Podlahový automat B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Vynikajúce výsledky vysávania, rýchlosť jazdy 10 km/h a navrhnuté pre náročné priemyselné aplikácie: podlahová automat B 260 RI Bp Pack so štandardnou batériou a externou nabíjačkou.
Podlahový automat B 260 RI Bp Pack bol špeciálne navrhnutý pre najnáročnejšie priemyselné čistiace aplikácie. Stroj zaujme veľmi rozsiahlym štandardným vybavením vrátane veľkej batérie 630 Ah, výkonnej nabíjačky, 260 litrovej nádrži, funkcie automatického plnenia, manuálneho systému preplachovania nádrží, dávkovacieho prostriedku DOSE, ktorý šetrí zdroje, pracovného svetla a integrovaných bočných kefiek. Vďaka optimalizovanej, integrovanej funkcii zametania šetrí novovyvinutá hlava valcovej kefy R 120 časovo náročné manuálne predzametanie a zároveň znižuje riziko zablokovania stierky. Stierka bola tiež novo vyvinutá a optimalizovaná s ohľadom na prúdenie vzduchu a funguje vynikajúco s dvoma EC turbínami bez opotrebovania, aby poskytovala vynikajúce výsledky vysávania. Jeho pracovná šírka 120 cm a rýchlosť jazdy až 10 km/h umožňujú výkon na vysokej ploche takmer okamžite. Snímač uhla natočenia volantu zaisťuje maximálnu bezpečnosť v zákrutách brzdením, aby sa stroj spomalil, ak je rýchlosť príliš vysoká. Okrem toho sa pri jazde v zákrutách automaticky optimalizuje objem striekanej vody.
Vlastnosti a výhody
Novo vyvinutá hlava valcovej kefyVýrazne zlepšené výsledky zametania a zabraňuje zablokovaniu stierky. Valce je možné vymeniť v priebehu niekoľkých sekúnd a bez náradia. Vynikajúce výsledky čistenia.
Rýchlosť jazdy 10 km/hUmožňuje vysoký výkon oblasti v takmer krátkom čase a rýchle prepravné operácie. Snímač uhla natočenia volantu funguje ako bezpečnostný prvok pri jazde v zákrutách. K dispozícii je automatické brzdenie, ak je rýchlosť príliš vysoká pri jazde v zákrutách.
Štandardne obsahuje dve turbínyVynikajúce výsledky vysávania na všetkých povrchoch. Vynikajúce výsledky vysávania na všetkých povrchoch. Optimalizované prúdenie vzduchu s novo vyvinutou stierkou.
Zváraná priemyselná stierka
- So stierkami Linatex®, odolnými proti roztrhnutiu, pre vynikajúce výsledky odsávania.
- Rýchla a jednoduchá výmena sacích stierok.
- Robustný držiak rovnobežníka s funkciou úniku pri prekážkach.
So systémom dávkovacej jednotky čistiaceho prostriedku "DOSE"
- Šetrí čistiace prostriedky.
- Presné a rovnomerné dávkovanie (nastaviteľné od 0 do 3 %).
- Čistiaci prostriedok je možné vymeniť bez vyprázdnenia nádoby na čistú vodu.
Inovačný systém KIK
- Vyššie zabezpečenie pred nesprávnou obsluhou.
- Zníženie servisných nákladov.
- Optimálne prispôsobenie individuálnym úlohám v oblasti čistenia, bez veľkých nárokov na zručnosť obsluhujúcej osoby.
Veľký farebný displej
- Prehľadné zobrazenie aktuálneho programu.
- Jednoduchšia obsluha a kratšie doby zaúčania.
Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou
- Šetrí čas vďaka integrovanému predzametaniu hrubých nečistôt.
Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
- Znížená spotreba energie.
- O 40 % dlhšia výdrž batérie na jedno nabitie.
- Ešte tichší, čim sa ideálne hodí do priestorov citlivých na hluk (čistenie počas dňa, nemocnice, hotely a pod.).
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (cm)
|120
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1420
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1420
|Pracovná šírka vysávania (cm)
|134
|Nádrž na čistú / špinavú vodu ( )
|260 / 260
|Nádoba na nečistoty (l)
|32
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 12000
|Reálny plošný výkon (m²)
|8400
|Typ batérie
|S jednoduchou údržbou
|Batéria (V/Ah)
|36 / 630
|Životnosť batérie (h)
|max. 5
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 12
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|max. 10
|Schopnosť stúpania (%)
|max. 15
|Otáčky kief (rpm)
|1250
|Prítlačný tlak kief (kg/g/cm²)
|150 / 168
|Šírka otáčania v uličke (cm)
|212
|Spotreba vody (l/min)
|max. 9
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|1840
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1448
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 2 Kus(y)
- Vrátane batérie a nabíjačky
- Sacie lišty, oblé
- Bočná metla
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop
Výbava
- Auto-Fill
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Trakčný pohon
- Automatické zastavenie prívodu vody
- DOSE
- Parkovacia brzda
- Integrované zametacie zariadenie
- Nastaviteľné otočné koliesko
- Funkcia zametania
- Magnetický ventil
- Systém s 2 nádržami
- Štandardné denné svietenie
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Zníženie rýchlosti pri jazde do zákrut pre zvýšenie bezpečnosti.
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Prepínač Easy Operation
Video
Oblasti využitia
- Hodí sa na použitie vo výrobných, skladových, logistických halách a halách ťažkého priemyslu