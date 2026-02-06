Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Umývací automat s chodiacou obsluhou BD 80/100 W Bp Pack Classic je plne vybavený batériou a nabíjačkou. S pracovnou šírkou 80 cm a nádržou s objemom 100 litrov pre dlhé pracovné intervaly.
Pri našom ručne vedenom umývacom automate s chodiacou obsluhou BD 80/100 W Bp Pack Classic je výkonná batéria už zabudovaná v stroji a príslušná nabíjačka patrí tiež do štandardnej výbavy. Aby zakaždým zvládli aj to najťažšie pracovné nasadenie, sú obzvlášť namáhané komponenty, ako sacia lišta a kotúčová hlava, vyrobené z masívnych tlakových hliníkových odliatkov. Výkonný trakčný pohon, ktorý bez námahy zvládne aj stúpania, veľmi dobrý prehľad ako aj jednoduchá obsluha prispievajú k vysokému komfortu tohto stroja pre používateľa. S pracovnou šírkou 80 centimetrov, objemom nádrže 100 litrov a plynulo až do 5 km/h nastaviteľnou prepravnou a čistiacou rýchlosťou je možný plošný výkon až 4800 m² za hodinu. Ak je pri tom potrebné odstrániť intenzívne znečistenie, môže sa prítlak kotúčových kief manuálne prispôsobiť zo 40 na 68 kilogramov. Prevážanie prídavných čistiacich pomôcok na stroji umožňuje integrovaný adaptér Home Base.
Vlastnosti a výhody
Silno namáhané diely, ako sacia lišta a kefová hlava, sú vyrobené z kvalitného hliníkaKoncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov. Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.
Prítlak kief nastaviteľný v 2 stupňochV prípade potreby sa môže manuálne zvýšiť zo štandardných 40 na 68 kilogramov. Nižší prítlak na ľahšie znečistenie príp. na chúlostivé podlahy. Vyšší prítlak na nepoddajné znečistenie alebo odstraňovanie povrchových vrstiev.
Efektívny a silný 300 W trakčný motorPomáha bez námahy prekonať aj stúpania a šetrí silou používateľa. Rýchlosť pojazdu sa dá nastavovať pomocou dobre prístupného otočného potenciometra.
Farbené, veľmi dobre viditeľné ovládacie prvky
- Farebne odlíšené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
Premyslený systém Home Base
- Možnosť upevnenia pomôcok na ručné čistenie, ako sú háky, nádoby, mop a pod.
Cenovo výhodný stroj radu Classic
- Vynikajúci pomer ceny a výkonu,
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|810
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1090
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|100 / 100
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 4000
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|2400
|Typ batérie
|Bezúdržbová
|Batéria (V/Ah)
|24 / 285
|Životnosť batérie (h)
|max. 4,75
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1650
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65
|Príkon (W)
|max. 1900
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|435
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|110,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
- Vrátane batérie a nabíjačky
- Sacia lišta, zahnutá
Výbava
- Trakčný pohon
- Systém s 2 nádržami
Video
Oblasti využitia
- Ideálny na udržiavacie čistenie v maloobchode, predajniach stavebnín, nákupných centrách, v živnostenskej a priemyselnej oblasti alebo na letiskách.