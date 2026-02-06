Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus

Profesionálny vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus na batérie. Pre mobilné použitie, napríklad v komunálnej oblasti alebo terénnych úpravách. Vrátane 2x 36 V lítium-iónových batérií.

Náš HD 4/11 C Bp Pack Plus je vybavený 2 extrémne výkonnými 36 V lítium-iónovými batériami a je tak prvým vysokotlakovým čističom Kärcher napájaným batériami, ktorý pracuje na profesionálnej úrovni. Batérie našej 36 V batériovej platformy zaručujú vynikajúci čistiaci výkon a dlhú prevádzkovú dobu a sú kompatibilné s inými strojmi z rovnakej rady. HD 4/11 C Bp Pack Plus je vhodný všade tam, kde nie sú k dispozícii externé zdroje energie, ako je to často v prípade komunálnych prác, úpravy krajiny alebo pri činnostiach správcov. Ďalšia výhoda: Vysoko mobilný vysokotlakový čistič je vhodný pre vertikálnu aj horizontálnu prevádzku. Presvedčí tiež vysoko kvalitnými komponentmi, ako je mosadzná hlava valca, automatické odľahčenie tlaku, vysokotlaková pištoľ EASY!Force, rýchlospojky EASY!Lock a inteligentné uloženie príslušenstva. Režim eco!efficiency je ideálny pre ľahšie znečistenie, na zníženie výkonu, a tým predĺženi prevádzkovej doby batérie až na 34 minút.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus: 36 V systém batérií
36 V systém batérií
Vysoký výkon čistenia a dlhá prevádzka. Kompatibilné akumulátory pre viaceré triedy prístrojov. Úsporná rýchlonabíjačka.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus: Úsporný a ekonomický stupeň eco!efficiency
Úsporný a ekonomický stupeň eco!efficiency
Ušetrí energiu a predĺži výdrž akumulátora. Znížený výkon čistenia pre ľahšie znečistenie.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus: Kvalita
Kvalita
Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Kvalitná mosadzná hlava valca. Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Mobilita
  • Integrovaná rúčka na prednej strane stroja umožňuje jednoduché nakladanie stroja a pohodlnú prepravu.
  • Madlo zasúvateľné stlačením gombíka.
  • Možná prevádzka vo vertikálnej aj horizontálnej polohe.
Maximálna flexibilita.
  • Samostatné vysokotlakové čistenie nezávislé od externých prúdových zdrojov.
  • Krátky čas nastavenia, pretože nie je nutné prepínať napájacie káble.
  • S pomocou nasávacej hadice pre externé zdroje vody je možná aj úplne samostatná práca.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Prietok (l/h) 320 - 400
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 70 - 110 / 7 - 11
Max. tlak (bar/MPa) 150 / 15
Príkon (kW) 1,6
Prítok vody 3/4″
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Kapacita (Ah) 7,5
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 2
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) 30 (7,5 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 58 / 81
Nabíjací prúd (A) 6
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Dĺžka kábla nabíjačky batérie (m) 1,2
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 26,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 31,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 370 x 930

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: 36 V / 7,5 Ah batéria Power + batéria (2 ks)
  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Striekacia tyč: 840 mm
  • Rotačná tryska
  • Hadica na nasávanie vody

Výbava

  • Nabíjačka: 36 V batéria Power + rýchla nabíjačka (2 ks)
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus

Video

Oblasti využitia
  • Pre samostatné, mobilné vysokotlakové čistenie, napr. pre správcov, pri terénnych úpravách alebo v komunálnej oblasti.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Zobraziť produkty Battery
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher