Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/50 De Tr2
Sebestačné vysokotlakové čistenie horúcou vodou s tlakom 500 barov! HDS 9/50 na báze prívesného vozíka s výkonným naftovým motorom presviedča na stavbách, v priemysle a komunálnej oblasti.
HDS 9/50 vytvára tlak 500 barov, patrí k triede horúcovodných vysokotlakových čističov na báze prívesného vozíka a ponúka maximálnu mobilitu. Vďaka silnému naftovému motoru je tento stroj úplne nezávislý na zdroji prúdu, čím sa dá využívať na akomkoľvek mieste.
Vlastnosti a výhody
Maximálna efektívnosťOsvedčená a vysoko efektívna technológia horákov. Spätné získavanie tepla využitím odpadového tepla motora. Ekologická prevádzka a nižšie prevádzkové náklady vďaka režimu eco!efficiency.
Jednoduchá obsluhaObsluha je pohodlná pomocou centrálneho prepínača. Rýchla prípravu stroja na použitie vďaka 2 hadicovým bubnom (na objednávku) v ovládacej časti. Bezpečné odkladanie vďaka veľkorysým možnostiam odkladania ochranného vybavenia, príslušenstva a čistiacich prostriedkov.
Nezávislé používanieVeľká 500 l nádrž na vodu až na 30 minút čistenia pri plnom výkone. 100 l nádrž na naftu – ideálne sa hodí na dlhé pracovné intervaly. Silné naftové motory Yanmar umožňujú sebestačné použitie bez zdroja prúdu.
Vysoká flexibilita
- Vďaka možnosti konfigurovania je možné každý vozík zostaviť podľa želania zákazníka.
- V predaji ako varianty Skid alebo Cab na mobilné použitie ako príves alebo ako stacionárne riešenie.
Jednoduchá údržba
- Veľká kapota uľahčuje servisnému pracovníkovi prístup k technike.
- Premyslený servisný softvér na rýchlu diaľkovú diagnostiku pri servise.
- Osvedčené komponenty vysokej kvality značky Kärcher zaručujú dlhú životnosť.
Spoľahlivosť
- Na palube: Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
- Početné bezpečnostné funkcie chránia prívesný vozík HDS pred poškodením v prípade chyby.
- Zabudovaný protimrazový režim na ochranu všetkých komponentov pri nízkych vonkajších teplotách.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Výrobca motora
|Yanmar
|Výkon motora (kW/hp)
|19 / 26
|Prietok (l/h)
|500 - 900
|Tlak (bar/MPa)
|150 - 500 / 15 - 50
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h)
|7,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Priemysel
- Vysokotlaková hadica: 30 m
- Striekacia tyč: 700 mm
- Power tryska
Výbava
- Prestavovanie tlaku reguláciou otáčok
Oblasti využitia
- Obec (čistenie verejných priestranstiev, dopravných ciest, odstraňovanie grafitov a žuvačiek)
- Stavebníctvo (čistenie stavebných strojov, lešení, debnenia, výbavy)
- Priemyselné čistenie (odstraňovanie lakov, ochranných vrstiev, strojov, dielov a výbavy)