Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah

Umývací automat s chodiacou obsluhou BD 80/100 W Bp Pack Classic je plne vybavený batériou a nabíjačkou. S pracovnou šírkou 80 cm a nádržou s objemom 100 litrov pre dlhé pracovné intervaly.

Pri našom ručne vedenom umývacom automate s chodiacou obsluhou BD 80/100 W Bp Pack Classic je výkonná batéria už zabudovaná v stroji a príslušná nabíjačka patrí tiež do štandardnej výbavy. Aby zakaždým zvládli aj to najťažšie pracovné nasadenie, sú obzvlášť namáhané komponenty, ako sacia lišta a kotúčová hlava, vyrobené z masívnych tlakových hliníkových odliatkov. Výkonný trakčný pohon, ktorý bez námahy zvládne aj stúpania, veľmi dobrý prehľad ako aj jednoduchá obsluha prispievajú k vysokému komfortu tohto stroja pre používateľa. S pracovnou šírkou 80 centimetrov, objemom nádrže 100 litrov a plynulo až do 5 km/h nastaviteľnou prepravnou a čistiacou rýchlosťou je možný plošný výkon až 4800 m² za hodinu. Ak je pri tom potrebné odstrániť intenzívne znečistenie, môže sa prítlak kotúčových kief manuálne prispôsobiť zo 40 na 68 kilogramov. Prevážanie prídavných čistiacich pomôcok na stroji umožňuje integrovaný adaptér Home Base.

Vlastnosti a výhody
Sušič Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah: Silno namáhané diely, ako sacia lišta a kefová hlava, sú vyrobené z kvalitného hliníka﻿﻿
Silno namáhané diely, ako sacia lišta a kefová hlava, sú vyrobené z kvalitného hliníka﻿﻿
Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov. Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.﻿
Sušič Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah: Prítlak kief nastaviteľný v 2 stupňoch﻿﻿
Prítlak kief nastaviteľný v 2 stupňoch﻿﻿
V prípade potreby sa môže manuálne zvýšiť zo štandardných 40 na 68 kilogramov. Nižší prítlak na ľahšie znečistenie príp. na chúlostivé podlahy. Vyšší prítlak na nepoddajné znečistenie alebo odstraňovanie povrchových vrstiev.﻿
Sušič Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah: Efektívny a silný 300 W trakčný motor﻿﻿
Efektívny a silný 300 W trakčný motor﻿﻿
Pomáha bez námahy prekonať aj stúpania a šetrí silou používateľa. Rýchlosť pojazdu sa dá nastavovať pomocou dobre prístupného otočného potenciometra.﻿
Farbené, veľmi dobre viditeľné ovládacie prvky
  • Farebne odlíšené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
Premyslený systém Home Base
  • Možnosť upevnenia pomôcok na ručné čistenie, ako sú háky, nádoby, mop a pod.
Cenovo výhodný stroj radu Classic
  • Vynikajúci pomer ceny a výkonu,
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 810
Pracovná šírka vysávania (mm) 1090
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 100 / 100
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 4000
Reálny plošný výkon (m²/h) 2400
Typ batérie Bezúdržbová
Batéria (V/Ah) 24 / 285
Životnosť batérie (h) max. 4,75
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Šírka otáčania v uličke (mm) 1650
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 65
Príkon (W) max. 1900
Celková povolená hmotnosť (kg) 435
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 110,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 1500 x 835 x 1065

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
  • Vrátane batérie a nabíjačky
  • Sacia lišta, zahnutá

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Systém s 2 nádržami
Sušič Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Sušič Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah

Video

Oblasti využitia
  • Ideálny na udržiavacie čistenie v maloobchode, predajniach stavebnín, nákupných centrách, v živnostenskej a priemyselnej oblasti alebo na letiskách.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky