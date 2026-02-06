Podlahový automat B 300 R I LGP + SB pravá

Kombinovaný stroj na skvapalnený plyn B 300 R I LPG má vpravo bočnú kefu, ktorá zväčšuje celkovú pracovnú šírku na približne 1 350 mm.

Kombinovaný stroj B 300 R I LPG s obsluhou a pohonom na kvapalný plyn je ideálny na hĺbkové a udržiavacie čistenie veľkých plôch. Bočná kefa – pružinovo upevnená na pravej strane stroja, aby sa zabránilo možnému poškodeniu pri kolízii – umožňuje čistenie až po steny a okraje. Extra veľká valcová kefa, 300-litrová nádrž na vodu a široká a zakrivená stierka umožňujú časovo úsporné a efektívne zametanie a vysávanie v jednom prechode, ako aj plošný výkon až 16 550 m²/h. Odpad je možné následne veľmi jednoducho a pohodlne zlikvidovať pre obsluhu vďaka vysokému vyprázdňovaniu nádoby. Vďaka pevnému oceľovému rámu je B 300 R I LPG vhodný aj na tie najnáročnejšie práce.

Vlastnosti a výhody
Sušič Podlahový automat B 300 R I LGP + SB pravá: Umývanie s odsávaním a zametanie v jednej pracovnej operácii
Zdvojnásobená produktivita stroja a človeka Skrátenie pracovného času na polovicu. Predzametanie nie je potrebné.
Sušič Podlahový automat B 300 R I LGP + SB pravá: Jednoduché výškové vyprázdňovanie nádoby na nečistoty
Komfort pre používateľa. Nedochádza k priamemu kontaktu so špinou. Nádoba sa nečistoty sa vyprázdňuje v sede.
Sušič Podlahový automat B 300 R I LGP + SB pravá: Otočné bočné metly/bočné umývacie kefy na oboch stranách stroja
Rozšírenie pracovnej šírky až na 1755 milimetrov. Umožňuje plošné výkony viac ako 16.000 m²/h. Chráni stroj a objekt.
Zvýšená poloha pri jazde
  • Veľmi dobrý výhľad na čistenú plochu.
  • Agilná manipulácia.
Masívny oceľový rám
  • Robustný stroj, vhodný aj na tvrdšie použitie.
Zahnutá sacia lišta
  • Veľmi dobré odsávanie aj v úzkych zákrutách.
Úsporný spaľovací motor poháňaný kvapalným plynom (LPG)
  • Dlhé pracovné intervaly bez prerušenia.
  • Dá sa použiť aj vo vnútorných priestoroch.
  • Nezávislé čistenie.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu LPG
Pracovná šírka kief (mm/ ) 1045 / 1400
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1755
Pracovná šírka vysávania (mm) 1440
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 300 / 300
Nádoba na nečistoty (l) 180
Teoretický plošný výkon (m²/h) 16550
Reálny plošný výkon (m²/h) 12400
Typ batérie štartovacia batéria
Batéria (V/Ah) 12 / 80
Schopnosť stúpania (%) 12
Otáčky kief (rpm) 460
Prítlačný tlak kief (kg) 25 - 150
Spotreba vody (l/min) max. 12
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 87
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1794
Rozmery (d x š x v) (mm) 2500 x 1600 x 1850

Balenie obsahuje

  • Valcová kefa: 2 Kus(y)
  • Sacie lišty, oblé
  • Bočná metla

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Parkovacia brzda
  • Integrované zametacie zariadenie
  • Funkcia zametania
  • Systém s 2 nádržami
Video

