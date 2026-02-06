Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/10 CXF
Kompaktný vysokotlakový čistič bez ohrevu HD 7/10 CXF. Univerzálne použiteľný v potravinárskej oblasti a je vybavený regulátorom Servo Control ako aj integrovaným hadicovým bubnom.
Vyvinutý špeciálne na profesionálne použitie v potravinárskej oblasti: vysokotlakový čistič bez ohrevu HD 7/10 CXF. Kvalitne vybavený špičkový model kompaktnej triedy je k dispozícii vo vertikálnom variante s výslovne odolnou konštrukciou a presviedča vysokou mobilitou, jednoduchou obsluhou a dlhou životnosťou jednotlivých komponentov. Pohodlnú prácu umožňuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, ako aj rýchlouzávery EASY!Lock, pomocou ktorých je príprava stroja na použitie a jeho odkladanie v porovnaní s bežnými závitovými spojmi až 5-krát rýchlejšia. Aj regulátor Servo Control, plynulá regulácia prietoku a tlaku vody priamo na pištoli a trojitá tryska pre rýchle prestavovanie prúdu vody výrazne zvyšujú komfort pre používateľa. Vďaka ventilu na dávkovanie čistiaceho prostriedku je možné do VT prúdu pridávať pri nízkom tlaku čistiaci prostriedok. Veľa užitočných detailov, ako sú veľkorysé možnosti odkladania príslušenstva, navíjanie kábla, priečinok na trysky ako aj zabudovaný hadicový bubon dotvárajú tento vydarený balík.
Vlastnosti a výhody
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
- Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Hygienické požiadavky
- Integrovaný hadicový bubon s VT hadicou vhodnou pre potravinárstvo a sivými kolesami odolnými voči oderu.
- Teplota vody na prívode do 80 ℃.
- Oderuvzdorné sivé kolesá.
Praktický systém čistiacich prostriedkov
- Systém nasávania čistiacich prostriedkov na nepoddajné znečistenie.
- Na objednávku je možné využiť aj VT penovací systém „Inno Foam Set“.
Servo Control
- Šetrné čistenie citlivých povrchov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|250 - 700
|Teplota vody na prívode (°C)
|80
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Max. tlak (bar/MPa)
|120 / 12
|Príkon (kW)
|3
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|36,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|39
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|360 x 400 x 925
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Food
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Vyhotovenie pre potravinárstvo
- Antikorový pracovný nadstavec: 840 mm
- Servo Control
Výbava
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
- Vypínač tlaku
- plynulá regulácia tlaku a prietoku vody
