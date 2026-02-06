Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah

Tichý, výkonný s jednoduchou obsluhou: kompaktný umývací stroj s odsávaním BD 50/55 C Classic Bp Pack s bezúdržbovou gélovou batériou s kapacitou 105 Ah pre dobu prevádzky až 3 hodiny.

Náš kompaktný umývací stroj s odsávaním BD 50/55 C Classic Bp Pack predstavuje šikovnú a úspešnú kombináciu vysokokvalitných komponentov so zameraním na to najdôležitejšie. Napríklad hlava kefy, ktorú je možné pre jednoduchú prepravu vyklopiť, je vyrobená z tlakovo liateho hliníka. Spúšťa sa alebo zdvíha manuálne, zatiaľ čo spustenie a zastavenie motora kefy a sacej turbíny sa ľahko ovládajú pomocou centrálnej ovládacej páky. Tento jednoduchý koncept ovládania je dôsledne zachovaný a umožňuje čistenie podláh so strojom aj používateľom bez predchádzajúcich skúseností. Veľmi kompaktný dizajn s pracovnou šírkou 51 cm a dvoma 55-litrovými nádržami umožňuje optimálny prehľad a zároveň manévrovateľnosť, a to aj v kritických priestorových podmienkach. Vďaka veľmi tichej hlave kotúčovej kefy je BD 50/55 C Classic Bp Pack ideálny aj na čistenie v priestoroch citlivých na hluk. Bezúdržbová gélová batéria s kapacitou 105 Ah umožňuje dobu prevádzky až 3 hodiny.

Vlastnosti a výhody
Kompaktná a pevná konštrukcia
  • Veľmi obratný a jednoducho manévrovateľný stroj s dobrý prehľadom.
  • Znižuje riziko poškodenia stroja alebo predmetov zariadenia.
Zdvíhateľná hliníková kefová hlava
  • Vysoko kvalitný materiál pre dlhú životnosť.
  • Extrémne robustná konštrukcia.
Koncept obzvlášť jednoduchej obsluhy
  • Všetky funkcie stroja sa dajú ovládať pomocou spínačov, tlačidiel a otočných prepínačov.
  • Koncept s jednoduchými symbolmi a prehľadným ovládacím panelom.
  • Jednoduché zaškolenie obsluhy stroja.
Batéria a nabíjačka batérie sú súčasťou balenia
  • Úplne bezúdržbový; žiadne riziko úniku; veľká kapacita 105 Ah pre extra dlhú dobu prevádzky.
Pohodlný štvorkolesový systém
  • Ideálne pre dlhé aplikácie bez únavy.
  • Zvyšuje užívateľskú prívetivosť a výrazne znižuje fyzickú námahu.
Robustný štandardný podvozok
  • Znižuje náročnosť údržby a náklady.
  • Zvyšuje spoľahlivosť.
Unikátny dizajn sacieho systému
  • Zvyšuje užívateľskú prívetivosť.
  • Znižuje pracovnú hlučnosť.
Samostatný systém nádrží na špinavú vodu
  • Veľmi jednoduché čistenie.
  • Zvyšuje hygienu.
Uzáver na čerstvú vodu s dávkovaním čistiaceho prostriedku
  • Pre pohodlné a presné dávkovanie čistiacich prostriedkov.
  • Znižuje spotrebu a náklady na čistiaci prostriedok.
Praktická domáca základňa
  • Na prenášanie rôznych doplnkových dielov.
  • Nástroje na manuálne čistenie sú vždy na dosah.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Uhlíkový motor
Pracovná šírka kief (mm) 510
Pracovná šírka vysávania (mm) 900
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 55 / 55
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 2550
Reálny plošný výkon (m²/h) 1530
Typ batérie Bezúdržbová
Batéria (V/Ah) 24 / 105
Životnosť batérie (h) max. 3
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (kg) 27
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 65,2
Celková povolená hmotnosť (kg) 240
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 138
Rozmery (d x š x v) (mm) 1328 x 610 x 1073

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
  • Vrátane batérie a nabíjačky
  • Sacia lišta, v tvare V

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
  • Koncept farieb a ovládania Kärcher
  • Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
  • Prepínač Easy Operation
Sušič Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah

Video

Oblasti využitia
  • Odporúča sa hlavne na použitie v upratovacích službách a hoteliérstve.
  • Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci
  • Hodí sa aj na čistenie v maloobchode, v podnikových jedálňach alebo kanceláriách
  • Na použitie v hoteloch a v gastronómii, maloobchode a predajniach automobilov
  • Maloobchod
  • Na čistenie v zdravotníctve, odvetví dopravy a priemysle
  • Priemysel
  • Automobilový priemysel
  • Kancelárie
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky