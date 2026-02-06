Podlahový automat B 300 R I LGP + SB pravá
Kombinovaný stroj na skvapalnený plyn B 300 R I LPG má vpravo bočnú kefu, ktorá zväčšuje celkovú pracovnú šírku na približne 1 350 mm.
Kombinovaný stroj B 300 R I LPG s obsluhou a pohonom na kvapalný plyn je ideálny na hĺbkové a udržiavacie čistenie veľkých plôch. Bočná kefa – pružinovo upevnená na pravej strane stroja, aby sa zabránilo možnému poškodeniu pri kolízii – umožňuje čistenie až po steny a okraje. Extra veľká valcová kefa, 300-litrová nádrž na vodu a široká a zakrivená stierka umožňujú časovo úsporné a efektívne zametanie a vysávanie v jednom prechode, ako aj plošný výkon až 16 550 m²/h. Odpad je možné následne veľmi jednoducho a pohodlne zlikvidovať pre obsluhu vďaka vysokému vyprázdňovaniu nádoby. Vďaka pevnému oceľovému rámu je B 300 R I LPG vhodný aj na tie najnáročnejšie práce.
Vlastnosti a výhody
Umývanie s odsávaním a zametanie v jednej pracovnej operáciiZdvojnásobená produktivita stroja a človeka Skrátenie pracovného času na polovicu. Predzametanie nie je potrebné.
Jednoduché výškové vyprázdňovanie nádoby na nečistotyKomfort pre používateľa. Nedochádza k priamemu kontaktu so špinou. Nádoba sa nečistoty sa vyprázdňuje v sede.
Otočné bočné metly/bočné umývacie kefy na oboch stranách strojaRozšírenie pracovnej šírky až na 1755 milimetrov. Umožňuje plošné výkony viac ako 16.000 m²/h. Chráni stroj a objekt.
Zvýšená poloha pri jazde
- Veľmi dobrý výhľad na čistenú plochu.
- Agilná manipulácia.
Masívny oceľový rám
- Robustný stroj, vhodný aj na tvrdšie použitie.
Zahnutá sacia lišta
- Veľmi dobré odsávanie aj v úzkych zákrutách.
Úsporný spaľovací motor poháňaný kvapalným plynom (LPG)
- Dlhé pracovné intervaly bez prerušenia.
- Dá sa použiť aj vo vnútorných priestoroch.
- Nezávislé čistenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|LPG
|Pracovná šírka kief (mm/ )
|1045 / 1400
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1755
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1440
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|300 / 300
|Nádoba na nečistoty (l)
|180
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|16550
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|12400
|Typ batérie
|štartovacia batéria
|Batéria (V/Ah)
|12 / 80
|Schopnosť stúpania (%)
|12
|Otáčky kief (rpm)
|460
|Prítlačný tlak kief (kg)
|25 - 150
|Spotreba vody (l/min)
|max. 12
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|87
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1794
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|2500 x 1600 x 1850
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 2 Kus(y)
- Sacie lišty, oblé
- Bočná metla
Výbava
- Trakčný pohon
- Parkovacia brzda
- Integrované zametacie zariadenie
- Funkcia zametania
- Systém s 2 nádržami
Video