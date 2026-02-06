Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Vďaka pracovnému tlaku 150 bar a prietoku 1600 l/h sa vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus hodí špeciálne na práce v poľnohospodárstve a stavebníctve, pri ktorých je potrebné veľké množstvo vody.
Či na veľkých staveniskách, pri zemných a výkopových prácach, v kameňolomoch alebo v poľnohospodárstve: Všade tam, kde je potrebné odstraňovať veľké znečistenie za náročných vonkajších podmienok, je ideálnou voľbou náš studenovodný vysokotlakový čistič s pohonom na trojfázový prúd HD 16/15-4 Cage Plus s vodným tlakom 150 bar. Vďaka vyzretej a vysoko kvalitnej technike čerpadla s kľukovým hriadeľom značky Kärcher ponúka tento stroj prietok vody až 1600 litrov za hodinu. Inovácie, ako je vysokotlaková pištoľ EASY!Force ako aj patentované rýchlouzávery EASY!Lock podporujú používateľa v oblasti pracovného komfortu a manipulácie. Zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, rýchlouzávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Bezpečnostné pneumatiky zaručujú maximálnu mobilitu aj na neschodnom teréne.
Vlastnosti a výhody
Klietkový ochranný rámRobustný rúrkový rám po celom obvode. S integrovaným systémom pre zavesenie na žeriav a priečinkom na príslušenstvo. Ochrana stroja pred poškodením.
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosťPoistka proti netesnosti a jemný nábeh. Ochrana pred prepätím / podpätím. Ochrana proti chodu na 2 fázy.
Dimenzovanie na to najtvrdšie použitieVysoká mobilita vďaka sklápaciemu madlu a bezpečnostným pneumatikám. Veľký vodný filter na ochranu čerpadla pred poškodením.
Dlhá životnosť a odolnosť
- Extra veľké kľukové hriadele a ojnice s odolnými guľkovými ložiskami.
- Robustná mosadzná hlava valca a keramické piesty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500 - 1600
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|190 / 19
|Príkon (kW)
|7,5
|Sieťový kábel (m)
|5
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|106,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|116
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|957 x 686 x 1080
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Antikorový pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
- Rotačná tryska
- Vysokotlakový pracovný nadstavec
- Servo Control
Výbava
- Vypínač tlaku
- plynulá regulácia tlaku a prietoku vody
Oblasti využitia
- Intenzívne vysokotlakové čistenie pri extrémnom znečistení v poľnohospodárstve a stavebníctve
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher