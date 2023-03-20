Upratovanie priestorov recepcie
Recepcia je vizitkou každého hotela, autosalónu alebo múzea. Miesto, kde hostia vstupujú do podniku, by malo byť miestom, kde sa cítia byť vítaní a príjemne - tak príjemne, že sa v lepšom prípade budú chcieť vrátiť. Rozhodujúce však nie je len štýlové zariadenie a usmievavý personál; recepcia by mala byť aj dokonale čistá, aby si získala každého návštevníka. Pretože tam, kde prichádza a odchádza veľa ľudí, hrá hygiena kľúčovú úlohu. Prinášame prehľad užitočných opatrení, vďaka ktorým sa každá recepcia môže ukázať v tom najlepšom svetle.
Prvý dojem: čistota
Päť minút na recepcii u advokáta, desať minút čakania na registráciu v hoteli - recepcie vo všeobecnosti nie sú miestom, kde ľudia trávia veľa času. Sú však rušné, s veľkým pohybom ľudí, ako aj priestorom, kde sa zvyčajne odohráva množstvo interakcií. Vyplnenie formulára, rozhovor s personálom, platba, podpis, chvíľkové posedenie, kým na vás príde rad. V súlade s tým je tu množstvo povrchov, ktorých sa dotýkajú a ktoré sa môžu rýchlo zašpiniť.
Najdôležitejším prvkom každej recepcie je dobre udržiavaná podlaha
Podlaha je, samozrejme, zvlášť náchylná na znečistenie. Každý, kto vchádza dovnútra, zvyčajne so sebou prináša aj nečistoty zvonku, najmä v daždivom počasí, najmä ak sú priestory prístupné priamo zvonku a nedostanete sa do nich napríklad cez schodisko. Pomôcť môžu lapače nečistôt/rohože na zachytávanie nečistôt: zabraňujú prenosu nečistôt do priestorov a do určitej miery aj vniknutiu vlhkosti a snehu. Rohože by sa mali pravidelne čistiť mokro-suchým vysávačom, elektrickou metlou alebo vysávačom s elektrickou kefou na koberce. Stroje sú vhodné aj na údržbové čistenie priľahlých podlahových plôch.
Aj pri tomto opatrení je samozrejme potrebné podlahy pravidelne dôkladne čistiť. V prípade tvrdých a pružných podláh, ako je dlažba alebo linoleum, sa na každodenné udržiavacie čistenie často používajú ručné stieracie systémy. Pri údržbovom čistení sa osvedčili aj suché vysávače alebo alternatívne mokro-suché vysávače, pretože spĺňajú širokú škálu čistiacich úloh a flexibilne sa prispôsobujú rôznym podlahovým krytinám. Ďalším faktorom, ktorý by sa mal tiež zvážiť je používanie obratného podlahového umývacieho automatu s odsávaním, ktorý sa oplatí už od plochy 100 metrov štvorcových. Nielenže pracuje dôkladnejšie, ako to umožňuje ručný stierací systém - dosahuje aj hygienickejší výsledok, pretože špinavá voda sa okamžite odsaje. Aj pri intenzívnejších krokoch čistenia, ako je priebežné a hĺbkové čistenie, zabezpečí podlahový umývací automat s odsávaním úsporu času a rovnako presvedčivé výsledky. Osobitný význam pri čistení podláh má skutočnosť, že rôzne podlahové krytiny v priestoroch recepcie si vyžadujú aj rôzne požiadavky na čistenie. Preto by sa pri všetkých čistiacich procesoch mal určite zohľadniť charakter podlahových krytín.
Čistenie a starostlivosť o prírodný kameň
Prírodné kamene s rovnakým alebo podobným vzhľadom môžu mať veľmi rozdielne technické vlastnosti, najmä pokiaľ ide o citlivosť na alkalické látky alebo kyseliny, pevnosť a nasiakavosť. Práve tieto faktory určujú, ktorý kameň je vhodný na aké použitie a ako sa oň treba starať, aby si dlhodobo zachoval svoj vzhľad. Pred čistením je preto dôležité poznať vlastnosti kameňa na základe jeho minerálneho zloženia, povrchovej úpravy a jeho použitia.
Čistenie jemnej kameninovej dlažby
Jemná kameninová dlažba je atraktívna a veľmi obľúbená podlahová krytina, ktorá vyniká svojimi robustnými a protišmykovými vlastnosťami, ako aj veľmi nízkou schopnosťou absorbovať vlhkosť. Dnes si už nemožno predstaviť podlahu bez jemnej kameniny ako moderného a zároveň bezpečného dizajnového prostriedku.
Bezchybný vzhľad dokonalých sklenených povrchov
Recepcia môže zažiariť aj vďaka dobre udržiavaným skleneným povrchom. Sklo sa často používa na vytvorenie svetlej a priateľskej atmosféry, ale je náchylné na viditeľné znečistenie. S bodovým znečistením si najlepšie poradíte pomocou čistiaceho prostriedku a handričky na sklo. V prípade väčších plôch možno na dosiahnutie rovnomerného výsledku použiť profesionálny rozmývač okien so stierkou alebo komerčný vysávač na povrchy. Pomocou vysávača na okná možno predísť vzniku kaluží na podlahe a s tým súvisiacim bezpečnostným rizikám.
Lákavý deň čo deň: ako udržať čalúnený nábytok v recepciách dlho v dobrom stave
Na dosiahnutie dlhodobo dobrého dojmu je jeden aspekt rovnako dôležitý ako žiarivo čisté sklenené povrchy: dobre udržiavaný čalúnený nábytok. Ak nechcete, aby nepríjemné škvrny pokazili celkový dojem, musíte byť rýchly, pretože škvrny by sa mali odstrániť v deň, ako sa objavia. Čerstvé škvrny sa totiž ľahšie odstránia, ľahšie sa odhalia a nemôžu sa ďalej šíriť.
Manuálne odstránenie škvŕn
90 % všetkých škvŕn je už rozpustných vo vode - preto sa odporúča v prvom kroku odstrániť škvrnu pomocou handričky z mikrovlákna alebo podložky z mikrovlákna a vody. Postupuje sa tak, že sa špina opatrne stiera a z vlákna sa potom uvoľní ľahkými otáčavými pohybmi zdola nahor. Je to dôležité, aby sa zabránilo ďalšiemu vtláčaniu nečistôt do vlákien.
Ak škvrny nie sú rozpustné vo vode, mal by sa použiť odstraňovač škvŕn na báze rozpúšťadiel miešateľných s vodou. Handričku z mikrovlákna postriekajte odstraňovačom škvŕn a potierajte postihnuté miesto, kým sa škvrna neodstráni. Potom odstráňte škvrnu z vlákna jemnými rotačnými pohybmi zdola nahor.
Tipy:
- Pred odstránením škvrny povysávajte voľné nečistoty
- Nevytvárajte na povrch silný tlak
- Vždy používajte čistú plochu utierky
- Sušenie možno urýchliť nasatím vlhkosti pomocou suchej handričky
Mechanické čistenie čalúnenia
Na komplexnejšie základné čistenie čalúneného nábytku sa odporúča použiť tepovač-extraktor. Pomocou extrakcie striekaním, ktorú možno vykonávať v 1- aj 2-krokoch, sa dosiahne dôkladný výsledok čistenia až do hĺbky.
Čistenie povrchu
Aby sa všetci návštevníci cítili príjemne, je potrebné venovať osobitnú pozornosť aj čisteniu povrchov. Vzhľadom na zvýšené hygienické požiadavky tu opäť zohráva prvoradú úlohu recepčný pult ako miesto interakcie mnohých ľudí.
Ručné čistenie povrchu
Na ručné čistenie povrchov sa odporúča používať utierky z mikrovlákna a fľaše s čistiacim prostriedkom - v prípade potreby dezinfekčným čistiacim prostriedkom.
Vďaka dvom metódam môže byť pracovný proces praktickejší a bezpečnejší: Pri farebnej metóde sa napríklad používajú modré utierky na povrchy a červené utierky na WC a pisoáre, aby nedošlo k zámene. Navyše metóda 8- alebo 16-násobného skladania utierok zabezpečí to, že sa povrchy čistia vždy čistou stranou utierky a zárodky sa neprenášajú z jedného povrchu na druhý. Na tento účel sa utierka z mikrovlákna 1-krát preloží nadol a v závislosti od jej veľkosti 1 alebo 2-krát do strany. Následne sa jedna čistá strana utierky postrieka (dezinfekčným) čistiacim prostriedkom a povrch sa utrie. Systematickým skladaním utierky sa môže použiť osem alebo šestnásť plôch utierky, kým bude potrebná nová utierka.
Používanie parných čističov na čistenie povrchov
Alternatívne môžete použiť profesionálny parný čistič. Vďaka vysokej teplote čistenia sú tieto stroje účinným a časovo úsporným riešením na zabezpečenie primeranej hygieny a na boj proti choroboplodným zárodkom alebo vírusom. Para vychádza z trysky vo veľmi jemných kvapkách a v závislosti od typu stroja pri teplote približne 100 °C a tlaku až 8 barov. Takto je možné účinne čistiť nielen podlahy a nábytok, ale aj ťažko prístupné miesta, do ktorých sa para dostane.
Čistá recepcia
Recepcia je priestor, kde je dokonalá hygiena mimoriadne dôležitá. Ešte predtým, ako hostia pristúpia k recepcii, mali by mať možnosť si dezinfikovať ruky. Kontaktné plochy, ktorých sa dotýka veľa ľudí, sa musia pravidelne čistiť a dezinfikovať a pozornosť si vyžadujú aj plochy z plexiskla® , ktoré sú na mnohých miestach nainštalované na ochranu personálu. Aby sa zabránilo ich zakaleniu alebo poškriabaniu, mali by sa čistiť jemnou handričkou z mikrovlákna a vodou. Ak sa použije ďalší čistiaci prostriedok, nesmie byť silne alkalický alebo kyslý, ani nesmie mať príliš vysoký obsah alkoholu, aby nedošlo k poškodeniu materiálu.
Tip:
Pri výmene zmien je vhodné venovať pozornosť aj priestoru za pultom - napríklad stôl a telefón by sa mali vyčistiť a vydezinfikovať.