Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
S 220-litrovou nádržou a dávkovačom čistiaceho prostriedku DOSE pre maximálnu hospodárnosť: náš batériový umývací stroj B 220 R s pracovnou rýchlosťou 10 km/h.
Batériový umývací stroj s obsluhou B 220 R presviedča svojou jednoduchou obsluhou, optimálnymi výsledkami čistenia a pohodlnou manipuláciou. Má kompaktný dizajn a je mimoriadne obratný, zatiaľ čo 85 cm široká valcová kefa s predzametacou jednotkou a vynikajúci sací výkon novej stierky z tlakovo liateho hliníka si poradia s čistením. Jeho plošný výkon je 8 500 m²/h. Dávkovací systém čistiaceho prostriedku DOSE zaisťuje hospodárne využívanie cenných zdrojov. Systém dávkovania vody reagujúci na rýchlosť navyše šetrí vodu aj čistiaci prostriedok. Pred začatím aplikácie umožňuje funkcia Auto-Fill rýchle naplnenie 220-litrovej nádrže na čistú vodu. Automatický systém preplachovania nádrže potom umožňuje pohodlné čistenie nádrže na znečistenú vodu. Inteligentný spínač EASY Operation, farebne odlíšené ovládacie prvky, veľký farebný displej v 30 jazykoch a snímač uhla riadenia zabezpečujú jednoduchú obsluhu stroja. Okrem toho dobre viditeľné denné svetlá a robustná oceľová ochrana proti nárazu zabezpečujú bezpečnosť a ochranu osôb a stroja.
Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou
- Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka.
- Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt.
- Veľmi hladký a tichý chod pre použitie v oblastiach citlivých na hluk.
Inovačný systém KIK
- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
- Znížená spotreba energie.
- O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
- Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
So systémom pre dávkovaciu jednotku čistiaceho prostriedku "DOSE".
- Šetrí čistiace prostriedky.
- Presné a rovnomerné dávkovanie (nastaviteľné od 0 do 3 %).
- Čistiaci prostriedok je možné vymeniť bez vyprázdnenia nádoby na čistú vodu.
Patentovaný systém oplachu nádrže
- Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
- Úspora vody až 70 % v porovnaní s bežnou hadicou.
- Lepšia hygiena.
Veľký farebný displej
- Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
- Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Elektricky
|Pracovná šírka kief (mm)
|850 - 850
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|220 / 220
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|8500
|Typ batérie
|S jednoduchou údržbou
|Batéria (V/Ah)
|36 / 240
|Životnosť batérie (h)
|max. 5
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 7
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|10
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|1300
|Prítlačný tlak kief (kg)
|97
|Spotreba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67 - 67
|Príkon (W)
|až do 2600
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|994
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|230
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 2 Kus(y)
- Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
- Sacie lišty, oblé
- Bočná metla
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop
Výbava
- Auto-Fill
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- DOSE
- Parkovacia brzda
- Integrované zametacie zariadenie
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
Oblasti využitia
- Pre aplikácie vo výrobe, logistike, halách a skladoch ťažkého priemyslu
- Parkovací dom
- Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle