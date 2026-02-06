Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/10 EX Plus Classic
Kompaktný vysokotlakový čistič HD 4/10 EX Plus Classic s automatickou dekompresiou tlaku a integrovaným navijakom na hadicu. Ergonomický a mobilný vďaka výsuvnej rukoväti a robustným kolesám.
Ergonomický, mobilný, výkonný a kompaktný: Vysokotlakový čistič HD 4/10 EX Plus Classic zaujme svojimi odolnými a spoľahlivými komponentmi, ako sú trojpiestové axiálne čerpadlo a indukčný motor, ako aj kompaktným a robustným dizajnom. Automatický systém dekompresie tlaku účinne chráni hydraulické komponenty, čím zaisťuje dlhú životnosť a veľmi nízke náklady na opravy a údržbu. Okrem toho znižuje trakčnú silu na spúšť pištole, čím umožňuje dlhú prácu bez únavy. Ergonomický a užívateľsky príjemný stroj HD 4/10 EX Plus Classic sa mimoriadne ľahko používa a vďaka integrovanému navijaku na hadicu a výsuvnej rukoväti zaisťuje vysoký stupeň užívateľského komfortu. S pracovným tlakom 100 barov, objemom vody 400 litrov za hodinu, rotačnou tryskou a stabilnými kolesami pre jednoduchú prepravu a vysokú mobilitu na mieste prevádzky je tento vysokotlakový čistič vhodný pre rôzne aplikácie, napríklad v stavebníctve alebo na príležitostné čistenie vozidiel.
Vlastnosti a výhody
Vynikajúca spoľahlivosť
- Automatické uvoľnenie tlaku chráni hydraulické komponenty.
- Osvedčený vysokotlakový systém a motor s dlhou životnosťou.
- Integrovaný hadicový navijak dobre chráni vysokotlakovú hadicu pri skladovaní a preprave.
Kompaktná konštrukcia
- Veľmi jednoduchá preprava vďaka nízkej hmotnosti.
- Úspora miesta a jednoduché skladovanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|400
|Pracovný tlak (bar)
|100 - max. 145
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|17,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|20,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|335 x 320 x 845
Balenie obsahuje
- Power tryska
Výbava
- 3-piestové axiálne čerpadlo: s antikorovým piestom
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/10 EX Plus Classic náhradný diel
