinné pri čistení. Časovo náročné čistenie valcov z mikrovlákna po ukončení čistenia tiež nie je potrebné. Stačí ich len opláchnuť pod prúdom vody z vodovodného kohútika. Valce z mikrovlákna nechajte schnúť oddelene od stroja, aby ste zabránili vzniku nepríjemného zápachu.
Údržbové čistenie dlažby z jemnej kameniny
Údržbové čistenie s podlahovým umývacím strojom
Pri mechanickom údržbovom čistení sa čistiaci prostriedok na jemnú kameninovú dlažbu bez obsahu povrchovo aktívnych látok (0,5-3 %) rovnomerne nanesie pomocou podlahového umývacieho stroja s valcovou hlavou a valcovými padmi z mikrovlákna, zapracuje sa a v tom istom procese sa opäť odsaje (jednokroková metóda). Valce nie je potrebné oplachovať čistou vodou. Tento spôsob čistenia dôkladne vyčistí aj škáry. Na udržiavacie čistenie menších plôch a na čistenie ťažko prístupných miest sa odporúča používať zvlášť malé a kompaktné umývacie stroje. Pri výbere čistiaceho prostriedku na jemné kameninové dlažby je dôležité zabezpečiť, aby neobsahoval povrchovo aktívne látky a zároveň mal vysoký čistiaci účinok, aby sa podporilo rozpúšťanie nečistôt a zabránilo sa opätovnému znečisteniu.
Údržbové čistenie so širokým mopom na malé plochy a plochy výrazne zaplnené nábytkom
V prípade malých a nábytkom výrazne zaplnených plôch alebo plochy s nezvyčajným tvarom môže byť použitie širokého mopu s návlekmi z mikrovlákna účinnejšie ako použitie umývacieho stroja s odsávaním.
Príprava: Odstránenie voľných nečistôt (pomocou vysávača alebo utierok z mikrovlákna)
Mokrým mopom z mikrovlákna odstráňte odolné nečistoty v jednom alebo dvoch krokoch.
- Jeden krok: V jednom kroku sa vytrie podlahová krytina. Uvoľnené nečistoty sa zachytia a na podlahovej krytine môže zostať odolná špina.
- Dva kroky: Najprv sa povrch vytrie veľkým množstvom čistiaceho roztoku s cieľom zmäkčiť nečistoty. V druhom kroku sa uvoľnená špina pozbiera pomocou silne vyžmýkaného mopu z mikrovlákna.
Typy nečistôt a vhodný čistiaci prostriedok:
Špina z ulice:
Neutrálny čistiaci prostriedok postačí na odstránenie nečistôt z ulice.
Olejové a mastné znečistenie:
Veľmi mastnú a olejovú špinu možno odstrániť pomocou alkalického čistiaceho prostriedku.
Minerálne znečistenie:
Kyslý čistiaci prostriedok je potrebný na minerálne znečistenie, napríklad vápnom. Pred použitím čistiaceho prostriedku by sa mali škáry navlhčiť vodou.
Hĺbkové čistenie dvojstupňovou metódou
V prípade jemnej kameninovej dlažby, na ktorej sa v priebehu rokov vytvorila dostatočne veľká vrstva nečistôt, sa nemožno vyhnúť hĺbkovému mechanickému čisteniu s podlahovým valcovým umývacím strojom dvojkrokovou metódou. V závislosti od druhu a stupňa znečistenia sa používa silne alkalický alebo kyslý zásaditý čistiaci prostriedok, ktorý má veľmi dobré zmáčanie povrchu.
Odporúča sa nasledujúci pracovný postup:
- Ak sa použije kyslý čistiaci prostriedok, škáry by sa mali vopred namočiť vodou.
- Čistiaci prostriedok (5-20 %-ný, v závislosti od stupňa znečistenia) nanášajte po úsekoch.
- Počas doby pôsobenia vyčistite plochu valcovým umývacím strojom v mierne sa prekrývajúcich pásoch a nenechajte čistiaci roztok zaschnúť, t. j. v prípade potreby ju doplňte.
- Odsajte znečistenú vodu.
- Potom podlahovú krytinu opláchnite veľkým množstvom čistej vody v jednom kroku.
Alternatíva: Hĺbkové čistenie pomocou jednokotúčového stroja a podložky z mikrovlákna alebo podložky z melamínovej živice
Jednokotúčový stroj pracujúci pri nízkych otáčkach (napr. 180 ot./min.) pôsobí na povrch vysokým krútiacim momentom, a preto je veľmi vhodný na čistenie. Stroj by mal byť vybavený aj nádržkou na čistiaci prostriedok a nosičom podložiek s podložkami z mikrovlákna/podložkami z melamínovej živice.
Príslušný čistiaci prostriedok (v závislosti od druhu znečistenia) sa nanáša v pásoch, po jednotlivých úsekoch. Počas doby pôsobenia (približne 5 minút) čistite podlahovú krytinu viackrát vysoko sa prekrývajúcimi krúživými ťahmi, aby ste dosiahli rovnomerný čistiaci výkon.
Pri príprave a práci na čistených plochách dbajte na to, aby čistiaci roztok nezaschol. Preto v prípade potreby pridajte čistiaci roztok z nádrže.
Ďalším krokom je vysatie znečistenej vody pomocou výkonného vysávača na mokré a suché vysávanie. Nakoniec vyčistenú plochu opláchnite veľkým množstvom čistej vody a opäť vysajte pomocou vysávača na mokré a suché vysávanie.
Tip:
Znečistené podložky z mikrovlákna sa musia pred ďalším použitím vyprať v práčke.
Ďalšie informácie: Podložky z melamínovej živice
Pri strojoch s kotúčovou čistiacou hlavou sa odporúča používať aj podložky z melamínovej živice. Vďaka ich vynikajúcej mechanike nemusíte vo väčšine prípadov používať ani čistiace prostriedky.
Zhrnutie: Správne čistenie zabraňuje šedi
Ak sa jemná kameninová dlažba, ktorá je vďaka svojej mikroporéznej štruktúre náročná na čistenie, pravidelne čistí opísaným spôsobom, nemusíte sa obávať dlhodobej šedi. Týmto spôsobom sa prejaví originálnosť dlažby. Okrem toho sa tým zvýraznia aj protišmykové vlastnosti.