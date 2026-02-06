Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
Najjednoduchšia obsluha, pevná konštrukcia, dlhé pracovné intervaly: Náš ručne vedený umývací automat BD 70/75 W Classic Bp Pack presviedča svojou všestrannosťou a 170 Ah AGM batériou.
Aj napriek objemu nádrže 75 litrov je náš ručne vedený umývací automat s pohonom na batérie BD 70/75 W Classic Bp Pack nezvyčajne kompaktný a obratný. Tým je tento všestranný a odolný stroj vhodný na rôzne čistiace práce, ktoré vďaka integrovanej bezúdržbovej 170 Ah AGM batérii môžu bez problémov trvať aj dlhšie. Koncept extrémne jednoduchej obsluhy a údržby dopĺňa kvalitná výbava, ako dvojkotúčová kefová hlava, sacia lišta z hliníka a ďalšie zmysluplné detaily.
Vlastnosti a výhody
Kefová hlava a sacia lišta sú vyrobené z hliníka s dlhou životnosťou.
- Koncept odolného stroja na ťažké používanie s nízkymi kvótami výpadkov.
- Vyvinutý na používanie za drsných podmienok.
Koncept obzvlášť jednoduchej obsluhy
- Všetky funkcie stroja sa dajú ovládať pomocou spínačov, tlačidiel a otočných prepínačov.
- Farebne odlíšené ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
Kompaktná a pevná konštrukcia
- Veľmi obratný a jednoducho manévrovateľný stroj s dobrý prehľadom.
- Znižuje riziko poškodenia stroja alebo predmetov zariadenia.
Podľa potreby nastaviteľný prítlak kief
- V prípade potreby sa môže prítlak zvýšiť z 30 na 50 kilogramov.
- Nižší prítlak na ľahšie znečistenie príp. na chúlostivé podlahy.
- Vyšší prítlak na nepoddajné znečistenie alebo odstraňovanie povrchových vrstiev.
Sériovo s bezúdržbovou 170 Ah AGM batériou a externou nabíjačkou
- Nekomplikovaná technológia batérií pre maximálnu prevádzkyschopnosť stroja.
- Umožňuje dlhý pracovný čas.
- Zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Trakčný motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|705
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1030
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|75 / 75
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 3525
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|2115
|Typ batérie
|Bezúdržbová
|Batéria (V/Ah)
|24 / 170
|Životnosť batérie (h)
|max. 3
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|max. 5
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1550
|Spotreba vody (l/min)
|max. 2,75
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|63 - 65
|Príkon (W)
|max. 1850
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|325
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|100
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
- Batéria
- Vrátane batérie a nabíjačky
- Sacia lišta, zahnutá
Výbava
- Trakčný pohon
- Systém s 2 nádržami
Video
Oblasti využitia
- Ideálny na čistenie v maloobchode, nákupných centrách a stavebninách.
- Ideálny na čistenie na letiskách, v priemysle a v prepravnej oblasti.
- Vynikajúco sa hodí pre upratovacie firmy, napríklad v športových halách.