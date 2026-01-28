Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX

Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX s hadicovým bubnom a 15 m hadicou. Veľmi kompaktný, ergonomicky premyslený vertikálny dizajn pri súčasne vynikajúcom výkone.

HDS 5/15 UX: Základný stroj triedy horúcovodných vysokotlakových čističov presviedča svojím premysleným a inovatívnym vertikálnym dizajnom. Tento druh koncepcie stroja vedie k nižšej hmotnosti a kompaktnejším rozmerom. Tým sa stroj veľmi jednoducho prepravuje v osobných vozidlách typu kombi a – vďaka veľkým kolesám a madlu na posúvania – je veľmi mobilný aj na nerovnom podklade. Vysoko efektívny čistiaci výkon garantuje súhra patentovanej technológie trysiek, turbodúchalda a zvýšenej účinnosti čerpadla a výkonnej rotačnej trysky. Pohodlnú prácu umožňuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, ako aj rýchlouzávery EASY!Lock, pomocou ktorých je príprava stroja na použitie a jeho odkladanie v porovnaní s bežnými závitovými spojmi až 5-krát rýchlejšia. Jednoduchá obsluha, možnosť odkladania hadice a pracovného nadstavca ako aj integrovaný hadicový bubon s 15 m vysokotlakovou hadicou dopĺňajú rozsiahlu výbavu tohto stroja.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX: Integrovaný hadicový bubon
Integrovaný hadicový bubon
Pohodlné a bezpečné odkladanie vysokotlakovej hadice. Zabezpečuje ergonomické pracovanie. Skrátené doby na uvedenie do chodu.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX: Inovačný vertikálny dizajn
Inovačný vertikálny dizajn
Jednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch. Veľké kolesá pre nespevnené povrchy.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX: Jemný vodný filter
Jemný vodný filter
Bezpečná ochrana vysokotlakového čerpadla pred znečistením. Bez námahy vyberateľný zvonku.
Kompaktná konštrukcia
  • Skladovanie a preprava nenáročné na miesto.
  • Čerpadlo a palivová nádrž zabezpečené proti vytečeniu pre prepravu ležmo.
  • Ideálne aj pre menšie servisné vozidlá.
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
  • Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 450
Pracovný tlak (bar/MPa) 150 / 15
Teplota (°C) max. 80
Príkon (kW) 2,7
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 2,4
Palivová nádrž (l) 6,5
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 80,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 89,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 618 x 1163 x 994

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Striekacia tyč: 840 mm

Výbava

  • Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
  • Vypínač tlaku
Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie dielne
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX náhradný diel

