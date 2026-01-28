Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U

Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U je cenovo atraktívny základný model s inovatívnym vertikálnym dizajnom pre vynikajúce vlastnosti, čo sa týka mobility a ergonómie.

HDS 5/11 U: Základný stroj triedy horúcovodných vysokotlakových čističov presviedča svojím premysleným a inovatívnym vertikálnym dizajnom. Tento druh koncepcie stroja vedie k nižšej hmotnosti a kompaktnejším rozmerom. Tým sa stroj veľmi jednoducho prepravuje v osobných vozidlách typu kombi a – vďaka veľkým kolesám a madlu na posúvania – je veľmi mobilný aj na nerovnom podklade. Vysoko efektívny čistiaci výkon garantuje súhra patentovanej technológie trysiek, turbodúchalda a zvýšenej účinnosti čerpadla. Pohodlnú prácu umožňuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, ako aj rýchlouzávery EASY!Lock, pomocou ktorých je príprava stroja na použitie a jeho odkladanie v porovnaní s bežnými závitovými spojmi až 5-krát rýchlejšia. Jednoduchá obsluha ako aj možnosť odkladania hadice a pracovného nadstavca dopĺňajú rozsiahlu výbavu tohto stroja.

Vlastnosti a výhody
Inovačný vertikálny dizajn
Jednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch. Veľké kolesá pre nespevnené povrchy.
Jemný vodný filter
Bezpečná ochrana vysokotlakového čerpadla pred znečistením. Bez námahy vyberateľný zvonku.
Kompaktná konštrukcia
Skladovanie a preprava nenáročné na miesto. Čerpadlo a palivová nádrž zabezpečené proti vytečeniu pre prepravu ležmo. Ideálne aj pre menšie servisné vozidlá.
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
  • Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 450
Pracovný tlak (bar/MPa) 110 / 11
Teplota (°C) max. 80
Príkon (kW) 2,2
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 2,4
Palivová nádrž (l) 6,5
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 68,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 77,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 618 x 618 x 994

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Striekacia tyč: 840 mm

Výbava

  • Vypínač tlaku
Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie dielne
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
