FloorPro čistič na kameninu RM 753, 10l

Čistiaci prostriedok na všetky kameninové dlažby, bez povrchovo aktívnych látok, spoľahlivo odstraňuje mastnotu, olej a minerálne znečistenie bez narušenia protišmykových vlastností dlaždíc.

Či už na udržiavacie alebo hĺbkové čistenie: FloorPro Čistič na jemnú kameninu RM 753 je vždy optimálnou voľbou pre neglazované dlaždice z jemnej kameniny s otvorenými pórmi. Nielenže bez námahy odstraňuje mastnotu, olej a minerálne nečistoty, ale jeho zloženie bez povrchovo aktívnych látok a enzýmov tiež účinne zabraňuje rýchlemu opätovnému znečisteniu a zaisťuje príjemnú sviežu vôňu. Mierne alkalický a málo penivý čistiaci prostriedok je možné použiť ručne aj strojovo. Kärcher odporúča jednostupňovú metódu pre udržiavacie čistenie a dvojkrokovú metódu pre hĺbkové čistenie. Profesionáli v sektore čistenia budov tiež profitujú z vysokej užívateľskej bezpečnosti tohto netoxického čistiaceho prostriedku. V prípade potreby je FloorPro RM 753 vhodný aj na použitie v odlučovačoch oleja.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 10,5
Hmotnosť (kg) 11,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 12,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 x 188 x 307
Vlastnosti
  • Silný základný čistič pre silne znečistenú dlažbu z jemnej kameniny
  • Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
  • Veľmi dobré zmáčanie povrchu
  • Nepenivé zloženie
  • Mimoriadne úsporný
  • Príjemná, svieža vôňa
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
  • Neobsahuje NTA
  • Neosahuje tenzidy ani enzýmy
FloorPro čistič na kameninu RM 753, 10l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie podlahy
Príslušenstvo