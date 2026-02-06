Podlahový automat B 80 W Bp DOSE (disk)
Umývací automat s chodiacou obsluhou (80L) s pohonom pojazdu. Ideálny na plochy od 1500 do 3000 m². Príklad nakonfigurovania s kotúčovými kefami s funkciou zametania, pracovnou šírkou 75 cm.
Umývací automat s chodiacou obsluhou B 80 W Bp pre rôzne typy batérií (24 V, 170-240 Ah). S kefovou hlavou a kotúčovými kefami, plne automatickým zdvíhaním a spúšťaním sacej lišty, pracovnou šírkou 75 cm, veľkým farebným LCD displejom, pohonom pojazdu a kľúčovým systémom KIK na ochranu pred nesprávnou obsluhou. Okrem toho: režim eco!efficiency pre dlhšiu výdrž batérie, systém oplachu nádrže pre automatické čistenie nádrže na špinavú vodu bez rozstreku, funkcia Auto-Fill pre jednoduché plnenie nádrže na vodu. Tip: Toto je príklad konfigurácie. Stroj je k dispozícii v rôznych konfiguračných možnostiach, napr. s rôznymi batériami, s dávkovacou jednotkou pracieho prostriedku DOSE alebo s pracovnou šírkou 65 cm.
Vlastnosti a výhody
Štyri batérie na výber
- Typy batérií: bezúdržbová 170 Ah (C5) s technológiu netkanej textílie, bezúdržbová 180 Ah (C5), s jednoduchou údržbou 180 Ah (C5) alebo bezúdržbová 240 Ah (C5)
- Nabíjacia krivka zabudovanej nabíjačky je perfektne prispôsobená rôznym typom batérií.
- Pre dlhý život batérií.
Pohodlná funkcia Auto Fill
- Rýchle plnenie nádrže na čistú vodu
- Plnenie pomocou hadice na čistú vodu sa automaticky zastaví, keď je nádrž plná.
Automatické zdvíhanie a spúšťanie hlavy kefy a sacej lišty
- Kefová hlava a sacia lišta sa podľa zvoleného čistiaceho programu automaticky spustia nadol.
- Praktická: Pri cúvaní sa sacia lišta automaticky nadvihne.
Kefová hlava s kotúčovou technikou
- Pracovná šírka podľa výberu 65 alebo 75 cm
- Jednoduchá obsluha: Vyskočenie kefy pomocou nožného pedálu, zaskočenie spustením stroja alebo ručným zasunutím do západky.
Prepínač EASY Operation
- Jednoduchá obsluha.
- Základné funkcie sa ovládajú jednoducho cez EASY spínač.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
- Pre výrazne nižšiu spotrebu energie a podstatne dlhšiu výdrž batérie.
- Extra tichý a tým optimálny pre oblasti citlivé na hluk (napr. nemocnice alebo hotely).
Jednoduchá manipulácia.
- Jednoduchá manipulácia vďaka prehľadným ovládacím prvkom s farebným rozlíšením.
- Zjednodušená obsluha a skrátené doby zaúčania
Nastaviteľný prítlak kief
- Elektricky nastaviteľný prítlak
- Nastavenie prítlaku podľa potreby
- Prítlak sa automaticky donastavuje.
Trakčný pohon
- Bezstupňová prevádzka dopredu a dozadu
- Maximálnu rýchlosť je možné prednastaviť.
Rovná alebo oblá sacia lišta
- Optimálne odsávanie na každej podlahe.
- Na výber sú rôzne sacie stierky: z prírodného kaučuku, olejuvzdorného polyuretánu, sacie stierky so zárezmi na chúlostivé podlahy alebo uzatvorené na drsné podlahy.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|750
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|940
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|80 / 80
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|3000
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|2250
|Typ batérie
|Bezúdržbová
|Batéria (V/Ah)
|24 / 240
|Životnosť batérie (h)
|max. 4
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 9
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Otáčky kief (rpm)
|210
|Prítlačný tlak kief (kg)
|54
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1800
|Spotreba vody (l/min)
|10
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|69
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Príkon (W)
|max. 2200
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|404
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1617 x 810 x 1154
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
- Nabíjačka
Výbava
- Trakčný pohon
- Systém s 2 nádržami