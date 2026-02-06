Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex

Špeciálne na použitie v zónach ATEX vyvinutý vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex s ochranou pred explóziou. Pracovný tlak 160 bar, zodpovedá prietoku vody 1000 litrov za hodinu.

Oblasti s nebezpečenstvom explózie, takzvané zóny ATEX, kladú na komponenty a materiál špeciálne požiadavky. Náš vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex tieto požiadavky spĺňa a v svojom vyhotovení chránenom pred explóziou zodpovedá všetkým nárok stanoveným prísnymi bezpečnostnými predpismi. S pracovným tlakom 160 bar a prietokom vody okolo 1000 litrov za hodinu je tento stroj predurčený na mnohé druhy čistenia. Okrem toho vyniká svojimi technickými inováciami, ktoré umožňujú prácu bez únavy a manipuláciu vyzdvihujú na novú úroveň: vysokotlaková pištoľ EASY!Force ako aj rýchlouzávery EASY!Lock. Zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, rýchlouzávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. HD 10/16-4 Cage Ex v sebe spája maximálnu bezpečnosť s vynikajúcim čistiacim výkonom a technológiou s dlhou životnosťou.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex: Práškovo lakovaný klietkový ochranný rám, elektricky vodivý
Práškovo lakovaný klietkový ochranný rám, elektricky vodivý
Robustný rám z oceľových rúrok. S integrovaným systémom pre zavesenie na žeriav Ochrana stroja pred poškodením.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex: Výbava pre výbušné prostredie
Výbava pre výbušné prostredie
Vodivé gumené pneumatiky. Povrchová teplota vždy nižšia ako 200 °C.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex: Sila a dlhá životnosť
Sila a dlhá životnosť
4-pólový, pomalootáčkový elektromotor (vzduchom chladený). Robustná mosadzná hlava valca a keramické piesty. Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak.
Bezpečná prevádzka
  • Vodný filter chráni komponenty, je možné ho vybrať a rýchlo vyčistiť bez použitia náradia.
  • Ochrana čerpadla pred chodom na sucho.
  • Systém nasávania čistiacich prostriedkov na nepoddajné znečistenie.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 1000
Teplota vody na prívode (°C) 50
Pracovný tlak (bar/MPa) 160 / 16
Max. tlak (bar/MPa) 220 / 22
Príkon (kW) 5,5
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 122,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 131,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 980 x 720 x 1100

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Ex-ochrana
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 400 bar
  • Antikorový pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Antikorový pracovný nadstavec, vodivý: 1050 mm
  • Power tryska
  • Vysokotlakový pracovný nadstavec

Výbava

  • Vypínač tlaku
  • Zóna ATEX
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher