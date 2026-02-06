Podlahový automat B 80 W Bp DOSE (valec)
Umývací automat s chodiacou obsluhou (80 l) s pohonom pojazdu. Ideálny na plochy od 1500 do 3000 m². Príklad konfigurácie s valcovými kefami, funkciou zametania a pracovnou šírkou 65 cm.
Umývací automat s chodiacou obsluhou B 80 W Bp pre rôzne typy batérií (24 V, 170–240 Ah). So systémom valcových kief (vrátane funkcie predbežného zametania hrubých častíc), plne automatickým zdvíhaním a spúšťaním stierky, pracovnou šírkou 65 centimetrov, veľkým farebným LCD displejom, pohonom pojazdu a systémom kľúčov KIK na predchádzanie prevádzkovým chybám. Režim eco!efficiency pre dlhšiu výdrž batérie, systém preplachovania nádrže pre automatické čistenie nádrže na špinavú vodu bez striekajúcej vody, ako aj funkcia automatického plnenia pre pohodlné plnenie nádrže na vodu. Poznámka: Toto je ukážková konfigurácia. Stroj je k dispozícii v rôznych konfiguračných možnostiach, napr. s rôznymi batériami, s dávkovacou jednotkou pracieho prostriedku DOSE alebo s pracovnou šírkou 75 centimetrov.
Vlastnosti a výhody
Štyri batérie na výberBezúdržbová 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5) ako aj s jednoduchou údržbou 180 Ah (C5). Nabíjačka je perfektne prispôsobená pre rôzne typy batérií. Pre dlhý život batérií.
Automatické dopĺňanieRýchle plnenie nádrže na čistú vodu Automatické zastavenie plnenia, keď je nádrž plná.
Automatické zdvíhanie a spúšťanie hlavy kefy a sacej lištyAutomatické spúšťanie nadol v závislosti od zvoleného čistiaceho programu. Praktická: Pri cúvaní sa sacia lišta automaticky nadvihne.
Kefová hlava s valcovou technikou
- Podľa výberu s pracovnou šírkou 65 alebo 75 cm.
- Zabudovaná zametacia zásuvka pre veľké nečistoty chráni saciu lištu pred zablokovaním.
- Úspora vody vďaka protibežným valcovým kefám.
EASY Operation
- Jednoduchá obsluha.
- Základné funkcie sa ovládajú jednoducho cez EASY spínač.
Stupeň eco!efficiency
- Pre výrazne nižšiu spotrebu energie a podstatne dlhšiu výdrž batérie.
- Znižuje pracovnú hlučnosť pri prácach v priestoroch citlivých na hluk.
Jednoduchá manipulácia.
- Jednoduchá manipulácia vďaka prehľadným ovládacím prvkom s farebným rozlíšením.
- Zjednodušená obsluha a skrátené doby zaúčania
Nastaviteľný prítlak kief
- Prítlak sa dá elektricky nastaviť.
- Perfektné prispôsobenie prítlaku požiadavkám čistenia.
- Prítlak sa automaticky donastavuje.
Pohon pojazdu
- Bezstupňová prevádzka dopredu a dozadu
- Maximálnu rýchlosť je možné prednastaviť.
Rovná alebo oblá sacia lišta
- Optimálne odsávanie na každej podlahe.
- Sacie stierky podľa výberu z prírodného kaučuku alebo polyuretánu odolného proti oleju.
- Podľa výberu so sacími stierkami so zárezmi/zatvorenými sacími stierkami na chúlostivé/drsné podlahy.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|750
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|940
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|80 / 80
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|3000
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|2250
|Typ batérie
|Bezúdržbová
|Batéria (V/Ah)
|24 / 240
|Životnosť batérie (h)
|max. 4
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 9
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Otáčky kief (rpm)
|600 - 1400
|Prítlačný tlak kief (kg)
|54
|Spotreba vody (l/min)
|10
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|69
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Príkon (W)
|max. 2200
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|404
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1550 x 809 x 1154
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 2 Kus(y)
- Nabíjačka
Výbava
- Fact
- Funkcia zametania
- Trakčný pohon
- Systém s 2 nádržami
Oblasti využitia
- Ideálne na čistenie na plavárňach, v nákupných centrách a na letiskách
- Výborný pre priemysel, prepravné firmy a letiská