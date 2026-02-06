Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
Náš umývací automat s chodiacou obsluhou BD 80/100 W Bp Pack Classic je plne vybavený batériou a nabíjačkou. S pracovnou šírkou 80 cm a nádržou s objemom 100 litrov pre dlhé pracovné intervaly.
Pri našom ručne vedenom umývacom automate s chodiacou obsluhou BD 80/100 W Bp Pack Classic je výkonná batéria už zabudovaná v stroji a príslušná nabíjačka patrí tiež do štandardnej výbavy. Aby zakaždým zvládli aj to najťažšie pracovné nasadenie, sú obzvlášť namáhané komponenty, ako sacia lišta a kotúčová hlava, vyrobené z masívnych tlakových hliníkových odliatkov. Výkonný trakčný pohon, ktorý bez námahy zvládne aj stúpania, veľmi dobrý prehľad ako aj jednoduchá obsluha prispievajú k vysokému komfortu tohto stroja pre používateľa. S pracovnou šírkou 80 centimetrov, objemom nádrže 100 litrov a plynulo až do 5 km/h nastaviteľnou prepravnou a čistiacou rýchlosťou je možný plošný výkon až 4800 m² za hodinu. Ak je pri tom potrebné odstrániť intenzívne znečistenie, môže sa prítlak kotúčových kief manuálne prispôsobiť zo 40 na 68 kilogramov. Prevážanie prídavných čistiacich pomôcok na stroji umožňuje integrovaný adaptér Home Base.
Vlastnosti a výhody
Silno namáhané diely, ako sacia lišta a kefová hlava, sú vyrobené z kvalitného hliníka
- Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
- Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.
Prítlak kief nastaviteľný v 2 stupňoch
- V prípade potreby sa môže manuálne zvýšiť zo štandardných 40 na 68 kilogramov.
- Nižší prítlak na ľahšie znečistenie príp. na chúlostivé podlahy.
- Vyšší prítlak na nepoddajné znečistenie alebo odstraňovanie povrchových vrstiev.
Efektívny a silný 300 W trakčný motor
- Pomáha bez námahy prekonať aj stúpania a šetrí silou používateľa.
- Rýchlosť pojazdu sa dá nastavovať pomocou dobre prístupného otočného potenciometra.
Farbené, veľmi dobre viditeľné ovládacie prvky
- Farebne odlíšené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
Premyslený systém Home Base
- Možnosť upevnenia pomôcok na ručné čistenie, ako sú háky, nádoby, mop a pod.
Cenovo výhodný stroj radu Classic
- Vynikajúci pomer ceny a výkonu,
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|810
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1090
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|100 / 100
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 4000
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|2400
|Typ batérie
|Bezúdržbová
|Batéria (V/Ah)
|24 / 170
|Životnosť batérie (h)
|max. 3
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1650
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65
|Príkon (W)
|max. 1900
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|435
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|110,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
- Vrátane batérie a nabíjačky
- Sacia lišta, zahnutá
Výbava
- Trakčný pohon
- Systém s 2 nádržami
Video
Oblasti využitia
- Ideálny na udržiavacie čistenie v maloobchode, predajniach stavebnín, nákupných centrách, v živnostenskej a priemyselnej oblasti alebo na letiskách.