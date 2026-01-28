Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp

Pracovná šírka 80 cm a objem nádrže 100 litrov zaručujú efektívne a dlhé čistenie pomocou nášho umývacieho automatu s chodiacou obsluhou a pohonom na batérie BD 80/100 W Bp Classic.

Výkonný trakčný pohon, ktorý bez námahy zvládne aj stúpania, je jedným z najvýraznejších znakov nášho umývacieho automatu s chodiacou obsluhou BD 80/100 W Bp Classic. Tento ručne vedený a batériami poháňaný stroje je optimálne pripravený aj na každodenné náročné používanie. Silno namáhané komponenty, ako sacia lišta a kotúčová hlava, sú napríklad vyrobené z masívnych tlakových hliníkových odliatkov, čím zvládnu aj vysoké namáhanie. Pre používateľa je veľmi komfortný osvedčený koncept obsluhy s ovládaním prítlaku kief na zadnej strane rukoväte, ktoré umožňuje zvýšiť prítlak kief zo 40 na 68 kilogramov pri obzvlášť nepoddajnom znečistení alebo na odstraňovanie ochrannej vrstvy, a rovnako aj bezstupňovo nastaviteľná prepravná a čistiaca rýchlosť do 5 km/h. Veľká pracovná šírka 80 centimetrov a 100-litrová nádrž umožňujú dlhé a efektívne čistenie a plošný výkon až 4800 m² za hodinu. Tento premyslený koncept završuje adaptér Home Base, ktorý umožňuje prevážanie ručných čistiacich pomôcok, čím prispieva k zvýšeniu efektívnosti a komfortu pre používateľa.

Vlastnosti a výhody
Sušič Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp: Silno namáhané diely, ako sacia lišta a kefová hlava, sú vyrobené z kvalitného hliníka﻿﻿
Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov. Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.﻿
Sušič Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp: Prítlak kief nastaviteľný v 2 stupňoch﻿﻿
V prípade potreby sa môže manuálne zvýšiť zo štandardných 40 na 68 kilogramov. Nižší prítlak na ľahšie znečistenie príp. na chúlostivé podlahy. Vyšší prítlak na nepoddajné znečistenie alebo odstraňovanie povrchových vrstiev.﻿
Sušič Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp: Efektívny a silný 300 W trakčný motor﻿﻿
Pomáha bez námahy prekonať aj stúpania a šetrí silou používateľa. Rýchlosť pojazdu sa dá nastavovať pomocou dobre prístupného otočného potenciometra.﻿
Farbené, veľmi dobre viditeľné ovládacie prvky
  • Farebne odlíšené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
Premyslený systém Home Base
  • Možnosť upevnenia pomôcok na ručné čistenie, ako sú háky, nádoby, mop a pod.
Cenovo výhodný stroj radu Classic
  • Vynikajúci pomer ceny a výkonu,
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 810
Pracovná šírka vysávania (mm) 1090
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 100 / 100
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 4000
Reálny plošný výkon (m²/h) 2400
Batéria (V) 24
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 68
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 63 - 65
Príkon (W) max. 1900
Celková povolená hmotnosť (kg) 435
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 110,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 1500 x 835 x 1065

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 2 Kus(y)

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Systém s 2 nádržami
Sušič Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp
Video

Oblasti využitia
  • Ideálny na udržiavacie čistenie v maloobchode, predajniach stavebnín, nákupných centrách, v živnostenskej a priemyselnej oblasti alebo na letiskách.
