FloorPro čistič na kameninu RM 753, 10l
Čistiaci prostriedok na všetky kameninové dlažby, bez povrchovo aktívnych látok, spoľahlivo odstraňuje mastnotu, olej a minerálne znečistenie bez narušenia protišmykových vlastností dlaždíc.
Či už na udržiavacie alebo hĺbkové čistenie: FloorPro Čistič na jemnú kameninu RM 753 je vždy optimálnou voľbou pre neglazované dlaždice z jemnej kameniny s otvorenými pórmi. Nielenže bez námahy odstraňuje mastnotu, olej a minerálne nečistoty, ale jeho zloženie bez povrchovo aktívnych látok a enzýmov tiež účinne zabraňuje rýchlemu opätovnému znečisteniu a zaisťuje príjemnú sviežu vôňu. Mierne alkalický a málo penivý čistiaci prostriedok je možné použiť ručne aj strojovo. Kärcher odporúča jednostupňovú metódu pre udržiavacie čistenie a dvojkrokovú metódu pre hĺbkové čistenie. Profesionáli v sektore čistenia budov tiež profitujú z vysokej užívateľskej bezpečnosti tohto netoxického čistiaceho prostriedku. V prípade potreby je FloorPro RM 753 vhodný aj na použitie v odlučovačoch oleja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|10
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|10,5
|Hmotnosť (kg)
|11,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|12,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 188 x 307
Vlastnosti
- Silný základný čistič pre silne znečistenú dlažbu z jemnej kameniny
- Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
- Veľmi dobré zmáčanie povrchu
- Nepenivé zloženie
- Mimoriadne úsporný
- Príjemná, svieža vôňa
- Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA
- Neosahuje tenzidy ani enzýmy
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Kompatibilné stroje
- B 200 R + R 90
- Bavlnený mop, 40 cm
- Bavlnený mop, suchý zips, 40 cm
- Jemný Band mop, vreckový, 40 cm
- Mikrovláknový mop krátke vlákno, 40 cm
- Mikrovláknový mop krátke vlákno, 40 cm, abrazívny
- Mikrovláknový mop modrý, 40cm
- Mikrovláknový mop, 40 cm
- Mikrovlákový mop modrý, suchý zips, 40 cm
- Mop ECO! modrý, 40 cm
- Parný vysávač SGV 8/5
- Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Classic +D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Classic +R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +R75
- Podlahový automat B 150 R Bc + R85
- Podlahový automat B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- Podlahový automat B 150 R Bc+ D90
- Podlahový automat B 150 R Bp + D90
- Podlahový automat B 150 R Bp + R85
- Podlahový automat B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- Podlahový automat B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+D90
- Podlahový automat B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+R85
- Podlahový automat B 220 R + D 75
- Podlahový automat B 220 R + D 90
- Podlahový automat B 220 R + R 75
- Podlahový automat B 220 R Bc
- Podlahový automat B 220 R Bc + D 90
- Podlahový automat B 220 R Bc + R85
- Podlahový automat B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
- Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- Podlahový automat B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- Podlahový automat B 220R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Rins+beacon+D90
- Podlahový automat B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- Podlahový automat B 260 R I Combo + D 100
- Podlahový automat B 260 R I Combo + R 100
- Podlahový automat B 260 R I Combo + R 120
- Podlahový automat B 260 RI Bp+D100+DOSE
- Podlahový automat B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
- Podlahový automat B 300 R I Diesel
- Podlahový automat B 300 R I Diesel + pravá bočná metla
- Podlahový automat B 300 R I LGP + SB pravá
- Podlahový automat B 300 R I LPG + SSD pravá
- Podlahový automat B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp Pack+115Ah+O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp+R55
- Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+FC+FL+Do+Ri+AF
- Podlahový automat B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 80 W Bp DOSE (disk)
- Podlahový automat B 80 W Bp DOSE (valec)
- Podlahový automat BD 30/4 C Bp Pack Li
- Podlahový automat BD 35/15 C Classic Bp Pack
- Podlahový automat BD 38/12 C Bp Pack
- Podlahový automat BD 43/25 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 43/35 C Ep
- Podlahový automat BD 50/40 RS Bp Pack
- Podlahový automat BD 50/50 C Bp Pack Classic
- Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah
- Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- Podlahový automat BD 50/60 C Ep Classic
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
- Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp
- Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Podlahový automat BR 30/4 C + MF
- Podlahový automat BR 30/4 C Adv
- Podlahový automat BR 30/4 C Anniversary Edition
- Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack
- Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- Podlahový automat BR 40/10 C Ep Adv
- Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack
- Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack Go!Further
- Podlahový automat BR 55/40 RS Bp Pack
- Podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp
- Podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp
- Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75
- Ultrasafe mop, modrý, vreckový, 40 cm
Oblasti využitia
- Čistenie podlahy