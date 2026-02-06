Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp

Kompaktný betériový podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp zaujme vynikajúcim čistiacim výkonom a vďaka pohodlnému štvorkolesovému systému aj jednoduchou obsluhou.

Kotúčová kefová hlava vyrobená z vysokokvalitného hliníka s prítlakom kefy 27 kg, ako aj stierka v tvare V s dĺžkou 900 mm zaisťujú vynikajúce čistiace výkony. S pracovnou šírkou 51 cm a 55-litrovou nádržou umožňuje tento kompaktný podlahový stroj plošný výkon až 2000 m²/h. Robustný BD 50/55 C Classic Bp presviedča aj vysokou užívateľskou prívetivosťou a obzvlášť jednoduchým konceptom ovládania vďaka komfortnému štvorkolesovému systému.

Vlastnosti a výhody
Zdvíhateľná hliníková kefová hlava
  • Vysoko kvalitný materiál pre dlhú životnosť.
  • Extrémne robustná konštrukcia.
Pohodlný štvorkolesový systém
  • Ideálne pre dlhé aplikácie bez únavy.
  • Zvyšuje užívateľskú prívetivosť a výrazne znižuje fyzickú námahu.
Samovysvetľujúca operácia
  • Prevádzkové chyby sú takmer vylúčené vďaka samovysvetľujúcej koncepcii.
  • Znižuje požiadavky na odbornú prípravu a skracuje fázy oboznamovania.
Stierka v tvare V ako štandard
  • Rýchle schnutie vďaka menšiemu množstvu zvyškovej vody na čistených plochách.
  • Minimalizuje riziko pošmyknutia na nedávno vyčistených miestach.
  • Zvyšuje sací výkon a bezpečnosť.
Ergonomický dizajn
  • Umožňuje vyššiu produktivitu pri čistení.
  • Zvyšuje komfort obsluhy.
Robustný štandardný podvozok
  • Znižuje náročnosť údržby a náklady.
  • Zvyšuje spoľahlivosť.
Unikátny dizajn sacieho systému
  • Zvyšuje užívateľskú prívetivosť.
  • Znižuje pracovnú hlučnosť.
Samostatný systém nádrží na špinavú vodu
  • Veľmi jednoduché čistenie.
  • Zvyšuje hygienu.
Uzáver na čerstvú vodu s dávkovaním čistiaceho prostriedku
  • Pre pohodlné a presné dávkovanie čistiacich prostriedkov.
  • Znižuje spotrebu a náklady na čistiaci prostriedok.
Praktická domáca základňa
  • Na prenášanie rôznych doplnkových dielov.
  • Nástroje na manuálne čistenie sú vždy na dosah.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Uhlíkový motor
Pracovná šírka kief (mm) 510
Pracovná šírka vysávania (mm) 900
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 55 / 55
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 2550
Reálny plošný výkon (m²/h) 1530
Batéria (V) 24
Životnosť batérie (h) max. 3
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (kg) 27
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 65,2
Celková povolená hmotnosť (kg) 240
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 84
Rozmery (d x š x v) (mm) 1328 x 610 x 1073

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
  • Sacia lišta, v tvare V

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne pre dodávateľov stavebných služieb na použitie vo verejných budovách alebo kanceláriách
  • Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci
  • Hodí sa aj na čistenie v maloobchode, v podnikových jedálňach alebo kanceláriách
  • Na použitie v hoteloch a v gastronómii, maloobchode a predajniach automobilov
  • Maloobchod
  • Na čistenie v zdravotníctve, odvetví dopravy a priemysle
  • Priemysel
  • Automobilový priemysel
  • Kancelárie
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky