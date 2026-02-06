Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/15-4 Cage Food
Vysokotlakový čistič HD 10/15-4 Cage Food s pracovným tlakom 150 bar. Všetky diely vedúce vodu sú vhodné na použitie pri prácach s potravinami. Tým sa tento stroj hodí na profesionálne použitie v potravinárstve.
S odolnosťou voči horúcej vode do 85 °C a vysokými hodnotami výkonu presviedča náš vysokotlakový čistič bez ohrevu HD 10/15-4 Cage Food pri profesionálnom používaní v potravinárskej oblasti. Jeho rám s dlhou životnosťou je z nehrdzavejúcej ocele a kolesá sú vyrobené z materiálu, ktorý nezanecháva šmuhy. Jeho diely vedúce vodu sú vhodné na použitie pri prácach s potravinami. Či už v kuchyniach, chladiarňach alebo skladoch: Stroj bez námahy splní všetky prísne hygienické predpisy. Navyše sa vyznačuje inovatívnou technikou. Inovatívna vysokotlaková pištoľ EASY!Force tak napríklad využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu, čím znižuje silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu a umožňuje dlhú prácu bez námahy. Pomocou nových patentovaných rýchlouzáverov EASY!Lock pôjde zapájanie a odpájanie príslušenstva raz-dva od ruky: v porovnaní s bežnými závitovými spojmi 5-krát rýchlejšie, pričom sú ale rovnako pevné a majú rovnako dlhú životnosť.
Vlastnosti a výhody
Pre maximálny hygienické nárokyNehrdzavejúce antikorové vyhotovenie. Všetky diely vedúce vodu sú zo špeciálnej mosadze vhodnej na použitie v potravinárstve.
Obzvlášť efektívne čistenieTeplota vody na prívode až 85 °C vďaka čerpadlu na zvýšenie vstupného tlaku. Schválený pre čistiaci prostriedok s obsahom chlóru RM 734.
Hygienické požiadavkyNepíšuce a jednoducho manévrovateľné. VT hadica nepúšťajúca farbu vhodná pre potravinárstvo.
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
- Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|440 - 990
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 85
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Max. tlak (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Príkon (kW)
|6,4
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|78,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|86,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|650 x 521 x 1100
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Food
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Vyhotovenie pre potravinárstvo
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 400 bar
- Antikorový pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Výbava
- Funkcia čistiaceho prostriedku: 5 l
- Vypínač tlaku
- uzatvorená konštrukcia rúrkového rámu s integrovaným držadlom pre ukotvenie žeriavu
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/15-4 Cage Food náhradný diel
