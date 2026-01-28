Vysokotlakový čistič HD 6/15 G Classic
Kompaktný a mobilný HD 6/15 G Classic studenovodný vysokotlakový čistič s benzínovým motorom a robustným čerpadlom kľukového hriadeľa. Ideálne pre obce, stavebníctvo a remeselnú výrobu.
Kompaktný HD 6/15 G Classic je ideálnym strojom pre začiatok vo svete benzínových mobilných vysokotlakových čističov studenej vody od spoločnosti Kärcher. Mimoriadne ľahko prenosný v aute, zvládne aj náročnejšie upratovacie úlohy, napríklad na stavbách alebo v obciach, s pracovným tlakom až 150 barov, robustným čerpadlom kľukového hriadeľa a objemom vody až 600 litrov za hodinu . Integrovaný benzínový motor (EU STAGE V) umožňuje nezávislosť od externých zdrojov energie, vzduchom plnené kolesá zaručujú požadovanú mobilitu v mieste použitia a ergonomická rukoväť a praktický úložný priestor na príslušenstvo zaisťujú užívateľsky príjemnú manipuláciu. Komponenty chránené cez termo a bezpečnostné ventily sú ľahko prístupné. Stabilný oceľový rám HD 6/15 G Classic spoľahlivo zabraňuje poškodeniu spôsobenému vonkajšími mechanickými vplyvmi.
Vlastnosti a výhody
NezávislosťUmožňuje nezávislosť na externých zdrojoch prúdu. Spĺňa emisnú normu EU STAGE V. Pohodlné manuálne štartovanie lankom
Vysoká mobilitaVeľké kolesá s pneumatikami pre nerovný povrch. Podlahová umyváreň - mokré čistenie Pre dobrú mobilitu, pohodlnú prepravu a úsporné odkladanie - bez problémov sa vojde do osobného auta.
Dlhá životnosť a odolnosťRobustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Termoventil na ochranu čerpadla pred prehriatím v cirkulačnej prevádzke. Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
Možnosti odkladania príslušenstva
- Držiak hadice a príslušenstva na jednoduché odkladanie a prevážanie.
- Ergonomická rukoväť ako aj odkladanie hadice.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|600
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|200 / 20
|Prítok vody
|R 3/4″
|Druh pohonu
|benzín
|Typ motora
|G200FA
|Počet paralelných používateľov
|1
|Mobilita
|Vysoké
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|34,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|42,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|878 x 538 x 702
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Štandard
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Power tryska
Výbava
- Klietkový ochranný rám
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
Oblasti využitia
- Stavebníctvo
- Ideálne pre stavebné podniky, remeselníkov, upratovacie firmy a komunálnu oblasť
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič HD 6/15 G Classic náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher