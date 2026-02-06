Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85

Štandardom je valcová kefa s pracovnou šírkou 85 cm, bočná kefa a hliníková stierka. Pôsobivý plošný výkon 8 500 m²/h a pracovná rýchlosť 10 km/h.

Vysoko výkonný umývací stroj s obsluhou B 220 R s dlhou životnosťou 240 Ah lítium-iónových batérií, integrovanou nabíjačkou batérií a denným svetlom dosahuje pôsobivý plošný výkon niečo vyše 8 500 m² za hodinu. Optimálne výsledky čistenia zabezpečuje 85 cm široká hlava valcovej kefy z tlakovo liateho hliníka s funkciou predzametania, dvojité bočné kefy, ktoré zbierajú aj odpad mimo pracovnej šírky, náš systém dávkovania čistiaceho prostriedku DOSE, ktorý šetrí zdroje, režim eco!efficiency, systém dávkovania vody reagujúci na rýchlosť a výkonná, robustná hliníková stierka. Lítium-iónové batérie s dlhou zárukou výrobcu uľahčujú čistenie: počas životnosti stroja nie je potrebné meniť batériu, disponuje funkciami rýchleho nabíjania a medzinabíjania, ponúka bezpečnú manipuláciu a najlepšie celkové náklady na vlastníctvo. Funkcia automatického plnenia a automatické preplachovanie nádrže umožňujú rýchle naplnenie a vyčistenie 220-litrových nádrží na čistú a znečistenú vodu. Patentovaný systém kľúčov KIK zabraňuje chybám obsluhy vďaka individuálnym prístupovým právam. S rýchlosťou jazdy 10 km/h a snímačom uhla natočenia volantu.

Vlastnosti a výhody
Robustná sacia lišta vyrobená z tlakovo liateho hliníka
  • So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
  • Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
  • Zasunie sa pri kontakte so stenou, čím zabráni poškodeniu.
Inovačný systém KIK
  • Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
  • Zníženie servisných nákladov.
  • Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
  • Znížená spotreba energie.
  • Až o 40 percent dlhšia výdrž batérie.
  • Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Patentovaný systém oplachu nádrže
  • Jednoduché čistenie nádrže na špinavú vodu.
  • Úspora vody až 70 % v porovnaní s bežnou hadicou.
  • Lepšia hygiena.
So systémom pre dávkovaciu jednotku čistiaceho prostriedku "DOSE".
  • Šetrí čistiace prostriedky.
  • Presné a rovnomerné dávkovanie (nastaviteľné od 0 do 3 %).
  • Čistiaci prostriedok je možné vymeniť bez vyprázdnenia nádoby na čistú vodu.
Jednoduchá manipulácia
  • Jednoduchá manipulácia vďaka prehľadným ovládacím prvkom s farebným rozlíšením.
  • Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Elektricky
Pracovná šírka kief (mm) 850 - 850
Pracovná šírka vysávania (mm) 1180 - 1180
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 220 / 220
Teoretický plošný výkon (m²/h) 8500
Reálny plošný výkon (m²/h) 5950
Typ batérie Li-Ion
Batéria (V/Ah) 36 / 240
Životnosť batérie (h) max. 5
Doba nabíjania batérie (h) Približne 7
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Rýchlosť jazdy (km/h) 10
Schopnosť stúpania (%) 10
Otáčky kief (rpm) 1300
Šírka otáčania v uličke (cm) 181
Spotreba vody (l/min) max. 7
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 67 - 67
Celková povolená hmotnosť (kg) 994
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 230
Rozmery (d x š x v) (mm) 1925 x 909 x 1420

Balenie obsahuje

  • Valcová kefa: 2 Kus(y)
  • Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
  • Vrátane batérie a nabíjačky
  • Sacie lišty, oblé
  • Bočná metla
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
  • Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop

Výbava

  • Auto-Fill
  • Patentovaný systém oplachu nádrže
  • Trakčný pohon
  • Automatické zastavenie prívodu vody
  • DOSE
  • Parkovacia brzda
  • Integrované zametacie zariadenie
  • Magnetický ventil
  • Systém s 2 nádržami
  • Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
  • Štandardné denné svietenie
  • Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %
  • Typ sacích stierok: Linatex®
  • Pevný čelný nárazník
  • S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
  • Aktualizácia softvéru a zisťovanie poškodenia je možné na diaľku prostredníctvom manažmentu strojového parku Kärcher
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
  • Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
  • Elektrický a mechanický plavákový spínač
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
Sušič Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85

Video

Oblasti využitia
  • Pre aplikácie vo výrobe, logistike, halách a skladoch ťažkého priemyslu
  • Parkovací dom
  • Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky