Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
Štandardom je valcová kefa s pracovnou šírkou 85 cm, bočná kefa a hliníková stierka. Pôsobivý plošný výkon 8 500 m²/h a pracovná rýchlosť 10 km/h.
Vysoko výkonný umývací stroj s obsluhou B 220 R s dlhou životnosťou 240 Ah lítium-iónových batérií, integrovanou nabíjačkou batérií a denným svetlom dosahuje pôsobivý plošný výkon niečo vyše 8 500 m² za hodinu. Optimálne výsledky čistenia zabezpečuje 85 cm široká hlava valcovej kefy z tlakovo liateho hliníka s funkciou predzametania, dvojité bočné kefy, ktoré zbierajú aj odpad mimo pracovnej šírky, náš systém dávkovania čistiaceho prostriedku DOSE, ktorý šetrí zdroje, režim eco!efficiency, systém dávkovania vody reagujúci na rýchlosť a výkonná, robustná hliníková stierka. Lítium-iónové batérie s dlhou zárukou výrobcu uľahčujú čistenie: počas životnosti stroja nie je potrebné meniť batériu, disponuje funkciami rýchleho nabíjania a medzinabíjania, ponúka bezpečnú manipuláciu a najlepšie celkové náklady na vlastníctvo. Funkcia automatického plnenia a automatické preplachovanie nádrže umožňujú rýchle naplnenie a vyčistenie 220-litrových nádrží na čistú a znečistenú vodu. Patentovaný systém kľúčov KIK zabraňuje chybám obsluhy vďaka individuálnym prístupovým právam. S rýchlosťou jazdy 10 km/h a snímačom uhla natočenia volantu.
Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Inovačný systém KIK
- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
- Znížená spotreba energie.
- Až o 40 percent dlhšia výdrž batérie.
- Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Patentovaný systém oplachu nádrže
- Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
- Úspora vody až 70 % v porovnaní s bežnou hadicou.
- Lepšia hygiena.
So systémom pre dávkovaciu jednotku čistiaceho prostriedku "DOSE".
- Šetrí čistiace prostriedky.
- Presné a rovnomerné dávkovanie (nastaviteľné od 0 do 3 %).
- Čistiaci prostriedok je možné vymeniť bez vyprázdnenia nádoby na čistú vodu.
Jednoduchá manipulácia
- Jednoduchá manipulácia vďaka prehľadným ovládacím prvkom s farebným rozlíšením.
- Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Elektricky
|Pracovná šírka kief (mm)
|850 - 850
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1180 - 1180
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|220 / 220
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|8500
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|5950
|Typ batérie
|Li-Ion
|Batéria (V/Ah)
|36 / 240
|Životnosť batérie (h)
|max. 5
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 7
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|10
|Schopnosť stúpania (%)
|10
|Otáčky kief (rpm)
|1300
|Šírka otáčania v uličke (cm)
|181
|Spotreba vody (l/min)
|max. 7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67 - 67
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|994
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|230
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 2 Kus(y)
- Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
- Vrátane batérie a nabíjačky
- Sacie lišty, oblé
- Bočná metla
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop
Výbava
- Auto-Fill
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- DOSE
- Parkovacia brzda
- Integrované zametacie zariadenie
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Štandardné denné svietenie
- Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Pevný čelný nárazník
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
Video
Oblasti využitia
- Pre aplikácie vo výrobe, logistike, halách a skladoch ťažkého priemyslu
- Parkovací dom
- Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle