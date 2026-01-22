Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C
Šikovný, mobilný, všestranný: studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C pre prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe. S odkladaním príslušenstva, mosadznou hlavou valca a automatickou dekompresiou tlaku.
Kompaktný, ľahký a všestranný studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C sa vyznačuje vynikajúcou mobilitou a hodí sa tak na vertikálnu, ako aj horizontálnu prevádzku. Stroj je vybavený rafinovaným odkladaním príslušenstva a vďaka mosadznej hlave valca a automatickej dekompresii tlaku sľubuje vysokú životnosť. Súčasne presviedča aj inovatívnymi novinkami, ktoré trvalo zvyšujú pracovný komfort používateľa tým, že umožňujú prácu bez únavy a časovo úspornú prípravu stroja na použitie a jeho odkladanie. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, zatiaľ čo rýchlouzávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a dlhej životnosti. Celkovo komplexný balík výbavy pre vynikajúce výsledky čistenia, pri vysokom komforte a dlhej životnosti.
Vlastnosti a výhody
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!LockKoniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
MobilitaIntegrovaná rukoväť na čelnej strane umožňuje jednoduché nakladanie a transport. Madlo zasúvateľné stlačením gombíka. Kompaktná konštrukcia
FlexibilitaMožná prevádzka vo vertikálnej aj horizontálnej polohe. Pri prevádzke v horizontálnej polohe kolesá nedosadajú. Tým ponúka tento stroj maximálnu stabilitu. Oddelená parkovacia a prepravná poloha pre postrekovacie zariadenie.
Kvalita
- Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
- Kvalitná mosadzná hlava valca.
- Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Uloženie príslušenstva
- Spoj (M 18 x 1,5) k uskladneniu plošného čističa priamo na stroji.
- Praktické priečinky pre trojitú a rotačnú trysku.
- Gumený popruh na upevnenie VT hadice.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|200 / 20
|Príkon (kW)
|2,8
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky (mm)
|32
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|25,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|27,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 360 x 930
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 200 barov
- Striekacia tyč: 840 mm
Výbava
- Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
- Vypínač tlaku
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C náhradný diel
