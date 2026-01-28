Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX s hadicovým bubnom a 15 m hadicou. Veľmi kompaktný, ergonomicky premyslený vertikálny dizajn pri súčasne vynikajúcom výkone.
HDS 5/15 UX: Základný stroj triedy horúcovodných vysokotlakových čističov presviedča svojím premysleným a inovatívnym vertikálnym dizajnom. Tento druh koncepcie stroja vedie k nižšej hmotnosti a kompaktnejším rozmerom. Tým sa stroj veľmi jednoducho prepravuje v osobných vozidlách typu kombi a – vďaka veľkým kolesám a madlu na posúvania – je veľmi mobilný aj na nerovnom podklade. Vysoko efektívny čistiaci výkon garantuje súhra patentovanej technológie trysiek, turbodúchalda a zvýšenej účinnosti čerpadla a výkonnej rotačnej trysky. Pohodlnú prácu umožňuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, ako aj rýchlouzávery EASY!Lock, pomocou ktorých je príprava stroja na použitie a jeho odkladanie v porovnaní s bežnými závitovými spojmi až 5-krát rýchlejšia. Jednoduchá obsluha, možnosť odkladania hadice a pracovného nadstavca ako aj integrovaný hadicový bubon s 15 m vysokotlakovou hadicou dopĺňajú rozsiahlu výbavu tohto stroja.
Vlastnosti a výhody
Integrovaný hadicový bubonPohodlné a bezpečné odkladanie vysokotlakovej hadice. Zabezpečuje ergonomické pracovanie. Skrátené doby na uvedenie do chodu.
Inovačný vertikálny dizajnJednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch. Veľké kolesá pre nespevnené povrchy.
Jemný vodný filterBezpečná ochrana vysokotlakového čerpadla pred znečistením. Bez námahy vyberateľný zvonku.
Kompaktná konštrukcia
- Skladovanie a preprava nenáročné na miesto.
- Čerpadlo a palivová nádrž zabezpečené proti vytečeniu pre prepravu ležmo.
- Ideálne aj pre menšie servisné vozidlá.
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
- Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|450
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Teplota (°C)
|max. 80
|Príkon (kW)
|2,7
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|2,4
|Palivová nádrž (l)
|6,5
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|80,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|89,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|618 x 1163 x 994
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Striekacia tyč: 840 mm
Výbava
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Vypínač tlaku
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher