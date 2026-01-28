Vysokotlakový čistič HD 6/15 G Classic

Kompaktný a mobilný HD 6/15 G Classic studenovodný vysokotlakový čistič s benzínovým motorom a robustným čerpadlom kľukového hriadeľa. Ideálne pre obce, stavebníctvo a remeselnú výrobu.

Kompaktný HD 6/15 G Classic je ideálnym strojom pre začiatok vo svete benzínových mobilných vysokotlakových čističov studenej vody od spoločnosti Kärcher. Mimoriadne ľahko prenosný v aute, zvládne aj náročnejšie upratovacie úlohy, napríklad na stavbách alebo v obciach, s pracovným tlakom až 150 barov, robustným čerpadlom kľukového hriadeľa a objemom vody až 600 litrov za hodinu . Integrovaný benzínový motor (EU STAGE V) umožňuje nezávislosť od externých zdrojov energie, vzduchom plnené kolesá zaručujú požadovanú mobilitu v mieste použitia a ergonomická rukoväť a praktický úložný priestor na príslušenstvo zaisťujú užívateľsky príjemnú manipuláciu. Komponenty chránené cez termo a bezpečnostné ventily sú ľahko prístupné. Stabilný oceľový rám HD 6/15 G Classic spoľahlivo zabraňuje poškodeniu spôsobenému vonkajšími mechanickými vplyvmi.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič HD 6/15 G Classic: Nezávislosť
Nezávislosť
Umožňuje nezávislosť na externých zdrojoch prúdu. Spĺňa emisnú normu EU STAGE V. Pohodlné manuálne štartovanie lankom
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič HD 6/15 G Classic: Vysoká mobilita
Vysoká mobilita
Veľké kolesá s pneumatikami pre nerovný povrch. Podlahová umyváreň - mokré čistenie Pre dobrú mobilitu, pohodlnú prepravu a úsporné odkladanie - bez problémov sa vojde do osobného auta.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič HD 6/15 G Classic: Dlhá životnosť a odolnosť
Dlhá životnosť a odolnosť
Robustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Termoventil na ochranu čerpadla pred prehriatím v cirkulačnej prevádzke. Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
Možnosti odkladania príslušenstva
  • Držiak hadice a príslušenstva na jednoduché odkladanie a prevážanie.
  • Ergonomická rukoväť ako aj odkladanie hadice.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 600
Pracovný tlak (bar/MPa) 150 / 15
Max. tlak (bar/MPa) 200 / 20
Prítok vody R 3/4″
Druh pohonu benzín
Typ motora G200FA
Počet paralelných používateľov 1
Mobilita Vysoké
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 34,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 42,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 878 x 538 x 702

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: Štandard
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Power tryska

Výbava

  • Klietkový ochranný rám
  • Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
Oblasti využitia
  • Stavebníctvo
  • Ideálne pre stavebné podniky, remeselníkov, upratovacie firmy a komunálnu oblasť
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
