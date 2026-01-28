Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp
Pracovná šírka 80 cm a objem nádrže 100 litrov zaručujú efektívne a dlhé čistenie pomocou nášho umývacieho automatu s chodiacou obsluhou a pohonom na batérie BD 80/100 W Bp Classic.
Výkonný trakčný pohon, ktorý bez námahy zvládne aj stúpania, je jedným z najvýraznejších znakov nášho umývacieho automatu s chodiacou obsluhou BD 80/100 W Bp Classic. Tento ručne vedený a batériami poháňaný stroje je optimálne pripravený aj na každodenné náročné používanie. Silno namáhané komponenty, ako sacia lišta a kotúčová hlava, sú napríklad vyrobené z masívnych tlakových hliníkových odliatkov, čím zvládnu aj vysoké namáhanie. Pre používateľa je veľmi komfortný osvedčený koncept obsluhy s ovládaním prítlaku kief na zadnej strane rukoväte, ktoré umožňuje zvýšiť prítlak kief zo 40 na 68 kilogramov pri obzvlášť nepoddajnom znečistení alebo na odstraňovanie ochrannej vrstvy, a rovnako aj bezstupňovo nastaviteľná prepravná a čistiaca rýchlosť do 5 km/h. Veľká pracovná šírka 80 centimetrov a 100-litrová nádrž umožňujú dlhé a efektívne čistenie a plošný výkon až 4800 m² za hodinu. Tento premyslený koncept završuje adaptér Home Base, ktorý umožňuje prevážanie ručných čistiacich pomôcok, čím prispieva k zvýšeniu efektívnosti a komfortu pre používateľa.
Vlastnosti a výhody
Silno namáhané diely, ako sacia lišta a kefová hlava, sú vyrobené z kvalitného hliníkaKoncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov. Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.
Prítlak kief nastaviteľný v 2 stupňochV prípade potreby sa môže manuálne zvýšiť zo štandardných 40 na 68 kilogramov. Nižší prítlak na ľahšie znečistenie príp. na chúlostivé podlahy. Vyšší prítlak na nepoddajné znečistenie alebo odstraňovanie povrchových vrstiev.
Efektívny a silný 300 W trakčný motorPomáha bez námahy prekonať aj stúpania a šetrí silou používateľa. Rýchlosť pojazdu sa dá nastavovať pomocou dobre prístupného otočného potenciometra.
Farbené, veľmi dobre viditeľné ovládacie prvky
- Farebne odlíšené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
Premyslený systém Home Base
- Možnosť upevnenia pomôcok na ručné čistenie, ako sú háky, nádoby, mop a pod.
Cenovo výhodný stroj radu Classic
- Vynikajúci pomer ceny a výkonu,
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|810
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1090
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|100 / 100
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 4000
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|2400
|Batéria (V)
|24
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|63 - 65
|Príkon (W)
|max. 1900
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|435
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|110,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
Výbava
- Trakčný pohon
- Systém s 2 nádržami
Oblasti využitia
- Ideálny na udržiavacie čistenie v maloobchode, predajniach stavebnín, nákupných centrách, v živnostenskej a priemyselnej oblasti alebo na letiskách.