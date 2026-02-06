Podlahový automat B 80 W Bp DOSE (disk)

Umývací automat s chodiacou obsluhou (80L) s pohonom pojazdu. Ideálny na plochy od 1500 do 3000 m². Príklad nakonfigurovania s kotúčovými kefami s funkciou zametania, pracovnou šírkou 75 cm.

Umývací automat s chodiacou obsluhou B 80 W Bp pre rôzne typy batérií (24 V, 170-240 Ah). S kefovou hlavou a kotúčovými kefami, plne automatickým zdvíhaním a spúšťaním sacej lišty, pracovnou šírkou 75 cm, veľkým farebným LCD displejom, pohonom pojazdu a kľúčovým systémom KIK na ochranu pred nesprávnou obsluhou. Okrem toho: režim eco!efficiency pre dlhšiu výdrž batérie, systém oplachu nádrže pre automatické čistenie nádrže na špinavú vodu bez rozstreku, funkcia Auto-Fill pre jednoduché plnenie nádrže na vodu. Tip: Toto je príklad konfigurácie. Stroj je k dispozícii v rôznych konfiguračných možnostiach, napr. s rôznymi batériami, s dávkovacou jednotkou pracieho prostriedku DOSE alebo s pracovnou šírkou 65 cm.

Vlastnosti a výhody
Štyri batérie na výber
  • Typy batérií: bezúdržbová 170 Ah (C5) s technológiu netkanej textílie, bezúdržbová 180 Ah (C5), s jednoduchou údržbou 180 Ah (C5) alebo bezúdržbová 240 Ah (C5)
  • Nabíjacia krivka zabudovanej nabíjačky je perfektne prispôsobená rôznym typom batérií.
  • Pre dlhý život batérií.
Pohodlná funkcia Auto Fill
  • Rýchle plnenie nádrže na čistú vodu
  • Plnenie pomocou hadice na čistú vodu sa automaticky zastaví, keď je nádrž plná.
Automatické zdvíhanie a spúšťanie hlavy kefy a sacej lišty
  • Kefová hlava a sacia lišta sa podľa zvoleného čistiaceho programu automaticky spustia nadol.
  • Praktická: Pri cúvaní sa sacia lišta automaticky nadvihne.
Kefová hlava s kotúčovou technikou
  • Pracovná šírka podľa výberu 65 alebo 75 cm
  • Jednoduchá obsluha: Vyskočenie kefy pomocou nožného pedálu, zaskočenie spustením stroja alebo ručným zasunutím do západky.
Prepínač EASY Operation
  • Jednoduchá obsluha.
  • Základné funkcie sa ovládajú jednoducho cez EASY spínač.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
  • Pre výrazne nižšiu spotrebu energie a podstatne dlhšiu výdrž batérie.
  • Extra tichý a tým optimálny pre oblasti citlivé na hluk (napr. nemocnice alebo hotely).
Jednoduchá manipulácia.
  • Jednoduchá manipulácia vďaka prehľadným ovládacím prvkom s farebným rozlíšením.
  • Zjednodušená obsluha a skrátené doby zaúčania
Nastaviteľný prítlak kief
  • Elektricky nastaviteľný prítlak
  • Nastavenie prítlaku podľa potreby
  • Prítlak sa automaticky donastavuje.
Trakčný pohon
  • Bezstupňová prevádzka dopredu a dozadu
  • Maximálnu rýchlosť je možné prednastaviť.
Rovná alebo oblá sacia lišta
  • Optimálne odsávanie na každej podlahe.
  • Na výber sú rôzne sacie stierky: z prírodného kaučuku, olejuvzdorného polyuretánu, sacie stierky so zárezmi na chúlostivé podlahy alebo uzatvorené na drsné podlahy.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 750
Pracovná šírka vysávania (mm) 940
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 80 / 80
Teoretický plošný výkon (m²/h) 3000
Reálny plošný výkon (m²/h) 2250
Typ batérie Bezúdržbová
Batéria (V/Ah) 24 / 240
Životnosť batérie (h) max. 4
Doba nabíjania batérie (h) Približne 9
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Otáčky kief (rpm) 210
Prítlačný tlak kief (kg) 54
Šírka otáčania v uličke (mm) 1800
Spotreba vody (l/min) 10
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 69
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Príkon (W) max. 2200
Celková povolená hmotnosť (kg) 404
Rozmery (d x š x v) (mm) 1617 x 810 x 1154

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
  • Nabíjačka

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Systém s 2 nádržami
