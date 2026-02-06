Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus

Šikovný, mobilný, všestranný: studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe. S mosadznou hlavou valca a automatickou dekompresiou tlaku.

Kompaktný, ľahký a všestranný - studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus ponúka vynikajúcu mobilitu a je vhodný pre vertikálnu aj horizontálnu prevádzku. Stroj je vybavený sofistikovaným úložným priestorom na príslušenstvo, mosadznou hlavou valca a automatickým uvoľnením tlaku, ktoré zabezpečujú dlhú životnosť. Zvyšuje pohodlie obsluhy tým, že zabezpečuje jednoduchú obsluhu a časovo úspornú montáž a demontáž. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú silu vysokotlakového prúdu na zníženie prídržnej sily na nulu, zatiaľ čo rýchlospojky EASY!Lock umožňujú päťkrát rýchlejšiu manipuláciu ako pri bežných skrutkových spojoch bez kompromisov v oblasti robustnosti a dlhej životnosti. Celkovo ide o komplexný balík vybavenia pre vynikajúce výsledky čistenia s vysokou úrovňou pohodlia a dlhou životnosťou.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus: Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus: Mobilita
Mobilita
Integrovaná rukoväť na čelnej strane umožňuje jednoduché nakladanie a transport. Madlo zasúvateľné stlačením gombíka. Kompaktná konštrukcia
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus: Flexibilita
Flexibilita
Možná prevádzka vo vertikálnej aj horizontálnej polohe. Pri prevádzke v horizontálnej polohe kolesá nedosadajú. Tým ponúka tento stroj maximálnu stabilitu. Oddelená parkovacia a prepravná poloha pre postrekovacie zariadenie.
Kvalita
  • Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
  • Kvalitná mosadzná hlava valca.
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Uloženie príslušenstva
  • Spoj (M 18 x 1,5) k uskladneniu plošného čističa priamo na stroji.
  • Praktické priečinky pre trojitú a rotačnú trysku.
  • Gumený popruh na upevnenie VT hadice.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 150 / 15
Max. tlak (bar/MPa) 200 / 20
Príkon (kW) 2,8
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky (mm) 32
Prítok vody 3/4″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 26,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 28,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 360 x 930

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 200 barov
  • Striekacia tyč: 840 mm
  • Rotačná tryska

Výbava

  • Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher