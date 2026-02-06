Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC

Sériovo vybavený bezúdržbovou lítium-iónovou batériou (80 Ah) a rýchlonabíjačkou: Kompaktný umývací stroj BD 50/50 C Bp Pack s 50-litrovou nádržou.

Vďaka kompaktnému dizajnu vrátane dvoch 50-litrových nádrží na čerstvú a špinavú vodu a pracovnej šírke 51 cm poskytuje náš podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp Pack optimálny prehľad o čistenej ploche. Hlava kotúčovej kefy pracuje tak ticho, že tento stroj na čistenie podláh možno použiť aj v priestoroch citlivých na hluk. Stierka a výsuvná hlava kefy pre jednoduchú prepravu sú vyrobené z vysoko kvalitného tlakovo liateho hliníka a ovládajú sa ručne. Jednoduchý koncept ovládania odstraňuje zložité čistiace programy a oboznamovacie fázy, čo znamená, že napríklad spustenie a zastavenie motora kefy a sacej turbíny sa ovláda jednoducho pomocou centrálnej ovládacej páky. Výkonná lítium-iónová batéria s kapacitou 80 Ah a rýchlonabíjačka sú súčasťou štandardnej výbavy, takže v prípade potreby je možné aj dočasné nabíjanie.

Vlastnosti a výhody
Lítium-iónové batérie s dlhou životnosťou
  • Dlhé prevádzkové časy a vysoká produktivita vďaka rýchlemu a priebežnému nabíjaniu.
  • Bezúdržbový batériový systém bez dopĺňania vody.
Kompaktná a pevná konštrukcia
  • Veľmi obratný a jednoducho manévrovateľný stroj s dobrý prehľadom.
  • Znižuje riziko poškodenia stroja alebo predmetov zariadenia.
Kefová hlava a sacia lišta sú vyrobené z hliníka s dlhou životnosťou.
  • Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
  • Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.﻿
Koncept obzvlášť jednoduchej obsluhy
  • Všetky funkcie stroja sa dajú ovládať pomocou spínačov, tlačidiel a otočných prepínačov.
  • Koncept s jednoduchými symbolmi a prehľadným ovládacím panelom.
  • Jednoduché zaškolenie obsluhy stroja.
Pohodlný štvorkolesový systém
  • Ideálne pre dlhé aplikácie bez únavy.
  • Zvyšuje užívateľskú prívetivosť a výrazne znižuje fyzickú námahu.
Robustný štandardný podvozok
  • Znižuje náročnosť údržby a náklady.
  • Zvyšuje spoľahlivosť.
Unikátny dizajn sacieho systému
  • Zvyšuje užívateľskú prívetivosť.
  • Znižuje pracovnú hlučnosť.
Samostatný systém nádrží na špinavú vodu
  • Veľmi jednoduché čistenie.
  • Zvyšuje hygienu.
Uzáver na čerstvú vodu s dávkovaním čistiaceho prostriedku
  • Pre pohodlné a presné dávkovanie čistiacich prostriedkov.
  • Znižuje spotrebu a náklady na čistiaci prostriedok.
Praktická domáca základňa
  • Na prenášanie rôznych doplnkových dielov.
  • Nástroje na manuálne čistenie sú vždy na dosah.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief (mm) 510
Pracovná šírka vysávania (mm) 850
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 50 / 50
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 2040
Reálny plošný výkon (m²/h) 1200
Typ batérie Li-Ion
Batéria (V/Ah) 24 / 90
Životnosť batérie (h) 2,5
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (kg) 23
Šírka otáčania v uličke (mm) 1240
Spotreba vody (l/min) max. 2,3
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 66
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 53
Rozmery (d x š x v) (mm) 1170 x 570 x 1025

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
  • Batéria
  • Vrátane batérie a nabíjačky
  • Sacia lišta, v tvare V

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Oblasti využitia
  • Odporúča sa hlavne na použitie v upratovacích službách a hoteliérstve.
  • Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci
  • Hodí sa aj na čistenie v maloobchode, v podnikových jedálňach alebo kanceláriách
  • Na použitie v hoteloch a v gastronómii, maloobchode a predajniach automobilov
  • Maloobchod
  • Na čistenie v zdravotníctve, odvetví dopravy a priemysle
  • Priemysel
  • Automobilový priemysel
