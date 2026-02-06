Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
Šikovný, mobilný, všestranný: studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe. S mosadznou hlavou valca a automatickou dekompresiou tlaku.
Kompaktný, ľahký a všestranný - studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus ponúka vynikajúcu mobilitu a je vhodný pre vertikálnu aj horizontálnu prevádzku. Stroj je vybavený sofistikovaným úložným priestorom na príslušenstvo, mosadznou hlavou valca a automatickým uvoľnením tlaku, ktoré zabezpečujú dlhú životnosť. Zvyšuje pohodlie obsluhy tým, že zabezpečuje jednoduchú obsluhu a časovo úspornú montáž a demontáž. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú silu vysokotlakového prúdu na zníženie prídržnej sily na nulu, zatiaľ čo rýchlospojky EASY!Lock umožňujú päťkrát rýchlejšiu manipuláciu ako pri bežných skrutkových spojoch bez kompromisov v oblasti robustnosti a dlhej životnosti. Celkovo ide o komplexný balík vybavenia pre vynikajúce výsledky čistenia s vysokou úrovňou pohodlia a dlhou životnosťou.
Vlastnosti a výhody
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!LockKoniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
MobilitaIntegrovaná rukoväť na čelnej strane umožňuje jednoduché nakladanie a transport. Madlo zasúvateľné stlačením gombíka. Kompaktná konštrukcia
FlexibilitaMožná prevádzka vo vertikálnej aj horizontálnej polohe. Pri prevádzke v horizontálnej polohe kolesá nedosadajú. Tým ponúka tento stroj maximálnu stabilitu. Oddelená parkovacia a prepravná poloha pre postrekovacie zariadenie.
Kvalita
- Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
- Kvalitná mosadzná hlava valca.
- Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Uloženie príslušenstva
- Spoj (M 18 x 1,5) k uskladneniu plošného čističa priamo na stroji.
- Praktické priečinky pre trojitú a rotačnú trysku.
- Gumený popruh na upevnenie VT hadice.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|200 / 20
|Príkon (kW)
|2,8
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky (mm)
|32
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|26,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|28,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 360 x 930
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 200 barov
- Striekacia tyč: 840 mm
- Rotačná tryska
Výbava
- Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
- Vypínač tlaku
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus náhradný diel
