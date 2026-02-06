Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr2
HDS 13/35 je sebestačne využiteľný prívesný vozíka a dosahuje tlak 350 barov. Perfektné riešenie pre vysokotlakové čistenie horúcou vodou v komunálnej oblasti, na stavbách a v priemysle.
Mobilita je tromfom HDS 13/35. Horúcovodný vysokotlakový čistič na báze prívesného vozíka vytvára tlak 350 barov, je úplné nezávislý na zdroji prúdu a tým sa dá flexibilne využívať – napríklad na stavbách, v priemyselnej ako aj komunálnej oblasti. Vysoká spoľahlivosť a efektivita ako aj jednoduchý servis a obsluha robia z tohto voľne konfigurovateľného stroja profesionála v oblasti čistenia.
Vlastnosti a výhody
Maximálna efektívnosťOsvedčená a vysoko efektívna technológia horákov. Spätné získavanie tepla využitím odpadového tepla motora. Ekologická prevádzka a nižšie prevádzkové náklady vďaka režimu eco!efficiency.
Jednoduchá obsluhaObsluha je pohodlná pomocou centrálneho prepínača. 2 hadicové bubny (na objednávku) v ovládacej časti umožňujú rýchlu prípravu stroja na použitie. Veľkorysé a bezpečné odkladanie ochranného vybavenia, príslušenstva a čistiacich prostriedkov.
Nezávislé používanieVeľká 500 l nádrž na vodu až na 30 minút čistenia pri plnom výkone. 100 l nádrž na naftu – ideálne sa hodí na dlhé pracovné intervaly. Silné naftové motory Yanmar umožňujú sebestačné použitie bez externého zdroja prúdu.
Vysoká flexibilita
- Vďaka možnosti konfigurovania je možné každý vozík zostaviť podľa želania zákazníka.
- Varianty Skid a Cab umožňujú variabilné použitie - mobilné alebo stacionárne.
Jednoduchá údržba
- Veľká kapota uľahčuje servisnému pracovníkovi prístup k technike.
- Premyslený servisný softvér na rýchlu diaľkovú diagnostiku pri servise.
- Osvedčené komponenty vysokej kvality značky Kärcher zaručujú dlhú životnosť.
Spoľahlivosť
- Na palube: Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
- Početné bezpečnostné funkcie chránia prívesný vozík HDS pred poškodením v prípade chyby.
- Zabudovaný protimrazový režim na ochranu všetkých komponentov pri nízkych vonkajších teplotách.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Výrobca motora
|Yanmar
|Výkon motora (kW/hp)
|19 / 26
|Prietok (l/h)
|650 - 1300
|Tlak (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h)
|9,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Priemysel
- Vysokotlaková hadica: 30 m
- Striekacia tyč: 700 mm
- Power tryska
Výbava
- Prestavovanie tlaku reguláciou otáčok
Oblasti využitia
- Obec (čistenie verejných priestranstiev, dopravných ciest, odstraňovanie grafitov a žuvačiek)
- Stavebníctvo (čistenie stavebných strojov, lešení, debnenia, výbavy)
- Priemyselné čistenie (odstraňovanie lakov, ochranných vrstiev, strojov, dielov a výbavy)