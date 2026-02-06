Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus
S obrovským prietokom 2000 l/h a pracovným tlakom 150 bar presviedča náš vysokotlakový čistič bez ohrevu HD 20/15-4 Cage Plus pri prácach náročných na množstvo vody.
Koncipovaný na efektívne odstraňovanie najnepoddajnejšieho znečistenia v poľnohospodárstve alebo v stavebníctve, pri ktorom je často potrebné veľké množstvo vody: náš studenovodný vysokotlakový čistič s pohonom na striedavý prúd HD 20/15-4 Cage Plus s inovatívnou technikou čerpadla s kľukovým hriadeľom. Tá umožňuje veľký prietok vody až do 2000 litrov za hodinu pri pracovnom tlaku 150 barov. Tento vďaka bezpečnostným kolesám extrémne mobilný a veľmi odolný stroj presviedča hlavne pri tvrdom nasadení na neschodnom teréne. Pomocou našich patentovaných rýchlouzáverov EASY!Lock pôjde zapájanie a odpájanie príslušenstva raz-dva od ruky: V porovnaní s bežnými závitovými spojmi 5-krát rýchlejšie, pričom sú ale rovnako pevné a majú rovnako dlhú životnosť. HD 20/15-4 Cage Plus: špeciálny stroj n špeciálne požiadavky.D 20/15-Cage Plus bol koncipovaný na každodenné používanie pri najtvrdších podmienkach. Tieto požiadavky spĺňa svojím vybavením ako aj použitím príslušenstva najvyššieho stupňa kvality.
Vlastnosti a výhody
Klietkový ochranný rámRobustný rúrkový rám po celom obvode. S integrovaným systémom pre zavesenie na žeriav a priečinkom na príslušenstvo. Ochrana stroja pred poškodením.
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosťPoistka proti netesnosti a jemný nábeh. Ochrana pred prepätím / podpätím. Ochrana proti chodu na 2 fázy.
Dimenzovanie na to najtvrdšie použitieVysoká mobilita vďaka sklápaciemu madlu a bezpečnostným pneumatikám. Veľký vodný filter na ochranu čerpadla pred poškodením.
Dlhá životnosť a odolnosť
- Extra veľké kľukové hriadele a ojnice s odolnými guľkovými ložiskami.
- Robustná mosadzná hlava valca a keramické piesty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500 - 2000
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|190 / 19
|Príkon (kW)
|11,5
|Sieťový kábel (m)
|5
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|118
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|127,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|957 x 686 x 1080
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Antikorový pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
- Rotačná tryska
- Vysokotlakový pracovný nadstavec
- Servo Control
Výbava
- Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
- Vypínač tlaku
- plynulá regulácia tlaku a prietoku vody
Oblasti využitia
- Intenzívne vysokotlakové čistenie pri extrémnom znečistení v poľnohospodárstve a stavebníctve
