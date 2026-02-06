Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Sériovo vybavený bezúdržbovou lítium-iónovou batériou (80 Ah) a rýchlonabíjačkou: Kompaktný umývací stroj BD 50/50 C Bp Pack s 50-litrovou nádržou.
Vďaka kompaktnému dizajnu vrátane dvoch 50-litrových nádrží na čerstvú a špinavú vodu a pracovnej šírke 51 cm poskytuje náš podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp Pack optimálny prehľad o čistenej ploche. Hlava kotúčovej kefy pracuje tak ticho, že tento stroj na čistenie podláh možno použiť aj v priestoroch citlivých na hluk. Stierka a výsuvná hlava kefy pre jednoduchú prepravu sú vyrobené z vysoko kvalitného tlakovo liateho hliníka a ovládajú sa ručne. Jednoduchý koncept ovládania odstraňuje zložité čistiace programy a oboznamovacie fázy, čo znamená, že napríklad spustenie a zastavenie motora kefy a sacej turbíny sa ovláda jednoducho pomocou centrálnej ovládacej páky. Výkonná lítium-iónová batéria s kapacitou 80 Ah a rýchlonabíjačka sú súčasťou štandardnej výbavy, takže v prípade potreby je možné aj dočasné nabíjanie.
Vlastnosti a výhody
Lítium-iónové batérie s dlhou životnosťou
- Dlhé prevádzkové časy a vysoká produktivita vďaka rýchlemu a priebežnému nabíjaniu.
- Bezúdržbový batériový systém bez dopĺňania vody.
Kompaktná a pevná konštrukcia
- Veľmi obratný a jednoducho manévrovateľný stroj s dobrý prehľadom.
- Znižuje riziko poškodenia stroja alebo predmetov zariadenia.
Kefová hlava a sacia lišta sú vyrobené z hliníka s dlhou životnosťou.
- Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
- Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.
Koncept obzvlášť jednoduchej obsluhy
- Všetky funkcie stroja sa dajú ovládať pomocou spínačov, tlačidiel a otočných prepínačov.
- Koncept s jednoduchými symbolmi a prehľadným ovládacím panelom.
- Jednoduché zaškolenie obsluhy stroja.
Pohodlný štvorkolesový systém
- Ideálne pre dlhé aplikácie bez únavy.
- Zvyšuje užívateľskú prívetivosť a výrazne znižuje fyzickú námahu.
Robustný štandardný podvozok
- Znižuje náročnosť údržby a náklady.
- Zvyšuje spoľahlivosť.
Unikátny dizajn sacieho systému
- Zvyšuje užívateľskú prívetivosť.
- Znižuje pracovnú hlučnosť.
Samostatný systém nádrží na špinavú vodu
- Veľmi jednoduché čistenie.
- Zvyšuje hygienu.
Uzáver na čerstvú vodu s dávkovaním čistiaceho prostriedku
- Pre pohodlné a presné dávkovanie čistiacich prostriedkov.
- Znižuje spotrebu a náklady na čistiaci prostriedok.
Praktická domáca základňa
- Na prenášanie rôznych doplnkových dielov.
- Nástroje na manuálne čistenie sú vždy na dosah.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Postup pomocou otáčania kefy
|Pracovná šírka kief (mm)
|510
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|850
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|50 / 50
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 2040
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1200
|Typ batérie
|Li-Ion
|Batéria (V/Ah)
|24 / 90
|Životnosť batérie (h)
|2,5
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (kg)
|23
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1240
|Spotreba vody (l/min)
|max. 2,3
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|66
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|53
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
- Batéria
- Vrátane batérie a nabíjačky
- Sacia lišta, v tvare V
Výbava
- Systém s 2 nádržami
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Prepínač Easy Operation
Video
Oblasti využitia
- Odporúča sa hlavne na použitie v upratovacích službách a hoteliérstve.
- Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci
- Hodí sa aj na čistenie v maloobchode, v podnikových jedálňach alebo kanceláriách
- Na použitie v hoteloch a v gastronómii, maloobchode a predajniach automobilov
- Maloobchod
- Na čistenie v zdravotníctve, odvetví dopravy a priemysle
- Priemysel
- Automobilový priemysel