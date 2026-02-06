Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah

Vďaka bezúdržbovej gélovej batérii (105 Ah), 55-litrovým nádržiam a trakčnému pohonu umožňuje náš ručne vedený umývací stroj BD 50/55 W Bp Pack dlhé čistenie bez únavy.

S pracovnou šírkou 51 centimetrov a veľkými 55-litrovými nádržami na čistú a špinavú vodu upratuje všestranný batériový umývací podlahový stroj s pojazdom BD 50/55 W Classic Bp Pack až 2000 m² za hodinu. Zaujme vďaka kompaktnému dizajnu, integrovanému pohonu trakcie, jednoduchou a bezproblémovou ovládateľnosťou. Stierka s dĺžkou 850 mm a hlava kotúčovej kefy s prítlakom 27 kilogramov sú vyrobené z vysoko kvalitného, ​​robustného a odolného hliníka a zabezpečujú vynikajúce výsledky čistenia. Štandardná externá nabíjačka batérií umožňuje nabíjať výkonnú a bezúdržbovú gélovú batériu s kapacitou 105 Ah počas každodenného používania pre dlhú životnosť.

Vlastnosti a výhody
Zdvíhateľná hliníková kefová hlava
Zdvíhateľná hliníková kefová hlava
Pre vynikajúci čistiaci výkon. Extrémne robustná konštrukcia. Vysoko kvalitný materiál pre dlhú životnosť.
Štvorkolesový systém s pohonom dvoch kolies
Štvorkolesový systém s pohonom dvoch kolies
Veľmi jednoduchá preprava. Zvyšuje užívateľskú prívetivosť a výrazne znižuje fyzickú námahu. Ideálne pre dlhé aplikácie bez únavy.
Samovysvetľujúca operácia
Samovysvetľujúca operácia
Jednoduché spustenie stroja. Znižuje požiadavky na odbornú prípravu a skracuje fázy oboznamovania. Prevádzkové chyby sú takmer vylúčené vďaka samovysvetľujúcej koncepcii.
Štandardná zakrivená stierka
  • Rýchle schnutie vďaka menšiemu množstvu zvyškovej vody na vyčistených plochách.
  • Minimalizuje riziko pošmyknutia na nedávno vyčistených miestach.
  • Zvyšuje sací výkon a bezpečnosť.
Ergonomický dizajn
  • Pre operátorov rôznych výšok.
  • Zvyšuje komfort obsluhy.
  • Umožňuje vyššiu produktivitu pri čistení.
Robustný štandardný podvozok
  • Vysoká kvalita zabraňuje deformáciám.
  • Zvyšuje spoľahlivosť.
  • Znižuje náročnosť údržby a náklady.
Unikátny dizajn sacieho systému
  • Jednoduchá údržba.
  • Znižuje pracovnú hlučnosť.
  • Zvyšuje užívateľskú prívetivosť.
Samostatný systém nádrží na špinavú vodu
  • Veľmi jednoduché čistenie.
  • Zvyšuje hygienu.
Uzáver na čerstvú vodu s dávkovaním čistiaceho prostriedku
  • Pre pohodlné a presné dávkovanie čistiacich prostriedkov.
  • Znižuje spotrebu a náklady na čistiaci prostriedok.
Praktická domáca základňa
  • Na prenášanie rôznych doplnkových dielov.
  • Nástroje na manuálne čistenie sú vždy na dosah.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 510
Pracovná šírka vysávania (mm) 850
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 55 / 55
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 2550
Reálny plošný výkon (m²/h) 1530
Typ batérie Bezúdržbová
Batéria (V/Ah) 24 / 105
Životnosť batérie (h) max. 3
Doba nabíjania batérie (h) Približne 12
Rýchlosť jazdy (km/h) max. 6
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (kg) 27
Šírka otáčania v uličke (mm) 1400
Spotreba vody (l/min) max. 2,6
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 65,2
Celková povolená hmotnosť (kg) 240
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 153
Rozmery (d x š x v) (mm) 1328 x 610 x 1073

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
  • Vrátane batérie a nabíjačky
  • Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Systém s 2 nádržami
  • Typ sacích stierok: Linatex®
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
Video

Oblasti využitia
  • Ideálne pre dodávateľov stavebných služieb na použitie vo verejných budovách alebo kanceláriách
  • Na použitie v hoteloch a v gastronómii, maloobchode a predajniach automobilov
  • Na upratovanie v zdravotníctve, doprave a priemysle.
