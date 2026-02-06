Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp

S dvoma 55 l nádržami a pracovnou šírkou 51 cm dosahuje náš ručne vedený automat BD 50/55 W Classic Bp napájaný z batérie plošný výkon 2000 m² za hodinu.

Náš ručne vedený umývací stroj BD 50/55 W Classic Bp napájaný z batérie zaujme robustnými komponentmi s dlhou životnosťou, ako je hlava kotúčovej kefky a stierka (850 mm) vyrobená z vysoko kvalitného hliníka. 27 kilogramový kontaktný tlak kefy, 55-litrové nádrže a pracovná šírka 51 centimetrov zaručujú prvotriedne výsledky až na 2000 m² za hodinu pri údržbovom čistení, napr. vo verejných budovách, maloobchode, zdravotníctve alebo priemysle. Veľmi kompaktná konštrukcia, komfortný systém všetkých kolies a podpora integrovaného trakčného pohonu umožňujú vynikajúci prehľad o čistených oblastiach, veľmi dobrú manévrovateľnosť a dlhé aplikácie bez únavy. To je dôvod, prečo naši dodávatelia stavebných služieb oceňujú užívateľsky prívetivý a všestranný BD 50/55 W Classic Bp pri každodennom čistení.

Vlastnosti a výhody
Sušič Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp: Zdvíhateľná hliníková kefová hlava
Zdvíhateľná hliníková kefová hlava
Pre vynikajúci čistiaci výkon. Extrémne robustná konštrukcia. Vysoko kvalitný materiál pre dlhú životnosť.
Sušič Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp: Štvorkolesový systém s pohonom dvoch kolies
Štvorkolesový systém s pohonom dvoch kolies
Veľmi jednoduchá preprava. Zvyšuje užívateľskú prívetivosť a výrazne znižuje fyzickú námahu. Ideálne pre dlhé aplikácie bez únavy.
Sušič Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp: Samovysvetľujúca operácia
Samovysvetľujúca operácia
Jednoduché spustenie stroja. Znižuje požiadavky na odbornú prípravu a skracuje fázy oboznamovania. Prevádzkové chyby sú takmer vylúčené vďaka samovysvetľujúcej koncepcii.
Štandardná zakrivená stierka
  • Rýchle schnutie vďaka menšiemu množstvu zvyškovej vody na vyčistených plochách.
  • Minimalizuje riziko pošmyknutia na nedávno vyčistených miestach.
  • Zvyšuje sací výkon a bezpečnosť.
Ergonomický dizajn
  • Pre operátorov rôznych výšok.
  • Zvyšuje komfort obsluhy.
  • Umožňuje vyššiu produktivitu pri čistení.
Robustný štandardný podvozok
  • Vysoká kvalita zabraňuje deformáciám.
  • Zvyšuje spoľahlivosť.
  • Znižuje náročnosť údržby a náklady.
Unikátny dizajn sacieho systému
  • Jednoduchá údržba.
  • Znižuje pracovnú hlučnosť.
  • Zvyšuje užívateľskú prívetivosť.
Samostatný systém nádrží na špinavú vodu
  • Veľmi jednoduché čistenie.
  • Zvyšuje hygienu.
Uzáver na čerstvú vodu s dávkovaním čistiaceho prostriedku
  • Pre pohodlné a presné dávkovanie čistiacich prostriedkov.
  • Znižuje spotrebu a náklady na čistiaci prostriedok.
Praktická domáca základňa
  • Na prenášanie rôznych doplnkových dielov.
  • Nástroje na manuálne čistenie sú vždy na dosah.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka vysávania (mm) 850
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 55 / 55
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 2550
Reálny plošný výkon (m²/h) 1530
Batéria (V) 24
Rýchlosť jazdy (km/h) max. 6
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (kg) 27
Šírka otáčania v uličke (mm) 1400
Spotreba vody (l/min) max. 2,6
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 65,2
Celková povolená hmotnosť (kg) 240
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 103
Rozmery (d x š x v) (mm) 1328 x 610 x 1073

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Systém s 2 nádržami
  • Typ sacích stierok: Linatex®
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
Sušič Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne pre dodávateľov stavebných služieb na použitie vo verejných budovách alebo kanceláriách
  • Na použitie v hoteloch a v gastronómii, maloobchode a predajniach automobilov
  • Na čistenie v zdravotníctve, doprave a priemysle
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky