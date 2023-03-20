Upratovanie kancelárií
Upratovanie kancelárií prebieha v náročnom prostredí, kde sa stretáva niekoľko rôznych priorít: časové faktory a náklady, výsledky upratovania, hygiena a udržateľnosť sú navzájom prepojené a musia sa brať do úvahy. Preto je dôležité vybrať vhodné metódy čistenia pre danú výzvu. Najmä s ohľadom na zabezpečenie hygieny a udržateľnosti bude statické čistenie v budúcnosti čoraz viac nahrádzané dynamickým čistením.
Krok za krokom k čistej kancelárii
V kanceláriách sa každý deň stretáva mnoho ľudí. Vybavenie, charakter a využitie kancelárskych priestorov preto predstavuje pre poskytovateľov upratovacích služieb množstvo špecifických výziev. Pri zabezpečovaní čistoty a hygieny a čoraz častejšie aj udržateľnosti je potrebné zohľadniť faktory, ako sú čas a náklady. Tu sa oplatí mať prehľad o bežných aplikáciách a vhodných riešeniach vrátane rozumnej štruktúry postupnosti čistenia, ako aj poznať aktuálny vývoj čistiacich technológií.
Správna príprava
Príprava a následné opatrenia sú okrem samotného čistenia priestoru nevyhnutnou súčasťou postupnosti čistenia.
V každom prípade to zahŕňa osobné ochranné prostriedky, znalosť bezpečnostných pokynov a hygienických pravidiel, ako aj zabezpečenie materiálov a vybavenia. Zabezpečenie vybavenia je dôležité, pretože až úloha čistenia v miestnosti s definovanými variantmi metód určuje, aké vybavenie je potrebné. V kanceláriách by sa mali najprv pozbierať hrubé nečistoty a zlikvidovať odpad.
Zásady čistenia
- Čistenie zhora nadol
- Čistenie zozadu dopredu
- Čistenie od suchého po mokré
- Z čistého na špinavé
Povrchy
Čistenie povrchov zabezpečuje atraktívny vzhľad miestností, prispieva k zachovaniu ich hodnoty a zohráva významnú úlohu pri prevencii kontaktných infekcií. Jednou z metód čistenia, ktorá je obzvlášť vhodná na odstránenie uvoľnených a čiastočne prilepených nečistôt na stoloch, skrinkách alebo káblových kanáloch, je utieranie vlhkou handričkou a sprejom. Táto metóda šetrí čas, čistiace prostriedky a vodu a zároveň dosahuje vynikajúcu úroveň hygieny. Na jednej strane je čistiaci prostriedok vopred dávkovaný, čím sa zabráni nehospodárnemu a ekologicky nešetrnému predávkovaniu. Na druhej strane sa čistiaci prostriedok môže nastriekať priamo na utierku - stačia 3 streky - a navlhčená strana sa potom použije na čistenie. Ak je potrebné odstrániť odolné nečistoty, použije sa metóda mokrého utierania vopred upravenou handričkou.
Od okraja povrchu sa tkanina pohybuje oblúkom tam a späť na opačnú stranu, aby sa zachytili uvoľnené a čiastočne prilepené nečistoty. Zvislé povrchy sa čistia zhora nadol, kde sa utierka tiež pohybuje v širokých oblúkoch. Utierku možno zložiť až trikrát, vznikne tak 16 strán a každý povrch možno vyčistiť čistou stranou. Alternatívou je preložiť utierku dvakrát a použiť osem vzniknutých strán. V obidvoch prípadoch platí to, že sa utierka po použití každej strany vyradí a nahradí sa novou utierkou. Používatelia by mali vždy venovať pozornosť osobným ochranným prostriedkom a nosiť vhodné ochranné rukavice v závislosti od použitých čistiacich prostriedkov a oblasti použitia. Spektrum ponuky siaha od jednorazových až po ochranné rukavice.
Povrchy, na ktorých sa usadili voľné nečistoty, možno čistiť pomocou utierok, ktoré viažu prach. Osvedčili sa varianty impregnované lepidlom, ktoré účinne odstraňujú prach z povrchov bez potreby použitia vody alebo čistiacich chemikálií. Pri pravidelnom čistení povrchov možno použiť utierku na viazanie prachu v celom priestore. Okrem toho sú tieto utierky vhodné na utieranie a zachytávanie prachu na hladkých podlahových krytinách. Pri čistení prachu nie je nevyhnutne potrebné nosiť rukavice.
Ošetrenie kritických kontaktných miest
Pri takzvanom ošetrení kritických dotykových bodov, teda čistení alebo dezinfekcii kritických dotykových bodov, sa ošetrujú často používané povrchy. Ak sa majú kontaminované povrchy chemicky dezinfikovať, sú k dispozícii dezinfekčné čistiace látky a dezinfekčné prostriedky, ktoré v závislosti od verzie môžu mať virucídny účinok proti obaleným vírusom.
V závislosti od typu znečistenia a povahy materiálu sú parné čističe a vysávače účinným a časovo úsporným riešením na zabezpečenie primeranej hygieny a boja proti choroboplodným zárodkom alebo vírusom vďaka vysokej teplote čistenia. Para vychádza z trysky vo veľmi jemných kvapôčkach a v závislosti od typu stroja pri teplote približne 100 °C a tlaku až 8 barov. To umožňuje účinné čistenie stien, podláh a nábytku odolných voči pare, pretože para sa dostane aj na ťažko dostupné miesta.
Podlahové krytiny
Textilné podlahové krytiny - koberce
V kanceláriách sa zvyčajne používajú koberce. Na dosiahnutie dobrého výsledku čistenia sa odporúča vysávať miestnosti od vchodu, začínajúc od okraja a vždy pohybovať hubicou šikmo dozadu a dopredu v tvare písmena V nad plochami, ktoré sa majú ešte vyčistiť. Na úzke úseky sa odporúča použiť štrbinovú hubicu.
Keďže počas dňa je tu prítomných veľa ľudí, osvedčilo sa používanie akumulátorových vysávačov. Oproti klasickým modelom majú niekoľko predností: Už nehrozí nebezpečenstvo zakopnutia kvôli povaľujúcim sa káblom, ktoré musia byť označené, a úplne odpadajú náklady na opravu poškodených káblov. Keďže môžete pracovať úplne voľne a bez nutnosti hľadať vhodnú elektrickú zásuvku, môžete ušetriť približne 20 percent času. Jednoduchá výmena batérií pre rôzne stroje je možná, ak sa použije jednotná platforma s rovnakou technológiou batérií a nabíjania. Káblové alebo akumulátorové vysávače s ekologickou funkciou prispievajú k udržateľnému upratovaniu, pretože vďaka účinným motorom a optimalizovanej technológii prúdenia poskytujú dobrý sací výkon napriek zníženým energetickým nárokom.
Zatiaľ čo ručné akumulátorové vysávače a elektrické zametacie kefy uľahčujú bodové čistenie, na čistenie veľkých chodieb s kobercami sa odporúčajú stojaté vysávače s kefou alebo akumulátorové sacie vysávače. Je dôležité uvedomiť si optimálne dráhy vysávania, ktoré sa líšia od postupu s vysávačom: Najprv sa vyčistia všetky okrajové plochy, potom sa zvyšná plocha vyčistí v štvorcoch rovnými, paralelnými ťahmi. Je dôležité, aby boli stroje vybavené súpravou na zametanie kobercov. Tá zahŕňa nastaviteľný antistatický hlavný zametací valec a filter na zachytávanie žmolkov do filtra.
Škvrny na koberci sa odstraňujú v priebehu udržiavacieho čistenia vhodným čistiacim prostriedkom na odstraňovanie škvŕn. Ak sú už na koberci viditeľné vychodené miesta, je potrebné vykonať priebežné čistenie koberca.
Čistenie tvrdých podláh v kancelárii
Tam, kde sú tvrdé podlahy, napríklad na chodbách alebo v kuchynkách, sú správnou voľbou umývacie stroje s odsávaním, pretože umožňujú efektívnejšiu a hygienickejšiu prácu ako tradičné mokré utieranie. Lepší čistiaci výkon dopĺňa okamžité odsávanie špinavej vody, čo výrazne znižuje riziko pošmyknutia. Ak má stroj otočnú a ovládaciu umývaciu hlavu, ľahko sa s ním manévruje, vďaka čomu sa používateľ môže bez problémov pohybovať okolo akýchkoľvek prekážok. Ak je v kancelárii položená tvrdá podlaha, je ideálnym riešením kompaktný umývací stroj s odsávaním, ktorý dokáže čistiť aj pod stolmi.
Pri používaní umývacích strojov s odsávaním by sa mali nastaviť parametre, ako je sací výkon alebo objem vody, podľa príslušného použitia a stupňa znečistenia tak, aby sa čistilo s ohľadom na hospodárne využívanie zdrojov. Okrem toho sa pri akumulátorových strojoch znižuje úsilie potrebné na ich prevádzku, pretože keď sa výkon stroja prispôsobí použitiu, možno čistiť väčšiu plochu bez prestávok na nabíjanie alebo výmenu batérie. Najlepší možný spôsob čistenia plochy je priamymi ťahmi zvonku dovnútra. V prípade ťažko prístupných plôch a rohov sa odporúča prípravné ručné čistenie s trochou mokrého stierania.
Hĺbkové čistenie a obnova ochranných vrstiev na tvrdých podlahách
Často sa kladú pružné podlahové krytiny, ktoré majú polymérnu disperznú vrstvu. Tá sa časom opotrebuje a objavia sa na nej ryhy, v ktorých sa ľahko zhromažďujú nečistoty. Čistenie je zložitejšie a časovo náročnejšie. Preto má zmysel v určitých intervaloch obnovovať ochranný náter. Existujú na to 2 metódy: obnovenie ochranných náterov a hĺbkové čistenie.
Obnovenie ochranného náteru je medzistupeň čistenia, pri ktorej sa používa suché drhnutie a čistenie (metóda striekania). Týmto spôsobom sa obrúsia známky ľahkého opotrebenia používaním a škrabance a na týchto obzvlášť namáhaných miestach sa nahradí mierne opotrebený ochranný náter. Smerom k okraju sa ochranný náter opäť zosúladí s existujúcim.
Na hĺbkové čistenie sa používa nasledujúci systém čistenia:
metódy mokrého drhnutia, odsávanie vody a mokré vytieranie, ako aj povrchová úprava.
Na rozdiel od obnovy ochranných náterov sa počas hĺbkového čistenia z podlahy odstránia všetky staré ochranné fólie/nátery, takže na konci sa holá podlaha opäť ošetrí dvomi až tromi nátermi.
Obnovenie ochranného náteru nenahradí klasické hĺbkové čistenie - oddiali však hĺbkové čistenie, ktoré môže byť samo o sebe veľmi nákladné. V minulosti sa napríklad hĺbkové čistenie v budove vykonávalo zvyčajne 1-krát ročne. S cieľom znížiť výdavky sa namiesto toho obnovovali ochranné nátery - čo je menej nákladný postup - dvakrát ročne, čo približne zodpovedá nákladom na jedno hĺbkové čistenie. Výsledkom je, že hĺbkové čistenie sa už nemusí vykonávať každoročne - stačí každé dva roky.
Dezinfekcia tvrdých podláh
Na dezinfekciu podláh možno vo všeobecnosti použiť umývacie stroje s odsávaním. Je dôležité dodržiavať správne dávkovanie chemikálií aj presný čas pôsobenia podľa údajov výrobcu. Odsatím znečistenej vody sa tiež trvalo odstránia choroboplodné zárodky. Minimalizuje sa tak riziko kontaminácie. Bezdotykovým čistením podláh sa znižuje riziko nákazy patogénmi dotykom rúk pre upratovaciu službu. Napriek tomu je naďalej nevyhnutná vhodná ochrana počas čistenia pred a po ňom, pretože aj tieto činnosti predstavujú riziko.
Na úspešnú dezinfekciu sa musí na povrch podlahy dostať dostatočné množstvo účinnej látky. Na dosiahnutie tohto cieľa by sa v závislosti od podlahovej krytiny malo zvoliť také množstvo prietoku, aby sa dosiahlo rovnomerné namočenie povrchu. Textilné materiály z mikrovlákna alebo podložky sú užitočným nástrojom - kefy sú menej vhodné. Aby sa dodržal požadovaný čas pôsobenia, musia sa práce vykonávať bez odsávania. Dezinfekčný roztok sa na podlahu nanesie pomocou čistiaceho stroja. Povrch sa potom nechá vyschnúť.
Šetrite čas a zdroje: Udržateľnosť a inovácie
Čistenie je samo o sebe udržateľné, pretože slúži na zachovanie hodnoty a funkčnosti budov, zariadení a strojov. Okrem toho, pokiaľ ide o čistenie budov, úvahy týkajúce sa udržateľného a úspešného riadenia idú často ruka v ruke. Pretože v záujme efektívnej práce je dôležité znížiť náklady a zároveň zachovať alebo zlepšiť výsledky. To sa dá dosiahnuť používaním čistiacej technológie, ktorá šetrí elektrickú energiu a vodu, používaním moderných postupov alebo používaním ergonomických strojov, ktoré znižujú fyzickú záťaž, a tým skrátia prestoje upratovacej služby. Inými slovami, opatrenia, ktoré sú prospešné pre životné prostredie aj pre ľudí. Čistiaci priemysel sa v súčasnosti nachádza v stave prevratu, takže klasické modely a metódy sa čoraz viac nahrádzajú dynamickými, ekologickými prístupmi.
Šetrné využívanie technológií a zdrojov
Čistiace prostriedky zohrávajú dôležitú úlohu v koncepciách čistenia šetrného k životnému prostrediu. Je potrebné vyhýbať sa látkam, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie, ako sú fosfáty alebo alergéne kyseliny, a nahradiť ich prírodnými látkami. Dôležité je však aj to, aby sa pri ich výrobe neplytvalo zdrojmi. Pri ekologicky certifikovaných čistiacich prostriedkoch zohráva, okrem ich zložiek, hlavnú úlohu aj čistiaci výkon. Aj malé množstvo koncentrátu by preto malo byť dostatočné na to, aby účinne podporovalo používateľov pri ich práci.
Digitálne riešenia pre väčšiu udržateľnosť
Udržateľnosť má veľa spoločného s používaním vhodných čistiacich procesov a koncepcií čistenia, ktoré sú vhodné pre daný objekt. Nemali by sa však prehliadať možnosti, ktoré ponúka digitalizácia. Napríklad systémy dostupné na trhu uľahčujú čistenie budov na základe potrieb, pričom využívajú kombináciu senzorov a vyhodnocovania údajov poskytovaných umelou inteligenciou. Monitorujú sa úrovne naplnenia dávkovačov mydla a toaletného papiera, ako aj návštevnosť v konkrétnych častiach budovy, ako sú napríklad zasadacie miestnosti. Ak sa tieto informácie šikovne využijú, možno dosiahnuť významné úspory, pokiaľ ide o prácu a spotrebný materiál.
Pomocou softvéru alebo aplikácií, ktoré digitálne mapujú procesy pre všetky úlohy poskytovateľov služieb v budove, možno rýchlo a bez fyzického kontaktu upraviť každodenné úlohy upratovania a prijať ich do harmonogramu upratovania. Komunikácia v reálnom čase umožňuje rýchlu výmenu informácií medzi zákazníkmi, facility manažérmi a upratovacími pracovníkmi. Špeciálne úlohy, ako napríklad dodatočná dezinfekcia kľučiek dverí alebo iných povrchov, sa tak dajú spoľahlivo naplánovať a oznámiť.