Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C

Šikovný, mobilný, všestranný: studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C pre prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe. S odkladaním príslušenstva, mosadznou hlavou valca a automatickou dekompresiou tlaku.

Kompaktný, ľahký a všestranný studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C sa vyznačuje vynikajúcou mobilitou a hodí sa tak na vertikálnu, ako aj horizontálnu prevádzku. Stroj je vybavený rafinovaným odkladaním príslušenstva a vďaka mosadznej hlave valca a automatickej dekompresii tlaku sľubuje vysokú životnosť. Súčasne presviedča aj inovatívnymi novinkami, ktoré trvalo zvyšujú pracovný komfort používateľa tým, že umožňujú prácu bez únavy a časovo úspornú prípravu stroja na použitie a jeho odkladanie. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, zatiaľ čo rýchlouzávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a dlhej životnosti. Celkovo komplexný balík výbavy pre vynikajúce výsledky čistenia, pri vysokom komforte a dlhej životnosti.

Vlastnosti a výhody
Šetriate silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Mobilita
Mobilita
Integrovaná rukoväť na čelnej strane umožňuje jednoduché nakladanie a transport. Madlo zasúvateľné stlačením gombíka. Kompaktná konštrukcia
Flexibilita
Flexibilita
Možná prevádzka vo vertikálnej aj horizontálnej polohe. Pri prevádzke v horizontálnej polohe kolesá nedosadajú. Tým ponúka tento stroj maximálnu stabilitu. Oddelená parkovacia a prepravná poloha pre postrekovacie zariadenie.
Kvalita
  • Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
  • Kvalitná mosadzná hlava valca.
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Uloženie príslušenstva
  • Spoj (M 18 x 1,5) k uskladneniu plošného čističa priamo na stroji.
  • Praktické priečinky pre trojitú a rotačnú trysku.
  • Gumený popruh na upevnenie VT hadice.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 150 / 15
Max. tlak (bar/MPa) 200 / 20
Príkon (kW) 2,8
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky (mm) 32
Prítok vody 3/4″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 25,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 27,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 360 x 930

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 200 barov
  • Striekacia tyč: 840 mm

Výbava

  • Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
  • Vypínač tlaku
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C náhradný diel

