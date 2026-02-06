Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus

Vďaka pracovnému tlaku 150 bar a prietoku 1600 l/h sa vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus hodí špeciálne na práce v poľnohospodárstve a stavebníctve, pri ktorých je potrebné veľké množstvo vody.

Či na veľkých staveniskách, pri zemných a výkopových prácach, v kameňolomoch alebo v poľnohospodárstve: Všade tam, kde je potrebné odstraňovať veľké znečistenie za náročných vonkajších podmienok, je ideálnou voľbou náš studenovodný vysokotlakový čistič s pohonom na trojfázový prúd HD 16/15-4 Cage Plus s vodným tlakom 150 bar. Vďaka vyzretej a vysoko kvalitnej technike čerpadla s kľukovým hriadeľom značky Kärcher ponúka tento stroj prietok vody až 1600 litrov za hodinu. Inovácie, ako je vysokotlaková pištoľ EASY!Force ako aj patentované rýchlouzávery EASY!Lock podporujú používateľa v oblasti pracovného komfortu a manipulácie. Zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, rýchlouzávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Bezpečnostné pneumatiky zaručujú maximálnu mobilitu aj na neschodnom teréne.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus: Klietkový ochranný rám
Klietkový ochranný rám
Robustný rúrkový rám po celom obvode. S integrovaným systémom pre zavesenie na žeriav a priečinkom na príslušenstvo. Ochrana stroja pred poškodením.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus: Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
Poistka proti netesnosti a jemný nábeh. Ochrana pred prepätím / podpätím. Ochrana proti chodu na 2 fázy.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus: Dimenzovanie na to najtvrdšie použitie
Dimenzovanie na to najtvrdšie použitie
Vysoká mobilita vďaka sklápaciemu madlu a bezpečnostným pneumatikám. Veľký vodný filter na ochranu čerpadla pred poškodením.
Dlhá životnosť a odolnosť
  • Extra veľké kľukové hriadele a ojnice s odolnými guľkovými ložiskami.
  • Robustná mosadzná hlava valca a keramické piesty.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 1600
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Max. tlak (bar/MPa) 190 / 19
Príkon (kW) 7,5
Sieťový kábel (m) 5
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 106,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 116
Rozmery (d x š x v) (mm) 957 x 686 x 1080

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Antikorový pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlakový pracovný nadstavec
  • Servo Control

Výbava

  • Vypínač tlaku
  • plynulá regulácia tlaku a prietoku vody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Oblasti využitia
  • Intenzívne vysokotlakové čistenie pri extrémnom znečistení v poľnohospodárstve a stavebníctve
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher