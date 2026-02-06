Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex
Špeciálne na použitie v zónach ATEX vyvinutý vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex s ochranou pred explóziou. Pracovný tlak 160 bar, zodpovedá prietoku vody 1000 litrov za hodinu.
Oblasti s nebezpečenstvom explózie, takzvané zóny ATEX, kladú na komponenty a materiál špeciálne požiadavky. Náš vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex tieto požiadavky spĺňa a v svojom vyhotovení chránenom pred explóziou zodpovedá všetkým nárok stanoveným prísnymi bezpečnostnými predpismi. S pracovným tlakom 160 bar a prietokom vody okolo 1000 litrov za hodinu je tento stroj predurčený na mnohé druhy čistenia. Okrem toho vyniká svojimi technickými inováciami, ktoré umožňujú prácu bez únavy a manipuláciu vyzdvihujú na novú úroveň: vysokotlaková pištoľ EASY!Force ako aj rýchlouzávery EASY!Lock. Zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, rýchlouzávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. HD 10/16-4 Cage Ex v sebe spája maximálnu bezpečnosť s vynikajúcim čistiacim výkonom a technológiou s dlhou životnosťou.
Vlastnosti a výhody
Práškovo lakovaný klietkový ochranný rám, elektricky vodivýRobustný rám z oceľových rúrok. S integrovaným systémom pre zavesenie na žeriav Ochrana stroja pred poškodením.
Výbava pre výbušné prostredieVodivé gumené pneumatiky. Povrchová teplota vždy nižšia ako 200 °C.
Sila a dlhá životnosť4-pólový, pomalootáčkový elektromotor (vzduchom chladený). Robustná mosadzná hlava valca a keramické piesty. Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak.
Bezpečná prevádzka
- Vodný filter chráni komponenty, je možné ho vybrať a rýchlo vyčistiť bez použitia náradia.
- Ochrana čerpadla pred chodom na sucho.
- Systém nasávania čistiacich prostriedkov na nepoddajné znečistenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|1000
|Teplota vody na prívode (°C)
|50
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|160 / 16
|Max. tlak (bar/MPa)
|220 / 22
|Príkon (kW)
|5,5
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|122,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|131,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|980 x 720 x 1100
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Ex-ochrana
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 400 bar
- Antikorový pracovný nadstavec: 1050 mm
- Antikorový pracovný nadstavec, vodivý: 1050 mm
- Power tryska
- Vysokotlakový pracovný nadstavec
Výbava
- Vypínač tlaku
- Zóna ATEX
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher