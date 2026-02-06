Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/10 EX Plus Classic

Kompaktný vysokotlakový čistič HD 4/10 EX Plus Classic s automatickou dekompresiou tlaku a integrovaným navijakom na hadicu. Ergonomický a mobilný vďaka výsuvnej rukoväti a robustným kolesám.

Ergonomický, mobilný, výkonný a kompaktný: Vysokotlakový čistič HD 4/10 EX Plus Classic zaujme svojimi odolnými a spoľahlivými komponentmi, ako sú trojpiestové axiálne čerpadlo a indukčný motor, ako aj kompaktným a robustným dizajnom. Automatický systém dekompresie tlaku účinne chráni hydraulické komponenty, čím zaisťuje dlhú životnosť a veľmi nízke náklady na opravy a údržbu. Okrem toho znižuje trakčnú silu na spúšť pištole, čím umožňuje dlhú prácu bez únavy. Ergonomický a užívateľsky príjemný stroj HD 4/10 EX Plus Classic sa mimoriadne ľahko používa a vďaka integrovanému navijaku na hadicu a výsuvnej rukoväti zaisťuje vysoký stupeň užívateľského komfortu. S pracovným tlakom 100 barov, objemom vody 400 litrov za hodinu, rotačnou tryskou a stabilnými kolesami pre jednoduchú prepravu a vysokú mobilitu na mieste prevádzky je tento vysokotlakový čistič vhodný pre rôzne aplikácie, napríklad v stavebníctve alebo na príležitostné čistenie vozidiel.

Vlastnosti a výhody
Vynikajúca spoľahlivosť
  • Automatické uvoľnenie tlaku chráni hydraulické komponenty.
  • Osvedčený vysokotlakový systém a motor s dlhou životnosťou.
  • Integrovaný hadicový navijak dobre chráni vysokotlakovú hadicu pri skladovaní a preprave.
Kompaktná konštrukcia
  • Veľmi jednoduchá preprava vďaka nízkej hmotnosti.
  • Úspora miesta a jednoduché skladovanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 400
Pracovný tlak (bar) 100 - max. 145
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 17,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 20,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 335 x 320 x 845

Balenie obsahuje

  • Power tryska

Výbava

  • 3-piestové axiálne čerpadlo: s antikorovým piestom
