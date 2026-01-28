Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U je cenovo atraktívny základný model s inovatívnym vertikálnym dizajnom pre vynikajúce vlastnosti, čo sa týka mobility a ergonómie.
HDS 5/11 U: Základný stroj triedy horúcovodných vysokotlakových čističov presviedča svojím premysleným a inovatívnym vertikálnym dizajnom. Tento druh koncepcie stroja vedie k nižšej hmotnosti a kompaktnejším rozmerom. Tým sa stroj veľmi jednoducho prepravuje v osobných vozidlách typu kombi a – vďaka veľkým kolesám a madlu na posúvania – je veľmi mobilný aj na nerovnom podklade. Vysoko efektívny čistiaci výkon garantuje súhra patentovanej technológie trysiek, turbodúchalda a zvýšenej účinnosti čerpadla. Pohodlnú prácu umožňuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, ako aj rýchlouzávery EASY!Lock, pomocou ktorých je príprava stroja na použitie a jeho odkladanie v porovnaní s bežnými závitovými spojmi až 5-krát rýchlejšia. Jednoduchá obsluha ako aj možnosť odkladania hadice a pracovného nadstavca dopĺňajú rozsiahlu výbavu tohto stroja.
Vlastnosti a výhody
Inovačný vertikálny dizajnJednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch. Veľké kolesá pre nespevnené povrchy.
Jemný vodný filterBezpečná ochrana vysokotlakového čerpadla pred znečistením. Bez námahy vyberateľný zvonku.
Kompaktná konštrukciaSkladovanie a preprava nenáročné na miesto. Čerpadlo a palivová nádrž zabezpečené proti vytečeniu pre prepravu ležmo. Ideálne aj pre menšie servisné vozidlá.
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
- Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|450
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|110 / 11
|Teplota (°C)
|max. 80
|Príkon (kW)
|2,2
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|2,4
|Palivová nádrž (l)
|6,5
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|68,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|77,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|618 x 618 x 994
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Striekacia tyč: 840 mm
Výbava
- Vypínač tlaku
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher