Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp
Kompaktný betériový podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp zaujme vynikajúcim čistiacim výkonom a vďaka pohodlnému štvorkolesovému systému aj jednoduchou obsluhou.
Kotúčová kefová hlava vyrobená z vysokokvalitného hliníka s prítlakom kefy 27 kg, ako aj stierka v tvare V s dĺžkou 900 mm zaisťujú vynikajúce čistiace výkony. S pracovnou šírkou 51 cm a 55-litrovou nádržou umožňuje tento kompaktný podlahový stroj plošný výkon až 2000 m²/h. Robustný BD 50/55 C Classic Bp presviedča aj vysokou užívateľskou prívetivosťou a obzvlášť jednoduchým konceptom ovládania vďaka komfortnému štvorkolesovému systému.
Vlastnosti a výhody
Zdvíhateľná hliníková kefová hlava
- Vysoko kvalitný materiál pre dlhú životnosť.
- Extrémne robustná konštrukcia.
Pohodlný štvorkolesový systém
- Ideálne pre dlhé aplikácie bez únavy.
- Zvyšuje užívateľskú prívetivosť a výrazne znižuje fyzickú námahu.
Samovysvetľujúca operácia
- Prevádzkové chyby sú takmer vylúčené vďaka samovysvetľujúcej koncepcii.
- Znižuje požiadavky na odbornú prípravu a skracuje fázy oboznamovania.
Stierka v tvare V ako štandard
- Rýchle schnutie vďaka menšiemu množstvu zvyškovej vody na čistených plochách.
- Minimalizuje riziko pošmyknutia na nedávno vyčistených miestach.
- Zvyšuje sací výkon a bezpečnosť.
Ergonomický dizajn
- Umožňuje vyššiu produktivitu pri čistení.
- Zvyšuje komfort obsluhy.
Robustný štandardný podvozok
- Znižuje náročnosť údržby a náklady.
- Zvyšuje spoľahlivosť.
Unikátny dizajn sacieho systému
- Zvyšuje užívateľskú prívetivosť.
- Znižuje pracovnú hlučnosť.
Samostatný systém nádrží na špinavú vodu
- Veľmi jednoduché čistenie.
- Zvyšuje hygienu.
Uzáver na čerstvú vodu s dávkovaním čistiaceho prostriedku
- Pre pohodlné a presné dávkovanie čistiacich prostriedkov.
- Znižuje spotrebu a náklady na čistiaci prostriedok.
Praktická domáca základňa
- Na prenášanie rôznych doplnkových dielov.
- Nástroje na manuálne čistenie sú vždy na dosah.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Uhlíkový motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|510
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|900
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|55 / 55
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 2550
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1530
|Batéria (V)
|24
|Životnosť batérie (h)
|max. 3
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (kg)
|27
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65,2
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|240
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|84
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
- Sacia lišta, v tvare V
Výbava
- Systém s 2 nádržami
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Prepínač Easy Operation
Video
Oblasti využitia
- Ideálne pre dodávateľov stavebných služieb na použitie vo verejných budovách alebo kanceláriách
- Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci
- Hodí sa aj na čistenie v maloobchode, v podnikových jedálňach alebo kanceláriách
- Na použitie v hoteloch a v gastronómii, maloobchode a predajniach automobilov
- Maloobchod
- Na čistenie v zdravotníctve, odvetví dopravy a priemysle
- Priemysel
- Automobilový priemysel
- Kancelárie