Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/50 De Tr2

Sebestačné vysokotlakové čistenie horúcou vodou s tlakom 500 barov! HDS 9/50 na báze prívesného vozíka s výkonným naftovým motorom presviedča na stavbách, v priemysle a komunálnej oblasti.

HDS 9/50 vytvára tlak 500 barov, patrí k triede horúcovodných vysokotlakových čističov na báze prívesného vozíka a ponúka maximálnu mobilitu. Vďaka silnému naftovému motoru je tento stroj úplne nezávislý na zdroji prúdu, čím sa dá využívať na akomkoľvek mieste.

Vlastnosti a výhody
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/50 De Tr2: Maximálna efektívnosť
Osvedčená a vysoko efektívna technológia horákov. Spätné získavanie tepla využitím odpadového tepla motora. Ekologická prevádzka a nižšie prevádzkové náklady vďaka režimu eco!efficiency.
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/50 De Tr2: Jednoduchá obsluha
Obsluha je pohodlná pomocou centrálneho prepínača. Rýchla prípravu stroja na použitie vďaka 2 hadicovým bubnom (na objednávku) v ovládacej časti. Bezpečné odkladanie vďaka veľkorysým možnostiam odkladania ochranného vybavenia, príslušenstva a čistiacich prostriedkov.
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/50 De Tr2: Nezávislé používanie
Veľká 500 l nádrž na vodu až na 30 minút čistenia pri plnom výkone. 100 l nádrž na naftu – ideálne sa hodí na dlhé pracovné intervaly. Silné naftové motory Yanmar umožňujú sebestačné použitie bez zdroja prúdu.
Vysoká flexibilita
  • Vďaka možnosti konfigurovania je možné každý vozík zostaviť podľa želania zákazníka.
  • V predaji ako varianty Skid alebo Cab na mobilné použitie ako príves alebo ako stacionárne riešenie.
Jednoduchá údržba
  • Veľká kapota uľahčuje servisnému pracovníkovi prístup k technike.
  • Premyslený servisný softvér na rýchlu diaľkovú diagnostiku pri servise.
  • Osvedčené komponenty vysokej kvality značky Kärcher zaručujú dlhú životnosť.
Spoľahlivosť
  • Na palube: Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
  • Početné bezpečnostné funkcie chránia prívesný vozík HDS pred poškodením v prípade chyby.
  • Zabudovaný protimrazový režim na ochranu všetkých komponentov pri nízkych vonkajších teplotách.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Nafta
Výrobca motora Yanmar
Výkon motora (kW/hp) 19 / 26
Prietok (l/h) 500 - 900
Tlak (bar/MPa) 150 - 500 / 15 - 50
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h) 7,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 3646 x 1747 x 1735

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: Priemysel
  • Vysokotlaková hadica: 30 m
  • Striekacia tyč: 700 mm
  • Power tryska

Výbava

  • Prestavovanie tlaku reguláciou otáčok
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/50 De Tr2
Oblasti využitia
  • Obec (čistenie verejných priestranstiev, dopravných ciest, odstraňovanie grafitov a žuvačiek)
  • Stavebníctvo (čistenie stavebných strojov, lešení, debnenia, výbavy)
  • Priemyselné čistenie (odstraňovanie lakov, ochranných vrstiev, strojov, dielov a výbavy)
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky