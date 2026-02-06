Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
Vďaka bezúdržbovej gélovej batérii (105 Ah), 55-litrovým nádržiam a trakčnému pohonu umožňuje náš ručne vedený umývací stroj BD 50/55 W Bp Pack dlhé čistenie bez únavy.
S pracovnou šírkou 51 centimetrov a veľkými 55-litrovými nádržami na čistú a špinavú vodu upratuje všestranný batériový umývací podlahový stroj s pojazdom BD 50/55 W Classic Bp Pack až 2000 m² za hodinu. Zaujme vďaka kompaktnému dizajnu, integrovanému pohonu trakcie, jednoduchou a bezproblémovou ovládateľnosťou. Stierka s dĺžkou 850 mm a hlava kotúčovej kefy s prítlakom 27 kilogramov sú vyrobené z vysoko kvalitného, robustného a odolného hliníka a zabezpečujú vynikajúce výsledky čistenia. Štandardná externá nabíjačka batérií umožňuje nabíjať výkonnú a bezúdržbovú gélovú batériu s kapacitou 105 Ah počas každodenného používania pre dlhú životnosť.
Vlastnosti a výhody
Zdvíhateľná hliníková kefová hlavaPre vynikajúci čistiaci výkon. Extrémne robustná konštrukcia. Vysoko kvalitný materiál pre dlhú životnosť.
Štvorkolesový systém s pohonom dvoch koliesVeľmi jednoduchá preprava. Zvyšuje užívateľskú prívetivosť a výrazne znižuje fyzickú námahu. Ideálne pre dlhé aplikácie bez únavy.
Samovysvetľujúca operáciaJednoduché spustenie stroja. Znižuje požiadavky na odbornú prípravu a skracuje fázy oboznamovania. Prevádzkové chyby sú takmer vylúčené vďaka samovysvetľujúcej koncepcii.
Štandardná zakrivená stierka
- Rýchle schnutie vďaka menšiemu množstvu zvyškovej vody na vyčistených plochách.
- Minimalizuje riziko pošmyknutia na nedávno vyčistených miestach.
- Zvyšuje sací výkon a bezpečnosť.
Ergonomický dizajn
- Pre operátorov rôznych výšok.
- Zvyšuje komfort obsluhy.
- Umožňuje vyššiu produktivitu pri čistení.
Robustný štandardný podvozok
- Vysoká kvalita zabraňuje deformáciám.
- Zvyšuje spoľahlivosť.
- Znižuje náročnosť údržby a náklady.
Unikátny dizajn sacieho systému
- Jednoduchá údržba.
- Znižuje pracovnú hlučnosť.
- Zvyšuje užívateľskú prívetivosť.
Samostatný systém nádrží na špinavú vodu
- Veľmi jednoduché čistenie.
- Zvyšuje hygienu.
Uzáver na čerstvú vodu s dávkovaním čistiaceho prostriedku
- Pre pohodlné a presné dávkovanie čistiacich prostriedkov.
- Znižuje spotrebu a náklady na čistiaci prostriedok.
Praktická domáca základňa
- Na prenášanie rôznych doplnkových dielov.
- Nástroje na manuálne čistenie sú vždy na dosah.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|510
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|850
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|55 / 55
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 2550
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1530
|Typ batérie
|Bezúdržbová
|Batéria (V/Ah)
|24 / 105
|Životnosť batérie (h)
|max. 3
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 12
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|max. 6
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (kg)
|27
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1400
|Spotreba vody (l/min)
|max. 2,6
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65,2
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|240
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|153
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
- Vrátane batérie a nabíjačky
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
Výbava
- Trakčný pohon
- Systém s 2 nádržami
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
Video
Oblasti využitia
- Ideálne pre dodávateľov stavebných služieb na použitie vo verejných budovách alebo kanceláriách
- Na použitie v hoteloch a v gastronómii, maloobchode a predajniach automobilov
- Na upratovanie v zdravotníctve, doprave a priemysle.