Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus

S obrovským prietokom 2000 l/h a pracovným tlakom 150 bar presviedča náš vysokotlakový čistič bez ohrevu HD 20/15-4 Cage Plus pri prácach náročných na množstvo vody.

Koncipovaný na efektívne odstraňovanie najnepoddajnejšieho znečistenia v poľnohospodárstve alebo v stavebníctve, pri ktorom je často potrebné veľké množstvo vody: náš studenovodný vysokotlakový čistič s pohonom na striedavý prúd HD 20/15-4 Cage Plus s inovatívnou technikou čerpadla s kľukovým hriadeľom. Tá umožňuje veľký prietok vody až do 2000 litrov za hodinu pri pracovnom tlaku 150 barov. Tento vďaka bezpečnostným kolesám extrémne mobilný a veľmi odolný stroj presviedča hlavne pri tvrdom nasadení na neschodnom teréne. Pomocou našich patentovaných rýchlouzáverov EASY!Lock pôjde zapájanie a odpájanie príslušenstva raz-dva od ruky: V porovnaní s bežnými závitovými spojmi 5-krát rýchlejšie, pričom sú ale rovnako pevné a majú rovnako dlhú životnosť. HD 20/15-4 Cage Plus: špeciálny stroj n špeciálne požiadavky.D 20/15-Cage Plus bol koncipovaný na každodenné používanie pri najtvrdších podmienkach. Tieto požiadavky spĺňa svojím vybavením ako aj použitím príslušenstva najvyššieho stupňa kvality.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus: Klietkový ochranný rám
Klietkový ochranný rám
Robustný rúrkový rám po celom obvode. S integrovaným systémom pre zavesenie na žeriav a priečinkom na príslušenstvo. Ochrana stroja pred poškodením.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus: Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
Poistka proti netesnosti a jemný nábeh. Ochrana pred prepätím / podpätím. Ochrana proti chodu na 2 fázy.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus: Dimenzovanie na to najtvrdšie použitie
Dimenzovanie na to najtvrdšie použitie
Vysoká mobilita vďaka sklápaciemu madlu a bezpečnostným pneumatikám. Veľký vodný filter na ochranu čerpadla pred poškodením.
Dlhá životnosť a odolnosť
  • Extra veľké kľukové hriadele a ojnice s odolnými guľkovými ložiskami.
  • Robustná mosadzná hlava valca a keramické piesty.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 2000
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Max. tlak (bar/MPa) 190 / 19
Príkon (kW) 11,5
Sieťový kábel (m) 5
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 118
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 127,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 957 x 686 x 1080

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Antikorový pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlakový pracovný nadstavec
  • Servo Control

Výbava

  • Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
  • Vypínač tlaku
  • plynulá regulácia tlaku a prietoku vody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus
Oblasti využitia
  • Intenzívne vysokotlakové čistenie pri extrémnom znečistení v poľnohospodárstve a stavebníctve
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher