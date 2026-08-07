Dezinfekčný prostriedok, tekutý RM 735, 5l

Neutrálny, účinný, šetrný k materiálom: Dezinfekčný prostriedok RM 735. S baktericídnymi napr. E. coli, ysticidnými napr. C. albicans a obmedzenými virucídnymi vlastnosťami napr. Koronavírus

Náš tekutý dezinfekčný prostriedok RM 735, testovaný podľa EN 14476, je ideálny na použitie vo verejných inštitúciách, v hotelierstve a gastronómii, v zdravotníctve a na mnohých ďalších miestach, je pôsobivý vďaka svojej vysokej účinnosti v boji proti obzvlášť širokému spektru patogénov vrátane nového koronavírusu SARS-CoV-2. Napriek svojim výrazným baktericídnym, kyselinotvorným a obmedzeným virucídnym vlastnostiam je obzvlášť šetrný k materiálom a môže byť dokonca použitý na akrylové sklo (Plexiglas®), linoleum, PVC a eloxovaný hliník. Môže sa použiť ako konvenčný sprej na utieranie povrchov, ako aj na väčšie plochy pomocou čistiaceho prostriedku, postrekovača, vysokotlakového čističa alebo PS 4/7 Bp Mister. Dezinfekčný prostriedok RM 735 je pH neutrálny, neobsahuje aldehydy, fenoly, alkohol ani chlór a nezanecháva trvalý zápach.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 5
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,1
Dezinfekčný prostriedok, tekutý RM 735, 5l
Dezinfekčný prostriedok, tekutý RM 735, 5l
Dezinfekčný prostriedok, tekutý RM 735, 5l
Dezinfekčný prostriedok, tekutý RM 735, 5l
Dezinfekčný prostriedok, tekutý RM 735, 5l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Mliečna kuchyňa
  • Plošná dezinfekcia
  • Spoločenské miestnosti a ošetrovne
  • Oblasť fitness a Wellness
  • Sanitárna oblasť
  • Na vonkajšiu dezinfekciu a dezinfekciu oblasti výdaja vody na dávkovači vody WPD.
Príslušenstvo