Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
Tichý, výkonný s jednoduchou obsluhou: kompaktný umývací stroj s odsávaním BD 50/55 C Classic Bp Pack s bezúdržbovou gélovou batériou s kapacitou 105 Ah pre dobu prevádzky až 3 hodiny.
Náš kompaktný umývací stroj s odsávaním BD 50/55 C Classic Bp Pack predstavuje šikovnú a úspešnú kombináciu vysokokvalitných komponentov so zameraním na to najdôležitejšie. Napríklad hlava kefy, ktorú je možné pre jednoduchú prepravu vyklopiť, je vyrobená z tlakovo liateho hliníka. Spúšťa sa alebo zdvíha manuálne, zatiaľ čo spustenie a zastavenie motora kefy a sacej turbíny sa ľahko ovládajú pomocou centrálnej ovládacej páky. Tento jednoduchý koncept ovládania je dôsledne zachovaný a umožňuje čistenie podláh so strojom aj používateľom bez predchádzajúcich skúseností. Veľmi kompaktný dizajn s pracovnou šírkou 51 cm a dvoma 55-litrovými nádržami umožňuje optimálny prehľad a zároveň manévrovateľnosť, a to aj v kritických priestorových podmienkach. Vďaka veľmi tichej hlave kotúčovej kefy je BD 50/55 C Classic Bp Pack ideálny aj na čistenie v priestoroch citlivých na hluk. Bezúdržbová gélová batéria s kapacitou 105 Ah umožňuje dobu prevádzky až 3 hodiny.
Vlastnosti a výhody
Kompaktná a pevná konštrukcia
- Veľmi obratný a jednoducho manévrovateľný stroj s dobrý prehľadom.
- Znižuje riziko poškodenia stroja alebo predmetov zariadenia.
Zdvíhateľná hliníková kefová hlava
- Vysoko kvalitný materiál pre dlhú životnosť.
- Extrémne robustná konštrukcia.
Koncept obzvlášť jednoduchej obsluhy
- Všetky funkcie stroja sa dajú ovládať pomocou spínačov, tlačidiel a otočných prepínačov.
- Koncept s jednoduchými symbolmi a prehľadným ovládacím panelom.
- Jednoduché zaškolenie obsluhy stroja.
Batéria a nabíjačka batérie sú súčasťou balenia
- Úplne bezúdržbový; žiadne riziko úniku; veľká kapacita 105 Ah pre extra dlhú dobu prevádzky.
Pohodlný štvorkolesový systém
- Ideálne pre dlhé aplikácie bez únavy.
- Zvyšuje užívateľskú prívetivosť a výrazne znižuje fyzickú námahu.
Robustný štandardný podvozok
- Znižuje náročnosť údržby a náklady.
- Zvyšuje spoľahlivosť.
Unikátny dizajn sacieho systému
- Zvyšuje užívateľskú prívetivosť.
- Znižuje pracovnú hlučnosť.
Samostatný systém nádrží na špinavú vodu
- Veľmi jednoduché čistenie.
- Zvyšuje hygienu.
Uzáver na čerstvú vodu s dávkovaním čistiaceho prostriedku
- Pre pohodlné a presné dávkovanie čistiacich prostriedkov.
- Znižuje spotrebu a náklady na čistiaci prostriedok.
Praktická domáca základňa
- Na prenášanie rôznych doplnkových dielov.
- Nástroje na manuálne čistenie sú vždy na dosah.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Uhlíkový motor
|Pracovná šírka kief (mm)
|510
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|900
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|55 / 55
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 2550
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1530
|Typ batérie
|Bezúdržbová
|Batéria (V/Ah)
|24 / 105
|Životnosť batérie (h)
|max. 3
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (kg)
|27
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65,2
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|240
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|138
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
- Vrátane batérie a nabíjačky
- Sacia lišta, v tvare V
Výbava
- Systém s 2 nádržami
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Prepínač Easy Operation
Video
Oblasti využitia
- Odporúča sa hlavne na použitie v upratovacích službách a hoteliérstve.
- Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci
- Hodí sa aj na čistenie v maloobchode, v podnikových jedálňach alebo kanceláriách
- Na použitie v hoteloch a v gastronómii, maloobchode a predajniach automobilov
- Maloobchod
- Na čistenie v zdravotníctve, odvetví dopravy a priemysle
- Priemysel
- Automobilový priemysel
- Kancelárie