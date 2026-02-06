Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah

Najjednoduchšia obsluha, pevná konštrukcia, dlhé pracovné intervaly: Náš ručne vedený umývací automat BD 70/75 W Classic Bp Pack presviedča svojou všestrannosťou a 170 Ah AGM batériou.

Aj napriek objemu nádrže 75 litrov je náš ručne vedený umývací automat s pohonom na batérie BD 70/75 W Classic Bp Pack nezvyčajne kompaktný a obratný. Tým je tento všestranný a odolný stroj vhodný na rôzne čistiace práce, ktoré vďaka integrovanej bezúdržbovej 170 Ah AGM batérii môžu bez problémov trvať aj dlhšie. Koncept extrémne jednoduchej obsluhy a údržby dopĺňa kvalitná výbava, ako dvojkotúčová kefová hlava, sacia lišta z hliníka a ďalšie zmysluplné detaily.

Vlastnosti a výhody
Kefová hlava a sacia lišta sú vyrobené z hliníka s dlhou životnosťou.
  • Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
  • Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.﻿
Koncept obzvlášť jednoduchej obsluhy
  • Všetky funkcie stroja sa dajú ovládať pomocou spínačov, tlačidiel a otočných prepínačov.
  • Farebne odlíšené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
Kompaktná a pevná konštrukcia
  • Veľmi obratný a jednoducho manévrovateľný stroj s dobrý prehľadom.
  • Znižuje riziko poškodenia stroja alebo predmetov zariadenia.
Podľa potreby nastaviteľný prítlak kief
  • V prípade potreby sa môže prítlak zvýšiť z 30 na 50 kilogramov.
  • Nižší prítlak na ľahšie znečistenie príp. na chúlostivé podlahy.
  • Vyšší prítlak na nepoddajné znečistenie alebo odstraňovanie povrchových vrstiev.﻿
Sériovo s bezúdržbovou 170 Ah AGM batériou a externou nabíjačkou
  • Nekomplikovaná technológia batérií pre maximálnu prevádzkyschopnosť stroja.
  • Umožňuje dlhý pracovný čas.
  • Zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Trakčný motor
Pracovná šírka kief (mm) 705
Pracovná šírka vysávania (mm) 1030
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 75 / 75
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 3525
Reálny plošný výkon (m²/h) 2115
Typ batérie Bezúdržbová
Batéria (V/Ah) 24 / 170
Životnosť batérie (h) max. 3
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Rýchlosť jazdy (km/h) max. 5
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Šírka otáčania v uličke (mm) 1550
Spotreba vody (l/min) max. 2,75
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 63 - 65
Príkon (W) max. 1850
Celková povolená hmotnosť (kg) 325
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 100
Rozmery (d x š x v) (mm) 1445 x 750 x 1065

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
  • Batéria
  • Vrátane batérie a nabíjačky
  • Sacia lišta, zahnutá

Výbava

  • Trakčný pohon
  • Systém s 2 nádržami
Sušič Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
Video

Oblasti využitia
  • Ideálny na čistenie v maloobchode, nákupných centrách a stavebninách.
  • Ideálny na čistenie na letiskách, v priemysle a v prepravnej oblasti.
  • Vynikajúco sa hodí pre upratovacie firmy, napríklad v športových halách.
Príslušenstvo
